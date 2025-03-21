Зеленский высказался о частичном перемирье — эфир Ранок.LIVE

В Брюсселе в четверг, 20 марта, состоялся саммит лидеров стран-членов Европейского Союза. На нем обсуждали возможность выделения 40 миллиардов евро для Украины.
Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- первый заместитель СНБО (2008-2011 гг.) Степан Гавриш;
- военный обозреватель, участник российско-украинской войны Алексей Гетьман;
- доктор социологических наук, директор Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга;
- директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко;
- политолог-международник, заместитель директора "Аналитического центра Политика" Артем Бронжуков;
- начальник отделения рекрутинга 28 ОМБР Денис Швыдкий;
- народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам электроэнергетики и транспортировки электроэнергии Владимир Мороз;
- эксперт по евроинтеграции и двусторонних отношений между Украиной и ЕС Мария Голуб.
Вместе с ведущими они обсудят такие темы:
- Выгодно ли Украине, чтобы США брали под контроль украинские АЭС;
- Саммит в Брюсселе: что европейские лидеры думают о перемирии Украины и РФ;
- Почему ЕС не хочет конфисковать российские активы.
Напомним, Новини.LIVE работали в Брюсселе и собрали итоги саммита стран-членов ЕС.
Во время выступления на мероприятии Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров передать снаряды.