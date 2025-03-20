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Зеленський виступає у Норвегії із важливою заявою — трансляція

Зеленський виступає у Норвегії із важливою заявою — трансляція

20 березня 2025 р. 16:27

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17:50 Зеленський назвав, де РФ планує наступ — ефір Вечір.LIVE

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16:27 Зеленський виступає у Норвегії із важливою заявою — трансляція

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13:00 Перші деталі з саміту в Брюсселі щодо України — ефір День.LIVE

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10:30 Саміт Європейської ради у Брюсселі щодо України — прямий ефір

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10:00 Макрон виступає із заявою щодо України — прямий ефір

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08:00 Результати розмови Зеленського та Трампа — ефір Ранок.LIVE

19 березня 2025
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19:15 Орбан вийшов із терміновою заявою — прямий ефір

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19:00 Зміни в роботі транспорту під час тривог — ефір Київський час

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18:06 Великий обмін полоненими між Україною та РФ — прямий ефір

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17:50 Перші деталі розмови Трампа і Зеленського, — ефір Вечір.LIVE

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17:50 Зеленський назвав, де РФ планує наступ — ефір Вечір.LIVE

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16:27 Зеленський виступає у Норвегії із важливою заявою — трансляція

Text

13:00 Перші деталі з саміту в Брюсселі щодо України — ефір День.LIVE

Text

10:30 Саміт Європейської ради у Брюсселі щодо України — прямий ефір

Text

10:00 Макрон виступає із заявою щодо України — прямий ефір

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08:00 Результати розмови Зеленського та Трампа — ефір Ранок.LIVE

19 березня 2025
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19:15 Орбан вийшов із терміновою заявою — прямий ефір

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19:00 Зміни в роботі транспорту під час тривог — ефір Київський час

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18:06 Великий обмін полоненими між Україною та РФ — прямий ефір

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17:50 Перші деталі розмови Трампа і Зеленського, — ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 20 березня, перебуває з офіційним візитом у Норвегії. Там він проведе прес-конференцію з прем'єр-міністром країни Йонасом Гаром Стере.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Зеленський у Норвегії

У робочій зустрічі з делегацією президента України також взяли участь міністр фінансів Єнс Столтенберг, міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде і міністр оборони Торе Сандвік.

Зеленський обговорив участь Норвегії в зусиллях для досягнення справедливого та сталого миру, зокрема зміцнення обороноздатності України, посилення ППО, постачання літаків F-16, артилерійських систем та боєприпасів, а також інвестиції в українське виробництво зброї.

Нагадаємо, під час спільної пресконференції Стубб заявив, що Фінляндія допоможе Україні в будівництві оборонних споруд на кордоні з Росією.

Також фінський президент наголосив, що безумовне припинення вогню між Україною та Росією неприйнятне та слід чинити тиск на Кремль.

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17:44 Справа Комарницького — суд арештував телефон екснардепа Палатного

17:34 Чи будуть ще морози — якою буде погода в Україні завтра

17:33 Путін виганяє українців з окупованих територій — що відомо

17:31 Ребров знайшов заміну Мудрику — хто зіграє на лівому фланзі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:31 Кого у квітні ТЦК не зможе послати на ВЛК

17:25 В Одесі виділять 14 мільйонів на інклюзивні кабінети у школах

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16:27 Зеленський виступає у Норвегії із важливою заявою — трансляція

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13:00 Перші деталі з саміту в Брюсселі щодо України — ефір День.LIVE

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19:15 Орбан вийшов із терміновою заявою — прямий ефір

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19:00 Зміни в роботі транспорту під час тривог — ефір Київський час

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18:06 Великий обмін полоненими між Україною та РФ — прямий ефір

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