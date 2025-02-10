Зеленский высказался об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Украина на замену американской помощи предоставила США редкие земельные металлы. А страны Балтии отсоединили свои энергетические сети от Российской Федерации.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями эфира Новини.LIVE станут:

генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко;

позывной "Дирижер", Командир роты беспилотных авиационных комплексов 422 отдельного батальона беспилотных систем Luftwaffe, младший лейтенант Александр Балабан;

политолог-международник, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Дмитрий Левусь;

политтехнолог Руслан Рохов;

политолог Ростислав Балабан;

военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий;

журналист, политический аналитик Александр Бригинец;

военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы Правое дело Дмитрий Снегирев;

психолог, психотерапевт Ольга Голубицкая.

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят такие темы:

что предусматривают однолетние контракты для молодежи 18-24 лет, которые анонсировал президент;

сколько средств Украине может принести соглашение с Трампом по редкоземельным минералам;

отсоединение государств Балтии от российской энергосети.

Напомним, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц считает, что гарантии безопасности для Украины должны дать страны Европы.

А Трамп в интервью для The New York Post заявил, что намерен заключить соглашение с президентом Украины Владимиром Зеленским по добыче металлов.