Зеленський виступає у Норвегії із важливою заявою — трансляція

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 20 березня, перебуває з офіційним візитом у Норвегії. Там він проведе прес-конференцію з прем'єр-міністром країни Йонасом Гаром Стере.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Зеленський у Норвегії
У робочій зустрічі з делегацією президента України також взяли участь міністр фінансів Єнс Столтенберг, міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде і міністр оборони Торе Сандвік.
Зеленський обговорив участь Норвегії в зусиллях для досягнення справедливого та сталого миру, зокрема зміцнення обороноздатності України, посилення ППО, постачання літаків F-16, артилерійських систем та боєприпасів, а також інвестиції в українське виробництво зброї.
Нагадаємо, під час спільної пресконференції Стубб заявив, що Фінляндія допоможе Україні в будівництві оборонних споруд на кордоні з Росією.
Також фінський президент наголосив, що безумовне припинення вогню між Україною та Росією неприйнятне та слід чинити тиск на Кремль.