Зеленский отреагировал на удар по Киеву — эфир День.LIVE

В результате ночного удара по Киеву 23 июня погибли семь человек, а среди пострадавших — 15-летняя девушка. В то же время Украина эвакуировала из Израиля более 130 своих граждан.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают такие темы:

В ГУР сообщили об эвакуации из Израиля 176 человек, в том числе 133 граждан Украины;

Иран угрожает закрыть Ормузский пролив: под угрозой 20% мирового нефтяного экспорта;

Удар по Киеву: уже 6 погибших, среди пострадавших — 15-летняя девушка;

Авиаудар по Краматорску: из-под завалов деблокировали тела четырех жертв;

Украина готовит усиление ПВО на базе систем NASAMS — детали;

Норвегия выделит 400 млн долларов на производство дронов в Украине.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

Евгений Добряк — эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва;

Сергей Братчук — представитель Украинской добровольческой армии;

Антон Малеев — политолог, исполнительный директор благотворительной организации "Будь с Украиной";

Олег Леонтьев — военный адвокат;

Андрей Городницкий — политолог, кандидат философских наук;

Вячеслав Лихачев — специалист по востоковедению, эксперт Центра гражданских свобод.

Напомним, в Шевченковском районе Киева среди погибших обнаружили супругов. Еще более 20 человек пострадали, среди них 15-летняя девушка.

Также мы подготовили фоторепортаж последствий российской атаки на столицу 23 июня.