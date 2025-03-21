Зеленский высказался о частичном перемирье — эфир Ранок.LIVE

В Брюсселе в четверг, 20 марта, состоялся саммит лидеров стран-членов Европейского Союза. На нем обсуждали возможность выделения 40 миллиардов евро для Украины.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

первый заместитель СНБО (2008-2011 гг.) Степан Гавриш;

военный обозреватель, участник российско-украинской войны Алексей Гетьман;

доктор социологических наук, директор Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга;

директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко;

политолог-международник, заместитель директора "Аналитического центра Политика" Артем Бронжуков;

начальник отделения рекрутинга 28 ОМБР Денис Швыдкий;

народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам электроэнергетики и транспортировки электроэнергии Владимир Мороз;

эксперт по евроинтеграции и двусторонних отношений между Украиной и ЕС Мария Голуб.

Вместе с ведущими они обсудят такие темы:

Выгодно ли Украине, чтобы США брали под контроль украинские АЭС;

Саммит в Брюсселе: что европейские лидеры думают о перемирии Украины и РФ;

Почему ЕС не хочет конфисковать российские активы.

Напомним, Новини.LIVE работали в Брюсселе и собрали итоги саммита стран-членов ЕС.

Во время выступления на мероприятии Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров передать снаряды.