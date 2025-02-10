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Зеленский высказался об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

Зеленский высказался об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

10 февраля 2025 г. 8:00

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15:34 Линия дронов — военный назвал главную цель проекта

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13:00 Будущая встреча Зеленского и Вэнса — эфир День.LIVE

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11:53 Романенко проинформировал о ситуации в Торецке

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08:00 Зеленский высказался об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

8 февраля 2025
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23:01 Некоторых военных во время выборов придется отпустить, — Маляр

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02:12 Жилье для ветеранов ВСУ — сколько из них получат в 2025 году

7 февраля 2025
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21:00 Что скрывает Красный Крест о пленных — выпуск "Наша справа"

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19:23 Воскобойник назвал количество украинских детей за границей

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17:50 Зеленский внезапно уволил Мойсюка — эфир Вечір.LIVE

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13:28 Юрист объяснил, возможна ли мобилизация после военного положения

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15:34 Линия дронов — военный назвал главную цель проекта

Text

13:00 Будущая встреча Зеленского и Вэнса — эфир День.LIVE

Text

11:53 Романенко проинформировал о ситуации в Торецке

Text

08:00 Зеленский высказался об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

8 февраля 2025
Text

23:01 Некоторых военных во время выборов придется отпустить, — Маляр

Text

02:12 Жилье для ветеранов ВСУ — сколько из них получат в 2025 году

7 февраля 2025
Text

21:00 Что скрывает Красный Крест о пленных — выпуск "Наша справа"

Text

19:23 Воскобойник назвал количество украинских детей за границей

Text

17:50 Зеленский внезапно уволил Мойсюка — эфир Вечір.LIVE

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13:28 Юрист объяснил, возможна ли мобилизация после военного положения

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Украина на замену американской помощи предоставила США редкие земельные металлы. А страны Балтии отсоединили свои энергетические сети от Российской Федерации.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями эфира Новини.LIVE станут:

  • генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко;
  • позывной "Дирижер", Командир роты беспилотных авиационных комплексов 422 отдельного батальона беспилотных систем Luftwaffe, младший лейтенант Александр Балабан;
  • политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Дмитрий Левусь;
  • политтехнолог Руслан Рохов;
  • политолог Ростислав Балабан; 
  • военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий;
  • журналист, политический аналитик Александр Бригинец;
  • военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы Правое дело Дмитрий Снегирев;
  • психолог, психотерапевт Ольга Голубицкая.

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят такие темы:

  • что предусматривают однолетние контракты для молодежи 18-24 лет, которые анонсировал президент;
  • сколько средств Украине может принести соглашение с Трампом по редкоземельным минералам;
  • отсоединение государств Балтии от российской энергосети.

Напомним, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц считает, что гарантии безопасности для Украины должны дать страны Европы.

А Трамп в интервью для The New York Post заявил, что намерен заключить соглашение с президентом Украины Владимиром Зеленским по добыче металлов.

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17:27 Во Львове очистили от краски табличку с названием улицы Фарион

17:27 Лучшие производители смартфонов — какой бренд выбрать в 2025 году

17:23 Холод скует Украину — погода на завтра от Укргидрометцентра

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:17 Режиссер Билоус отреагировал на уголовное дело против него

17:11 Рыбаков предупредили о новых ограничениях — правила с 15 февраля

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15:34 Линия дронов — военный назвал главную цель проекта

Text

13:00 Будущая встреча Зеленского и Вэнса — эфир День.LIVE

Text

11:53 Романенко проинформировал о ситуации в Торецке

Text

08:00 Зеленский высказался об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

8 февраля 2025
Text

23:01 Некоторых военных во время выборов придется отпустить, — Маляр

Text

02:12 Жилье для ветеранов ВСУ — сколько из них получат в 2025 году

7 февраля 2025
Text

21:00 Что скрывает Красный Крест о пленных — выпуск "Наша справа"

Text

19:23 Воскобойник назвал количество украинских детей за границей

Text

17:50 Зеленский внезапно уволил Мойсюка — эфир Вечір.LIVE

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13:28 Юрист объяснил, возможна ли мобилизация после военного положения