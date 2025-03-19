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Зеленский выступает в Хельсинкском университете — прямой эфир

Зеленский выступает в Хельсинкском университете — прямой эфир

19 марта 2025 г. 15:00

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15:00 Зеленский выступает в Хельсинкском университете — прямой эфир

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13:12 Зеленский анонсировал разговор с Трампом — эфир День.LIVE

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11:15 Зеленский проводит пресс-конференцию — прямой эфир

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18 марта 2025
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21:49 Реакция Зеленского на разговор Трампа с Путиным — прямой эфир

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15:18 Трамп звонит Путину — прямой эфир

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08:00 Разговор Трампа с Путиным и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

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15:00 Зеленский выступает в Хельсинкском университете — прямой эфир

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13:12 Зеленский анонсировал разговор с Трампом — эфир День.LIVE

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11:15 Зеленский проводит пресс-конференцию — прямой эфир

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08:00 Зеленский срочно обратился к украинцам — эфир Ранок.LIVE

18 марта 2025
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21:49 Реакция Зеленского на разговор Трампа с Путиным — прямой эфир

Text

18:45 Макрон экстренно приехал к Шольцу — прямой эфир

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17:50 Детали разговора Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

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15:18 Трамп звонит Путину — прямой эфир

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12:50 О чем Трамп будет разговаривать с Путиным — эфир День.LIVE

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08:00 Разговор Трампа с Путиным и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 19 марта, находится с официальным визитом в городе Хельсинки, Финляндия. Там вместе с президентом страны Александром Стуббом он выступает в Хельсинкском университете.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Зеленский в Финляндии

В программе поездки Зеленского в Финляндию указано общение со студентами Хельсинкского университета. Вместе с ним и Стуббом будут присутствовать первые леди обеих стран.

Как отмечается на сайте университета, на мероприятии лидеры обсудят тему "Европа, которая стоит рядом с Украиной".

В целом основными темами переговоров во время визита Зеленского в Хельсинки стала оборонная поддержка Украины, привлечение инвестиций в отечественное производство оружия, европейская интеграция, а также усиление санкционного давления на Россию.

Напомним, во время совместной пресс-конференции Стубб заявил, что Финляндия поможет Украине в строительстве оборонительных сооружений на границе с Россией.

Также финский президент подчеркнул, что безусловное прекращение огня между Украиной и Россией неприемлемо и следует оказывать давление на Кремль.

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Эксклюзив

16:18 Субсидия на аренду жилья — какие условия для ВПЛ в 2025 году

16:15 Жесткое наказание — за какие финансовые операции грозит тюрьма

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Срочная новость

16:12 Україна та РФ провели великий обмін полоненими — кого повернули

16:05 Купили билет в Приднестровье — на Одесчине задержали туристов

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15:00 Зеленский выступает в Хельсинкском университете — прямой эфир

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13:12 Зеленский анонсировал разговор с Трампом — эфир День.LIVE

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11:15 Зеленский проводит пресс-конференцию — прямой эфир

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08:00 Зеленский срочно обратился к украинцам — эфир Ранок.LIVE

18 марта 2025
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21:49 Реакция Зеленского на разговор Трампа с Путиным — прямой эфир

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18:45 Макрон экстренно приехал к Шольцу — прямой эфир

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