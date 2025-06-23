Зеленський відреагував на удар по Києву — ефір День.LIVE

Внаслідок нічного удару по Києву 23 червня загинуло семеро людей, а серед постраждалих — 15-річна дівчина. Водночас Україна евакуювала з Ізраїлю понад 130 своїх громадян.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

У ГУР повідомили про евакуацію з Ізраїлю 176 людей, зокрема 133 громадян України;

Іран погрожує закрити Ормузьку протоку: під загрозою 20% світового нафтового експорту;

Удар по Києву: вже 6 загиблих, серед постраждалих — 15-річна дівчина;

Авіаудар по Краматорську: з-під завалів деблокували тіла чотирьох жертв;

Україна готує посилення ППО на базі систем NASAMS — деталі;

Норвегія виділить 400 млн доларів на виробництво дронів в Україні.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

Євген Добряк — експерт-міжнародник, народний депутат України VI скликання;

Сергій Братчук — речник Української добровольчої армії;

Антон Малеєв — політолог, виконавчий директор благодійної організації "Будь з Україною";

Олег Леонтьєв — військовий адвокат;

Андрій Городницький — політолог, кандидат філософських наук;

Вʼячеслав Ліхачов — фахівець зі сходознавства, експерт Центру громадянських свобод.

Нагадаємо, у Шевченківському районі Києва серед загиблих виявили подружжя. Ще понад 20 людей постраждали, серед них 15-річна дівчина.

Також ми підготували фоторепортаж наслідків російської атаки на столиці 23 червня.