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Зеленський виступає в Гельсінському університеті — прямий ефір

Зеленський виступає в Гельсінському університеті — прямий ефір

19 березня 2025 р. 15:00

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15:00 Зеленський виступає в Гельсінському університеті — прямий ефір

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13:12 Зеленський анонсував телефонну розмову з Трампом — ефір День.LIVE

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11:15 Зеленський проводить пресконференцію — прямий ефір

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08:00 Зеленський терміново звернувся до українців — ефір Ранок.LIVE

18 березня 2025
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21:49 Реакція Зеленського на розмову Трампа з Путіним — прямий ефір

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18:45 Макрон екстрено приїхав до Шольца — прямий ефір

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17:50 Деталі розмови Трампа з Путіним — ефір Вечір.LIVE

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15:18 Трамп телефонує Путіну — прямий ефір

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12:50 Про що Трамп розмовлятиме з Путіним — ефір День.LIVE

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08:00 Розмова Трампа з Путіним та ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

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15:00 Зеленський виступає в Гельсінському університеті — прямий ефір

Text

13:12 Зеленський анонсував телефонну розмову з Трампом — ефір День.LIVE

Text

11:15 Зеленський проводить пресконференцію — прямий ефір

Text

08:00 Зеленський терміново звернувся до українців — ефір Ранок.LIVE

18 березня 2025
Text

21:49 Реакція Зеленського на розмову Трампа з Путіним — прямий ефір

Text

18:45 Макрон екстрено приїхав до Шольца — прямий ефір

Text

17:50 Деталі розмови Трампа з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Text

15:18 Трамп телефонує Путіну — прямий ефір

Text

12:50 Про що Трамп розмовлятиме з Путіним — ефір День.LIVE

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08:00 Розмова Трампа з Путіним та ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський у середу, 19 березня, перебуває з офіційним візитом в місті Гельсінкі, Фінляндія. Там разом з президентом країни Александром Стуббом він виступає в Гельсінському університеті.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Зеленський у Фінляндії

У програмі поїздки Зеленського до Фінляндії є спілкування зі студентами Гельсінського університету. Разом з ним та Стуббом будуть присутні Перші леді обох країн.

Як зазначається на сайті університету, на заході лідери обговорять тему "Європа, що стоїть поруч з Україною".  
  
Загалом основними темами переговорів під час візиту Зеленського до Гельсінкі стала оборонна підтримка України, залучення інвестицій у вітчизняне виробництво зброї, європейська інтеграція, а також посилення санкційного тиску на Росію.

Нагадаємо, під час спільної пресконференції Стубб заявив, що Фінляндія допоможе Україні в будівництві оборонних споруд на кордоні з Росією.

Також фінський президент наголосив, що безумовне припинення вогню між Україною та Росією неприйнятне та слід чинити тиск на Кремль.

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16:01 Скрипник жорстко розкритикував київське Динамо

15:57 Закон ЄС підтвердив — Apple може випустити бездротовий iPhone

15:52 Тепло повертається — якою буде погода у Києві завтра

15:48 Звільнення із ЗСУ — які опції доступні лише жінкам-військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:35 Ти ж казав, що все буде добре — мати на похоронах Ганула

15:31 Відомий тренер назвав головних лідерів збірної України

15:30 Посилку не приймуть — що заборонено відправляти Новою поштою

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15:00 Зеленський виступає в Гельсінському університеті — прямий ефір

Text

13:12 Зеленський анонсував телефонну розмову з Трампом — ефір День.LIVE

Text

11:15 Зеленський проводить пресконференцію — прямий ефір

Text

08:00 Зеленський терміново звернувся до українців — ефір Ранок.LIVE

18 березня 2025
Text

21:49 Реакція Зеленського на розмову Трампа з Путіним — прямий ефір

Text

18:45 Макрон екстрено приїхав до Шольца — прямий ефір

Text

17:50 Деталі розмови Трампа з Путіним — ефір Вечір.LIVE

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15:18 Трамп телефонує Путіну — прямий ефір

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12:50 Про що Трамп розмовлятиме з Путіним — ефір День.LIVE

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08:00 Розмова Трампа з Путіним та ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE