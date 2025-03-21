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Зеленский высказался о частичном перемирье — эфир Ранок.LIVE

Зеленский высказался о частичном перемирье — эфир Ранок.LIVE

21 марта 2025 г. 8:00

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08:00 Зеленский высказался о частичном перемирье — эфир Ранок.LIVE

20 марта 2025
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23:59 Фон дер Ляйен и Кошта проводят пресс-конференцию — прямой эфир

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21:45 Трамп выступает в Вашингтоне — прямой эфир

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17:50 Зеленский назвал, где РФ планирует наступление — эфир Вечір.LIVE

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16:27 Зеленский выступает в Норвегии с важным заявлением — трансляция

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13:00 Первые детали с саммита в Брюсселе по Украине — эфир День.LIVE

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10:30 Саммит Европейского совета в Брюсселе по Украине — прямой эфир

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10:00 Макрон выступает с заявлением об Украине — прямой эфир

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08:00 Результаты разговора Зеленского и Трампа — эфир Ранок.LIVE

19 марта 2025
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19:15 Орбан вышел со срочным заявлением — прямой эфир

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08:00 Зеленский высказался о частичном перемирье — эфир Ранок.LIVE

20 марта 2025
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23:59 Фон дер Ляйен и Кошта проводят пресс-конференцию — прямой эфир

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21:45 Трамп выступает в Вашингтоне — прямой эфир

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17:50 Зеленский назвал, где РФ планирует наступление — эфир Вечір.LIVE

Text

16:27 Зеленский выступает в Норвегии с важным заявлением — трансляция

Text

13:00 Первые детали с саммита в Брюсселе по Украине — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:30 Саммит Европейского совета в Брюсселе по Украине — прямой эфир

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10:00 Макрон выступает с заявлением об Украине — прямой эфир

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08:00 Результаты разговора Зеленского и Трампа — эфир Ранок.LIVE

19 марта 2025
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19:15 Орбан вышел со срочным заявлением — прямой эфир

В Брюсселе в четверг, 20 марта, состоялся саммит лидеров стран-членов Европейского Союза. На нем обсуждали возможность выделения 40 миллиардов евро для Украины.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • первый заместитель СНБО (2008-2011 гг.) Степан Гавриш;
  • военный обозреватель, участник российско-украинской войны Алексей Гетьман;
  • доктор социологических наук, директор Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга;
  • директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко;
  • политолог-международник, заместитель директора "Аналитического центра Политика" Артем Бронжуков;
  • начальник отделения рекрутинга 28 ОМБР Денис Швыдкий;
  • народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам электроэнергетики и транспортировки электроэнергии Владимир Мороз;
  • эксперт по евроинтеграции и двусторонних отношений между Украиной и ЕС Мария Голуб.

Вместе с ведущими они обсудят такие темы:

  • Выгодно ли Украине, чтобы США брали под контроль украинские АЭС;
  • Саммит в Брюсселе: что европейские лидеры думают о перемирии Украины и РФ;
  • Почему ЕС не хочет конфисковать российские активы.

Напомним, Новини.LIVE работали в Брюсселе и собрали итоги саммита стран-членов ЕС.

Во время выступления на мероприятии Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров передать снаряды.

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07:25 Россияне сбросили КАБ на Запорожский район — какие последствия

07:25 Европа принимает меры для ускорения роста экономики, — Кошта

07:02 В Запорожье осудили мужчину, который отказался от мобилизации

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:01 У клиентки ПриватБанка мошенники украли 117 тысяч — вердикт суда

06:55 Инструкторы в учебных центрах ВСУ — какие у них зарплаты

06:47 Ребров сообщил, что у футболиста сборной Украины тяжелая травма

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08:00 Зеленский высказался о частичном перемирье — эфир Ранок.LIVE

20 марта 2025
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23:59 Фон дер Ляйен и Кошта проводят пресс-конференцию — прямой эфир

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21:45 Трамп выступает в Вашингтоне — прямой эфир

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17:50 Зеленский назвал, где РФ планирует наступление — эфир Вечір.LIVE

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