Зеленский отреагировал на утреннюю атаку Украины — эфир День.LIVE

Российские войска утром в среду, 25 декабря, нанесли удар по Украине. По словам президента Молдавии, одна из российских ракет залетела на территорию страны.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

политолог, кандидат философских наук Андрей Городницкий;

политолог Олег Саакян;

народный депутат "Слуга Народа", член Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Александр Леонов;

военный аналитик Денис Попович;

Председатель Общественной организации Training To Win Юрий Крикунов;

народный депутат "Слуга Народа"", член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук.

Вместе с ведущими Маргаритой Стецюк на Павлом Ковальчуком они обсудят следующие темы:

Зеленский об атаке россиян на Рождество: более 70 ракет по энергетике, больше 50 сбили;

Зеленский подписал закон о повышении налогов — ФЛП будут платить больше уже с 1 января;

украинская ракета в Москву;

во Франции завершили подготовку украинских пилотов и инженеров к Mirage 2000-5F.

Напомним, во время утренней атаки целями врага снова стали объекты энергетической инфраструктуры. В результате атаки Укрэнерго ввело ограничение потребления электроэнергии.

Также в результате обстрела энергообъектов на Днепропетровщине погиб человек.