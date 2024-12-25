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Зеленський відреагував на ранкову атаку України — ефір День.LIVE

Зеленський відреагував на ранкову атаку України — ефір День.LIVE

25 грудня 2024 р. 13:00

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13:00 Зеленський відреагував на ранкову атаку України — ефір День.LIVE

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17:50 Удар по Кривому Рогу та заява Орбана — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Зеленський відреагував на ранкову атаку України — ефір День.LIVE

Text

12:55 Вілкул відповів, яка ситуація з теплопостачанням у Кривому Розі

Text

12:36 Нардепка сказала, як за час війни змінилась кількість ФОПів

Text

10:44 Нардеп сказав, в якому стані енергосистема після атаки РФ

Text

10:24 Удар по багатоповерхівці в Кривому Розі — деталі від Вілкула

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:45 Атака на Кривий Ріг та новий мовний закон — ефір Ранок.LIVE

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Російські війська вранці у середу, 25 грудня, завдали удару по Україні. За словами президентки Молдови, одна з російських ракет залетіла на територію країни.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • політолог, кандидат філософських наук Андрій Городницький;  
  • політолог Олег Саакян;
  • народний депутат "Слуга Народу", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олександр Леонов;
  • військовий аналітик Денис Попович;
  • Голова Громадської організації Training To Win Юрій Крикунов;  
  • народний депутат "Слуга Народу"", Член Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.

Разом з ведучими Маргаритою Стецюк на Павлом Ковальчуком вони обговорять такі теми:

  • Зеленський про атаку росіян на Різдво: понад 70 ракет по енергетиці, понад 50 збили;
  • Зеленський підписав закон про підвищення податків — ФОП платитимуть більше вже з 1 січня;
  • українська ракета до Москви;
  • у Франції завершили підготовку українських пілотів та інженерів до Mirage 2000-5F.

Нагадаємо, під час ранкової атаки цілями ворога знову стали об’єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок атаки Укренерго запровадило обмеження споживання електроенергії.

Також внаслідок обстрілу енергооб'єктів на Дніпропетровщині загинула людина.

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13:05 У Херсоні знову чутно вибухи

13:00 Українців закликали оновити дані у ПФУ — кого стосується

12:56 У моторошній аварії на Вінниччині загинули четверо людей

12:56 Мобілізація засуджених — нардепка пропонує спростити процес

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:48 ЗСУ вдарили по пункту управління російських військ на Курщині

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12:36 Нардепка сказала, як за час війни змінилась кількість ФОПів

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10:44 Нардеп сказав, в якому стані енергосистема після атаки РФ

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08:45 Атака на Кривий Ріг та новий мовний закон — ефір Ранок.LIVE

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00:19 "Мерседеси" замість "Запорожців" — генерал Кривонос про ленд-ліз

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21:42 Скільки українців втратили кінцівки через війну — нардеп відповів

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