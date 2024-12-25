Зеленський відреагував на ранкову атаку України — ефір День.LIVE

Російські війська вранці у середу, 25 грудня, завдали удару по Україні. За словами президентки Молдови, одна з російських ракет залетіла на територію країни.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

політолог, кандидат філософських наук Андрій Городницький;

політолог Олег Саакян;

народний депутат "Слуга Народу", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олександр Леонов;

військовий аналітик Денис Попович;

Голова Громадської організації Training To Win Юрій Крикунов;

народний депутат "Слуга Народу"", Член Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.

Разом з ведучими Маргаритою Стецюк на Павлом Ковальчуком вони обговорять такі теми:

Зеленський про атаку росіян на Різдво: понад 70 ракет по енергетиці, понад 50 збили;

Зеленський підписав закон про підвищення податків — ФОП платитимуть більше вже з 1 січня;

українська ракета до Москви;

у Франції завершили підготовку українських пілотів та інженерів до Mirage 2000-5F.

Нагадаємо, під час ранкової атаки цілями ворога знову стали об’єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок атаки Укренерго запровадило обмеження споживання електроенергії.

Також внаслідок обстрілу енергооб'єктів на Дніпропетровщині загинула людина.