Зеленський висловився щодо часткового перемир'я — ефір Ранок.LIVE

У Брюсселі у четвер, 20 березня, відбувся саміт лідерів країн-членів Європейського Союзу. На ньому обговорювали можливість виділення 40 мільярдів євро для України.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

перший заступник РНБО (2008-2011 рр.) Степан Гавриш;

військовий оглядач, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман;

доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга;

директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко;

політолог-міжнародник, заступник директора "Аналітичного центру Політика" Артем Бронжуков;

начальник відділення рекрутингу 28 ОМБР Денис Швидкий;

народний депутат України, голова підкомітету з питань електроенергетики та транспортування електроенергії Володимир Мороз;

експертка з євроінтеграції та двосторонніх відносин між Україною та ЄС Марія Голуб.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

Чи вигідно Україні, аби США брали під контроль українські АЕС;

Саміт у Брюсселі: що європейські лідери думають про перемир‘я України та РФ;

Чому ЄС не хоче конфіскувати російські активи.

Нагадаємо, Новини.LIVE працювали у Брюсселі та зібрали підсумки саміту країн-членів ЄС.

Під час виступу на заході Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів надати снаряди.