Зеленський виступає в Гельсінському університеті — прямий ефір

Президент України Володимир Зеленський у середу, 19 березня, перебуває з офіційним візитом в місті Гельсінкі, Фінляндія. Там разом з президентом країни Александром Стуббом він виступає в Гельсінському університеті.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Зеленський у Фінляндії
У програмі поїздки Зеленського до Фінляндії є спілкування зі студентами Гельсінського університету. Разом з ним та Стуббом будуть присутні Перші леді обох країн.
Як зазначається на сайті університету, на заході лідери обговорять тему "Європа, що стоїть поруч з Україною".
Загалом основними темами переговорів під час візиту Зеленського до Гельсінкі стала оборонна підтримка України, залучення інвестицій у вітчизняне виробництво зброї, європейська інтеграція, а також посилення санкційного тиску на Росію.
Нагадаємо, під час спільної пресконференції Стубб заявив, що Фінляндія допоможе Україні в будівництві оборонних споруд на кордоні з Росією.
Також фінський президент наголосив, що безумовне припинення вогню між Україною та Росією неприйнятне та слід чинити тиск на Кремль.