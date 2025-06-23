Зеленский отреагировал на удар по Киеву — эфир День.LIVE

В результате ночного удара по Киеву 23 июня погибли семь человек, а среди пострадавших — 15-летняя девушка. В то же время Украина эвакуировала из Израиля более 130 своих граждан.
Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.
О чем эфир
Сегодня в День.LIVE обсуждают такие темы:
- В ГУР сообщили об эвакуации из Израиля 176 человек, в том числе 133 граждан Украины;
- Иран угрожает закрыть Ормузский пролив: под угрозой 20% мирового нефтяного экспорта;
- Удар по Киеву: уже 6 погибших, среди пострадавших — 15-летняя девушка;
- Авиаудар по Краматорску: из-под завалов деблокировали тела четырех жертв;
- Украина готовит усиление ПВО на базе систем NASAMS — детали;
- Норвегия выделит 400 млн долларов на производство дронов в Украине.
Гости эфира
Гости сегодняшнего эфира:
- Евгений Добряк — эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва;
- Сергей Братчук — представитель Украинской добровольческой армии;
- Антон Малеев — политолог, исполнительный директор благотворительной организации "Будь с Украиной";
- Олег Леонтьев — военный адвокат;
- Андрей Городницкий — политолог, кандидат философских наук;
- Вячеслав Лихачев — специалист по востоковедению, эксперт Центра гражданских свобод.
Напомним, в Шевченковском районе Киева среди погибших обнаружили супругов. Еще более 20 человек пострадали, среди них 15-летняя девушка.
Также мы подготовили фоторепортаж последствий российской атаки на столицу 23 июня.