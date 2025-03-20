Зеленский выступает в Норвегии с важным заявлением — трансляция

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 марта, находится с официальным визитом в Норвегии. Там он проведет пресс-конференцию с премьер-министром страны Йонасом Гаром Стере.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Зеленский в Норвегии

В рабочей встрече с делегацией президента Украины также приняли участие министр финансов Йенс Столтенберг, министр иностранных дел Эспен Барт Эйде и министр обороны Торе Сандвик.

Зеленский обсудил участие Норвегии в усилиях для достижения справедливого и устойчивого мира, в частности укрепление обороноспособности Украины, усиление ПВО, поставки самолетов F-16, артиллерийских систем и боеприпасов, а также инвестиции в украинское производство оружия.

Напомним, во время совместной пресс-конференции Стубб заявил, что Финляндия поможет Украине в строительстве оборонительных сооружений на границе с Россией.

Также финский президент подчеркнул, что безусловное прекращение огня между Украиной и Россией неприемлемо и следует оказывать давление на Кремль.