Зеленский отреагировал на переговоры США и РФ — эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали первый заместитель СНБО (2008-2011 гг.) Степан Гавриш, эксперт "Бюро анализа и политики" Виктор Бобыренко, политолог-международник Дмитрий Левусь, политтехнолог Ярослав Макитра, экс-советник главы ВРУ Вера Константинова, офицер группы ЦВС Сергей Юрченко, военный юрист Тарас Боровский, министр здравоохранения (2019-2020 гг.) Зоряна Скалецкая и военный Иван Варченко. В частности, они обсудят реакцию президента Владимира Зеленского на переговоры США и России.

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Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира обсудят, что известно о встрече США с РФ в Саудовской Аравии и насколько Европа готова отправлять миротворцев в Украину.

Кроме того, они отреагируют на закрытие школ из-за роста заболеваемости ОРВИ.

Напомним, 18 февраля в Саудовской Аравии состоятся переговоры представителей США и России. В Госдепе отметили, что это не является разговором по Украине.

Также на Львовщине закрывают все школы с 18 до 28 февраля. Причиной является стремительный рост случаев ОРВИ.