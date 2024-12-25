Зеленский отреагировал на утреннюю атаку Украины — эфир День.LIVE

Российские войска утром в среду, 25 декабря, нанесли удар по Украине. По словам президента Молдавии, одна из российских ракет залетела на территорию страны.
Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- политолог, кандидат философских наук Андрей Городницкий;
- политолог Олег Саакян;
- народный депутат "Слуга Народа", член Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Александр Леонов;
- военный аналитик Денис Попович;
- Председатель Общественной организации Training To Win Юрий Крикунов;
- народный депутат "Слуга Народа"", член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук.
Вместе с ведущими Маргаритой Стецюк на Павлом Ковальчуком они обсудят следующие темы:
- Зеленский об атаке россиян на Рождество: более 70 ракет по энергетике, больше 50 сбили;
- Зеленский подписал закон о повышении налогов — ФЛП будут платить больше уже с 1 января;
- украинская ракета в Москву;
- во Франции завершили подготовку украинских пилотов и инженеров к Mirage 2000-5F.
Напомним, во время утренней атаки целями врага снова стали объекты энергетической инфраструктуры. В результате атаки Укрэнерго ввело ограничение потребления электроэнергии.
Также в результате обстрела энергообъектов на Днепропетровщине погиб человек.