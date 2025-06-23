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Зеленський відреагував на удар по Києву — ефір День.LIVE

Зеленський відреагував на удар по Києву — ефір День.LIVE

23 червня 2025 р. 13:00

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08:00 Зеленський попередив ЄС про провокації Росії — ефір Ранок.LIVE

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17:50 У Німеччині зробили заяву щодо допомоги Києву — ефір Вечір.LIVE

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13:03 Уражено ядерні об'єкти Ірану — ефір День.LIVE

Внаслідок нічного удару по Києву 23 червня загинуло семеро людей, а серед постраждалих — 15-річна дівчина. Водночас Україна евакуювала з Ізраїлю понад 130 своїх громадян.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

  • У ГУР повідомили про евакуацію з Ізраїлю 176 людей, зокрема 133 громадян України;
  • Іран погрожує закрити Ормузьку протоку: під загрозою 20% світового нафтового експорту;
  • Удар по Києву: вже 6 загиблих, серед постраждалих — 15-річна дівчина;
  • Авіаудар по Краматорську: з-під завалів деблокували тіла чотирьох жертв;
  • Україна готує посилення ППО на базі систем NASAMS — деталі;
  • Норвегія виділить 400 млн доларів на виробництво дронів в Україні.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Євген Добряк — експерт-міжнародник, народний депутат України VI скликання;
  • Сергій Братчук — речник Української добровольчої армії;
  • Антон Малеєв — політолог, виконавчий директор благодійної організації "Будь з Україною";
  • Олег Леонтьєв — військовий адвокат;
  • Андрій Городницький — політолог, кандидат філософських наук;
  • Вʼячеслав Ліхачов — фахівець зі сходознавства, експерт Центру громадянських свобод.

Нагадаємо, у Шевченківському районі Києва серед загиблих виявили подружжя. Ще понад 20 людей постраждали, серед них 15-річна дівчина.

Також ми підготували фоторепортаж наслідків російської атаки на столиці 23 червня. 

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13:52 Вибивали борги з підприємців — як суд у Львові покарав "братву"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:52 Удар РФ по будинку Києва — ракета пробила аж до підвалу

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