Зеленський відреагував на удар по Києву — ефір День.LIVE

Внаслідок нічного удару по Києву 23 червня загинуло семеро людей, а серед постраждалих — 15-річна дівчина. Водночас Україна евакуювала з Ізраїлю понад 130 своїх громадян.
Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE.
Про що ефір
Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:
- У ГУР повідомили про евакуацію з Ізраїлю 176 людей, зокрема 133 громадян України;
- Іран погрожує закрити Ормузьку протоку: під загрозою 20% світового нафтового експорту;
- Удар по Києву: вже 6 загиблих, серед постраждалих — 15-річна дівчина;
- Авіаудар по Краматорську: з-під завалів деблокували тіла чотирьох жертв;
- Україна готує посилення ППО на базі систем NASAMS — деталі;
- Норвегія виділить 400 млн доларів на виробництво дронів в Україні.
Гості ефіру
Гості сьогоднішнього ефіру:
- Євген Добряк — експерт-міжнародник, народний депутат України VI скликання;
- Сергій Братчук — речник Української добровольчої армії;
- Антон Малеєв — політолог, виконавчий директор благодійної організації "Будь з Україною";
- Олег Леонтьєв — військовий адвокат;
- Андрій Городницький — політолог, кандидат філософських наук;
- Вʼячеслав Ліхачов — фахівець зі сходознавства, експерт Центру громадянських свобод.
Нагадаємо, у Шевченківському районі Києва серед загиблих виявили подружжя. Ще понад 20 людей постраждали, серед них 15-річна дівчина.
Також ми підготували фоторепортаж наслідків російської атаки на столиці 23 червня.