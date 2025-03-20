Зеленський виступає у Норвегії із важливою заявою — трансляція

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 20 березня, перебуває з офіційним візитом у Норвегії. Там він проведе прес-конференцію з прем'єр-міністром країни Йонасом Гаром Стере.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Зеленський у Норвегії

У робочій зустрічі з делегацією президента України також взяли участь міністр фінансів Єнс Столтенберг, міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде і міністр оборони Торе Сандвік.

Зеленський обговорив участь Норвегії в зусиллях для досягнення справедливого та сталого миру, зокрема зміцнення обороноздатності України, посилення ППО, постачання літаків F-16, артилерійських систем та боєприпасів, а також інвестиції в українське виробництво зброї.

Нагадаємо, під час спільної пресконференції Стубб заявив, що Фінляндія допоможе Україні в будівництві оборонних споруд на кордоні з Росією.

Також фінський президент наголосив, що безумовне припинення вогню між Україною та Росією неприйнятне та слід чинити тиск на Кремль.