Зеленський виступає в Гельсінському університеті — прямий ефір

Президент України Володимир Зеленський у середу, 19 березня, перебуває з офіційним візитом в місті Гельсінкі, Фінляндія. Там разом з президентом країни Александром Стуббом він виступає в Гельсінському університеті.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Зеленський у Фінляндії

У програмі поїздки Зеленського до Фінляндії є спілкування зі студентами Гельсінського університету. Разом з ним та Стуббом будуть присутні Перші леді обох країн.

Як зазначається на сайті університету, на заході лідери обговорять тему "Європа, що стоїть поруч з Україною".



Загалом основними темами переговорів під час візиту Зеленського до Гельсінкі стала оборонна підтримка України, залучення інвестицій у вітчизняне виробництво зброї, європейська інтеграція, а також посилення санкційного тиску на Росію.

Нагадаємо, під час спільної пресконференції Стубб заявив, що Фінляндія допоможе Україні в будівництві оборонних споруд на кордоні з Росією.

Також фінський президент наголосив, що безумовне припинення вогню між Україною та Росією неприйнятне та слід чинити тиск на Кремль.