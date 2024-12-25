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Зеленский отреагировал на утреннюю атаку Украины — эфир День.LIVE

Зеленский отреагировал на утреннюю атаку Украины — эфир День.LIVE

25 декабря 2024 г. 13:00

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13:39 Нардеп высказалась о деле экс-руководителя киевского метро

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13:00 Зеленский отреагировал на утреннюю атаку Украины — эфир День.LIVE

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12:55 Вилкул ответил, какая ситуация с теплоснабжением в Кривом Роге

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12:36 Нардепка сказала, как за время войны изменилось количество ФЛПов

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10:44 Нардеп сказал, в каком состоянии энергосистема после атаки РФ

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10:24 Удар по многоэтажке в Кривом Роге — детали от Вилкула

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08:45 Атака на Кривой Рог и новый языковой закон — эфир Ранок.LIVE

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00:19 "Мерседесы" вместо "Запорожцев" — генерал Кривонос о ленд-лизе

24 декабря 2024
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21:42 Сколько украинцев потеряли конечности из-за войны — ответ нардепа

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17:50 Удар по Кривому Рогу и заявление Орбана — эфир Вечір.LIVE

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13:39 Нардеп высказалась о деле экс-руководителя киевского метро

Text

13:00 Зеленский отреагировал на утреннюю атаку Украины — эфир День.LIVE

Text

12:55 Вилкул ответил, какая ситуация с теплоснабжением в Кривом Роге

Text

12:36 Нардепка сказала, как за время войны изменилось количество ФЛПов

Text

10:44 Нардеп сказал, в каком состоянии энергосистема после атаки РФ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:24 Удар по многоэтажке в Кривом Роге — детали от Вилкула

Text

08:45 Атака на Кривой Рог и новый языковой закон — эфир Ранок.LIVE

Text

00:19 "Мерседесы" вместо "Запорожцев" — генерал Кривонос о ленд-лизе

24 декабря 2024
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21:42 Сколько украинцев потеряли конечности из-за войны — ответ нардепа

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17:50 Удар по Кривому Рогу и заявление Орбана — эфир Вечір.LIVE

Российские войска утром в среду, 25 декабря, нанесли удар по Украине. По словам президента Молдавии, одна из российских ракет залетела на территорию страны.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • политолог, кандидат философских наук Андрей Городницкий;
  • политолог Олег Саакян;
  • народный депутат "Слуга Народа", член Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Александр Леонов;
  • военный аналитик Денис Попович;
  • Председатель Общественной организации Training To Win Юрий Крикунов;
  • народный депутат "Слуга Народа"", член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук.

Вместе с ведущими Маргаритой Стецюк на Павлом Ковальчуком они обсудят следующие темы:

  • Зеленский об атаке россиян на Рождество: более 70 ракет по энергетике, больше 50 сбили;
  • Зеленский подписал закон о повышении налогов — ФЛП будут платить больше уже с 1 января;
  • украинская ракета в Москву;
  • во Франции завершили подготовку украинских пилотов и инженеров к Mirage 2000-5F.

Напомним, во время утренней атаки целями врага снова стали объекты энергетической инфраструктуры. В результате атаки Укрэнерго ввело ограничение потребления электроэнергии.

Также в результате обстрела энергообъектов на Днепропетровщине погиб человек.

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13:29 Израиль перехватил ракету хуситов — есть раненые

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:17 Бойцы 3-й ОШБр уничтожили объекты врага на Харьковщине — видео

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12:55 Вилкул ответил, какая ситуация с теплоснабжением в Кривом Роге

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12:36 Нардепка сказала, как за время войны изменилось количество ФЛПов

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10:44 Нардеп сказал, в каком состоянии энергосистема после атаки РФ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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10:24 Удар по многоэтажке в Кривом Роге — детали от Вилкула

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08:45 Атака на Кривой Рог и новый языковой закон — эфир Ранок.LIVE

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00:19 "Мерседесы" вместо "Запорожцев" — генерал Кривонос о ленд-лизе

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