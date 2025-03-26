Зеленский выступил со срочным заявлением в Париже — трансляция

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Париж. Там он провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Что сказал Зеленский в Париже
Основной темой переговоров стала поддержка Украины накануне важных переговоров с Европейским Союзом.
Лидеры обсудили вопросы безопасности, финансовой помощи и дальнейшее сотрудничество между странами.
Напомним, что сегодня, 26 марта, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж.
Ранее глава государства Владимир Зеленский на вопрос главного редактора Новини.LIVE Елены Халик также подтвердил встречу с Эмманюэлем Макроном. Он отметил, что планируют обсудить важные для Украины вопросы.