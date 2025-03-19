Зеленский выступает в Хельсинкском университете — прямой эфир

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 19 марта, находится с официальным визитом в городе Хельсинки, Финляндия. Там вместе с президентом страны Александром Стуббом он выступает в Хельсинкском университете.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Зеленский в Финляндии

В программе поездки Зеленского в Финляндию указано общение со студентами Хельсинкского университета. Вместе с ним и Стуббом будут присутствовать первые леди обеих стран.

Как отмечается на сайте университета, на мероприятии лидеры обсудят тему "Европа, которая стоит рядом с Украиной".



В целом основными темами переговоров во время визита Зеленского в Хельсинки стала оборонная поддержка Украины, привлечение инвестиций в отечественное производство оружия, европейская интеграция, а также усиление санкционного давления на Россию.

Напомним, во время совместной пресс-конференции Стубб заявил, что Финляндия поможет Украине в строительстве оборонительных сооружений на границе с Россией.

Также финский президент подчеркнул, что безусловное прекращение огня между Украиной и Россией неприемлемо и следует оказывать давление на Кремль.