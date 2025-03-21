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Зеленський висловився щодо часткового перемир'я — ефір Ранок.LIVE

Зеленський висловився щодо часткового перемир'я — ефір Ранок.LIVE

21 березня 2025 р. 08:00

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08:00 Зеленський висловився щодо часткового перемир'я — ефір Ранок.LIVE

20 березня 2025
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23:59 Фон дер Ляєн та Кошта проводять пресконференцію — прямий ефір

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21:45 Трамп виступає у Вашингтоні — прямий ефір

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17:50 Зеленський назвав, де РФ планує наступ — ефір Вечір.LIVE

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16:27 Зеленський виступає у Норвегії із важливою заявою — трансляція

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13:00 Перші деталі з саміту в Брюсселі щодо України — ефір День.LIVE

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10:30 Саміт Європейської ради у Брюсселі щодо України — прямий ефір

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10:00 Макрон виступає із заявою щодо України — прямий ефір

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08:00 Результати розмови Зеленського та Трампа — ефір Ранок.LIVE

19 березня 2025
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19:15 Орбан вийшов із терміновою заявою — прямий ефір

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08:00 Зеленський висловився щодо часткового перемир'я — ефір Ранок.LIVE

20 березня 2025
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23:59 Фон дер Ляєн та Кошта проводять пресконференцію — прямий ефір

Text

21:45 Трамп виступає у Вашингтоні — прямий ефір

Text

17:50 Зеленський назвав, де РФ планує наступ — ефір Вечір.LIVE

Text

16:27 Зеленський виступає у Норвегії із важливою заявою — трансляція

Text

13:00 Перші деталі з саміту в Брюсселі щодо України — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:30 Саміт Європейської ради у Брюсселі щодо України — прямий ефір

Text

10:00 Макрон виступає із заявою щодо України — прямий ефір

Text

08:00 Результати розмови Зеленського та Трампа — ефір Ранок.LIVE

19 березня 2025
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19:15 Орбан вийшов із терміновою заявою — прямий ефір

У Брюсселі у четвер, 20 березня, відбувся саміт лідерів країн-членів Європейського Союзу. На ньому обговорювали можливість виділення 40 мільярдів євро для України.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • перший заступник РНБО (2008-2011 рр.) Степан Гавриш;
  • військовий оглядач, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман; 
  • доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга;
  • директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко;
  • політолог-міжнародник, заступник директора "Аналітичного центру Політика" Артем Бронжуков;
  • начальник відділення рекрутингу 28 ОМБР Денис Швидкий;
  • народний депутат України, голова підкомітету з питань електроенергетики та транспортування електроенергії Володимир Мороз;
  • експертка з євроінтеграції та двосторонніх відносин між Україною та ЄС Марія Голуб.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

  • Чи вигідно Україні, аби США брали під контроль українські АЕС;
  • Саміт у Брюсселі: що європейські лідери думають про перемир‘я України та РФ;
  • Чому ЄС не хоче конфіскувати російські активи.

Нагадаємо, Новини.LIVE працювали у Брюсселі та зібрали підсумки саміту країн-членів ЄС.

Під час виступу на заході Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів надати снаряди.

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08:53 Добре просуваємось — Трамп про розмови з Путіним і Зеленським

08:51 Петр Павел прибув в Одесу з офіційним візитом — фото

08:48 На Харківщині лунали вибухи — ворог чотири рази обстріляв область

08:37 Україна зможе брати участь у спільних закупівлях, — фон дер Ляєн

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:30 У Парижі готують саміт коаліції бажаючих за участі Зеленського

08:29 Коли можуть виключити з військового обліку — чотири підстави

08:25 Трамп підписав указ про ліквідацію Департаменту освіти США

08:19 UNHCR виплатить по 10,8 тис. грн у березні — де нададуть виплати

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08:00 Зеленський висловився щодо часткового перемир'я — ефір Ранок.LIVE

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Text

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Text

16:27 Зеленський виступає у Норвегії із важливою заявою — трансляція

Text

13:00 Перші деталі з саміту в Брюсселі щодо України — ефір День.LIVE

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Text

10:30 Саміт Європейської ради у Брюсселі щодо України — прямий ефір

Text

10:00 Макрон виступає із заявою щодо України — прямий ефір

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08:00 Результати розмови Зеленського та Трампа — ефір Ранок.LIVE

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