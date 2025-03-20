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Зеленский выступает в Норвегии с важным заявлением — трансляция

Зеленский выступает в Норвегии с важным заявлением — трансляция

20 марта 2025 г. 16:27

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16:27 Зеленский выступает в Норвегии с важным заявлением — трансляция

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13:00 Первые детали с саммита в Брюсселе по Украине — эфир День.LIVE

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10:30 Саммит Европейского совета в Брюсселе по Украине — прямой эфир

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10:00 Макрон выступает с заявлением об Украине — прямой эфир

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08:00 Результаты разговора Зеленского и Трампа — эфир Ранок.LIVE

19 марта 2025
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19:15 Орбан вышел со срочным заявлением — прямой эфир

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19:00 Как работает транспорт во время тревог — эфир Київський час

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18:06 Большой обмен пленными между Украиной и РФ — прямой эфир

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17:50 Первые детали разговора Трампа и Зеленского, — эфир Вечір.LIVE

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15:00 Зеленский выступает в Хельсинкском университете — прямой эфир

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16:27 Зеленский выступает в Норвегии с важным заявлением — трансляция

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13:00 Первые детали с саммита в Брюсселе по Украине — эфир День.LIVE

Text

10:30 Саммит Европейского совета в Брюсселе по Украине — прямой эфир

Text

10:00 Макрон выступает с заявлением об Украине — прямой эфир

Text

08:00 Результаты разговора Зеленского и Трампа — эфир Ранок.LIVE

19 марта 2025
Text

19:15 Орбан вышел со срочным заявлением — прямой эфир

Text

19:00 Как работает транспорт во время тревог — эфир Київський час

Text

18:06 Большой обмен пленными между Украиной и РФ — прямой эфир

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17:50 Первые детали разговора Трампа и Зеленского, — эфир Вечір.LIVE

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15:00 Зеленский выступает в Хельсинкском университете — прямой эфир

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 марта, находится с официальным визитом в Норвегии. Там он проведет пресс-конференцию с премьер-министром страны Йонасом Гаром Стере.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Зеленский в Норвегии

В рабочей встрече с делегацией президента Украины также приняли участие министр финансов Йенс Столтенберг, министр иностранных дел Эспен Барт Эйде и министр обороны Торе Сандвик.

Зеленский обсудил участие Норвегии в усилиях для достижения справедливого и устойчивого мира, в частности укрепление обороноспособности Украины, усиление ПВО, поставки самолетов F-16, артиллерийских систем и боеприпасов, а также инвестиции в украинское производство оружия.

Напомним, во время совместной пресс-конференции Стубб заявил, что Финляндия поможет Украине в строительстве оборонительных сооружений на границе с Россией.

Также финский президент подчеркнул, что безусловное прекращение огня между Украиной и Россией неприемлемо и следует оказывать давление на Кремль.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:00 Первые детали с саммита в Брюсселе по Украине — эфир День.LIVE

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10:30 Саммит Европейского совета в Брюсселе по Украине — прямой эфир

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10:00 Макрон выступает с заявлением об Украине — прямой эфир

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08:00 Результаты разговора Зеленского и Трампа — эфир Ранок.LIVE

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19:15 Орбан вышел со срочным заявлением — прямой эфир

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19:00 Как работает транспорт во время тревог — эфир Київський час

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18:06 Большой обмен пленными между Украиной и РФ — прямой эфир

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17:50 Первые детали разговора Трампа и Зеленского, — эфир Вечір.LIVE

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