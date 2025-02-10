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Зеленський висловився щодо закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

Зеленський висловився щодо закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

10 лютого 2025 р. 08:00

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17:50 Зеленський раптово звільнив Мойсюка — ефір Вечір.LIVE

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13:28 Юрист пояснив, чи можлива мобілізація після воєнного стану

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13:02 Київ поговорив з Вашингтоном про переговори — ефір День.LIVE

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13:00 Майбутня зустріч Зеленського та Венса — ефір День.LIVE

Text

11:53 Романенко проінформував щодо ситуації в Торецьку

Text

08:00 Зеленський висловився щодо закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

8 лютого 2025
Text

23:01 Деяких військових під час виборів доведеться відпустити, — Маляр

Text

02:12 Житло для ветеранів ЗСУ — скільки з них отримають у 2025 році

7 лютого 2025
Text

21:00 Що приховує Червоний Хрест про полонених — випуск "Наша справа"

Text

19:23 Воскобойник назвав кількість українських дітей за кордоном

Text

17:50 Зеленський раптово звільнив Мойсюка — ефір Вечір.LIVE

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13:28 Юрист пояснив, чи можлива мобілізація після воєнного стану

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Президент США Дональд Трамп хоче, аби Україна на заміну американській допомозі надала США рідкісні земельні метали. А країни Балтії від’єднали свої енергетичні мережі від Російської Федерації.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями ефіру Новини.LIVE стануть:

  • генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко;
  • позивний "Диригент", Командир роти безпілотних авіаційних комплексів 422 окремого батальйону безпілотних систем Luftwaffe, молодший лейтенант Олександр Балабан; 
  • політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Дмитро Левусь; 
  • політтехнолог Руслан Рохов;
  • політолог Ростислав Балабан; 
  • військовий Експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій;
  • журналіст, політичний аналітик Олександр Бригинець;
  • військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов;
  • психологиня, психотерапевтка Ольга Голубицька.

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

  • що передбачають однорічні контракти для молоді 18-24 років, які анонсував президент;
  • скільки коштів Україні може принести угода з Трампом щодо рідкісноземельних мінералів;
  • від'єднання держав Балтії від російської енергомережі.

Нагадаємо, радник президента США з нацбезпеки Майкл Уолтц вважає, що гарантії безпеки для України мають дати країни Європи.

А Трамп в інтерв’ю для The New York Post заявив, що має намір укласти угоду з президентом України Володимиром Зеленським щодо видобутку металів.

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14:49 Були "туалетні схеми" — деталі операції "Чисте місто" від НАБУ

14:44 Apple назавжди попрощалася з 18-річною функцією у своїх пристроях

14:43 НАБУ оголосила Комарницького в розшук

14:40 Одесити знову лишились без води — адреси бюветів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:32 Зеленський показав, який вигляд мають підземні школи біля фронту

14:30 На які види виплат мають право військові — норми Міноборони

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11:53 Романенко проінформував щодо ситуації в Торецьку

Text

08:00 Зеленський висловився щодо закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

8 лютого 2025
Text

23:01 Деяких військових під час виборів доведеться відпустити, — Маляр

Text

02:12 Житло для ветеранів ЗСУ — скільки з них отримають у 2025 році

7 лютого 2025
Text

21:00 Що приховує Червоний Хрест про полонених — випуск "Наша справа"

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19:23 Воскобойник назвав кількість українських дітей за кордоном

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17:50 Зеленський раптово звільнив Мойсюка — ефір Вечір.LIVE

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