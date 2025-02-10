Зеленський висловився щодо закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп хоче, аби Україна на заміну американській допомозі надала США рідкісні земельні метали. А країни Балтії від’єднали свої енергетичні мережі від Російської Федерації.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.
Про що ефір
Гостями ефіру Новини.LIVE стануть:
- генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко;
- позивний "Диригент", Командир роти безпілотних авіаційних комплексів 422 окремого батальйону безпілотних систем Luftwaffe, молодший лейтенант Олександр Балабан;
- політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Дмитро Левусь;
- політтехнолог Руслан Рохов;
- політолог Ростислав Балабан;
- військовий Експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій;
- журналіст, політичний аналітик Олександр Бригинець;
- військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов;
- психологиня, психотерапевтка Ольга Голубицька.
Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:
- що передбачають однорічні контракти для молоді 18-24 років, які анонсував президент;
- скільки коштів Україні може принести угода з Трампом щодо рідкісноземельних мінералів;
- від'єднання держав Балтії від російської енергомережі.
Нагадаємо, радник президента США з нацбезпеки Майкл Уолтц вважає, що гарантії безпеки для України мають дати країни Європи.
А Трамп в інтерв’ю для The New York Post заявив, що має намір укласти угоду з президентом України Володимиром Зеленським щодо видобутку металів.