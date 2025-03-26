Зеленський виступив із терміновою заявою у Парижі — трансляція

Президент України Володимир Зеленський відвідав Париж. Там він провів зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Що сказав Зеленський у Парижі

Основною темою переговорів стала підтримка України напередодні важливих перемовин із Європейським Союзом.

Лідери обговорили питання безпеки, фінансової допомоги та подальшу співпрацю між країнами.

Нагадаємо, що сьогодні, 26 березня, президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа.

Раніше глава держави Володимир Зеленський на запитання головної редакторки Новини.LIVE Олени Халік також підтвердив зустріч з Емманюелем Макроном. Він зауважив, що планують обговорити важливі для України питання.