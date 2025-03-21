Зеленський висловився щодо часткового перемир'я — ефір Ранок.LIVE

У Брюсселі у четвер, 20 березня, відбувся саміт лідерів країн-членів Європейського Союзу. На ньому обговорювали можливість виділення 40 мільярдів євро для України.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- перший заступник РНБО (2008-2011 рр.) Степан Гавриш;
- військовий оглядач, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман;
- доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга;
- директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко;
- політолог-міжнародник, заступник директора "Аналітичного центру Політика" Артем Бронжуков;
- начальник відділення рекрутингу 28 ОМБР Денис Швидкий;
- народний депутат України, голова підкомітету з питань електроенергетики та транспортування електроенергії Володимир Мороз;
- експертка з євроінтеграції та двосторонніх відносин між Україною та ЄС Марія Голуб.
Разом з ведучими вони обговорять такі теми:
- Чи вигідно Україні, аби США брали під контроль українські АЕС;
- Саміт у Брюсселі: що європейські лідери думають про перемир‘я України та РФ;
- Чому ЄС не хоче конфіскувати російські активи.
Нагадаємо, Новини.LIVE працювали у Брюсселі та зібрали підсумки саміту країн-членів ЄС.
Під час виступу на заході Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів надати снаряди.