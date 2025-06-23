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Зеленский отреагировал на удар по Киеву — эфир День.LIVE

Зеленский отреагировал на удар по Киеву — эфир День.LIVE

23 июня 2025 г. 13:00

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13:03 Поражены ядерные объекты Ирана — эфир День.LIVE

В результате ночного удара по Киеву 23 июня погибли семь человек, а среди пострадавших — 15-летняя девушка. В то же время Украина эвакуировала из Израиля более 130 своих граждан.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают такие темы:

  • В ГУР сообщили об эвакуации из Израиля 176 человек, в том числе 133 граждан Украины;
  • Иран угрожает закрыть Ормузский пролив: под угрозой 20% мирового нефтяного экспорта;
  • Удар по Киеву: уже 6 погибших, среди пострадавших — 15-летняя девушка;
  • Авиаудар по Краматорску: из-под завалов деблокировали тела четырех жертв;
  • Украина готовит усиление ПВО на базе систем NASAMS — детали;
  • Норвегия выделит 400 млн долларов на производство дронов в Украине.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Евгений Добряк — эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва;
  • Сергей Братчук — представитель Украинской добровольческой армии;
  • Антон Малеев — политолог, исполнительный директор благотворительной организации "Будь с Украиной";
  • Олег Леонтьев — военный адвокат;
  • Андрей Городницкий — политолог, кандидат философских наук;
  • Вячеслав Лихачев — специалист по востоковедению, эксперт Центра гражданских свобод.

Напомним, в Шевченковском районе Киева среди погибших обнаружили супругов. Еще более 20 человек пострадали, среди них 15-летняя девушка.

Также мы подготовили фоторепортаж последствий российской атаки на столицу 23 июня.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:00 В Украине больше людей получат помощь от УВКБ ООН — детали

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