Зеленский выступил со срочным заявлением в Париже — трансляция

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Париж. Там он провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Что сказал Зеленский в Париже

Основной темой переговоров стала поддержка Украины накануне важных переговоров с Европейским Союзом.

Лидеры обсудили вопросы безопасности, финансовой помощи и дальнейшее сотрудничество между странами.

Напомним, что сегодня, 26 марта, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж.

Ранее глава государства Владимир Зеленский на вопрос главного редактора Новини.LIVE Елены Халик также подтвердил встречу с Эмманюэлем Макроном. Он отметил, что планируют обсудить важные для Украины вопросы.