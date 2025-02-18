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Зеленский отреагировал на переговоры США и РФ — эфир Ранок.LIVE

Зеленский отреагировал на переговоры США и РФ — эфир Ранок.LIVE

18 февраля 2025 г. 8:00

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08:00 Зеленский отреагировал на переговоры США и РФ — эфир Ранок.LIVE

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19:15 Выступление Туска в Париже после встречи лидеров ЕС — прямой эфир

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19:00 Выступление Шольца после встречи лидеров в Париже — прямой эфир

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18:02 В ООН началось заседание Совета безопасности — прямая трансляция

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17:50 Зеленский сделал неожиданное заявление по Китаю — эфир Вечір.LIVE

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16:30 Срочная встреча в Париже по вопросу Украины — трансляция

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15:13 РФ несет потери — Трегубов о ситуации возле Покровска

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13:55 Нардеп Кицак назвал проблему для военных в случае выборов

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08:00 Зеленский отреагировал на переговоры США и РФ — эфир Ранок.LIVE

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00:12 Радиация на 300 лет — эксперт говорит о рисках ударов по ЧАЭС

17 февраля 2025
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20:32 Несокрушимый и крепкий — как живет экопарк в Харькове в войну

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19:15 Выступление Туска в Париже после встречи лидеров ЕС — прямой эфир

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19:00 Выступление Шольца после встречи лидеров в Париже — прямой эфир

Text

18:02 В ООН началось заседание Совета безопасности — прямая трансляция

Text

17:50 Зеленский сделал неожиданное заявление по Китаю — эфир Вечір.LIVE

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16:30 Срочная встреча в Париже по вопросу Украины — трансляция

Text

15:13 РФ несет потери — Трегубов о ситуации возле Покровска

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13:55 Нардеп Кицак назвал проблему для военных в случае выборов

Гостями эфира Ранок.LIVE стали первый заместитель СНБО (2008-2011 гг.) Степан Гавриш, эксперт "Бюро анализа и политики" Виктор Бобыренко, политолог-международник Дмитрий Левусь, политтехнолог Ярослав Макитра, экс-советник главы ВРУ Вера Константинова, офицер группы ЦВС Сергей Юрченко, военный юрист Тарас Боровский, министр здравоохранения (2019-2020 гг.) Зоряна Скалецкая и военный Иван Варченко. В частности, они обсудят реакцию президента Владимира Зеленского на переговоры США и России.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира обсудят, что известно о встрече США с РФ в Саудовской Аравии и насколько Европа готова отправлять миротворцев в Украину.

Кроме того, они отреагируют на закрытие школ из-за роста заболеваемости ОРВИ.

Напомним, 18 февраля в Саудовской Аравии состоятся переговоры представителей США и России. В Госдепе отметили, что это не является разговором по Украине.

Также на Львовщине закрывают все школы с 18 до 28 февраля. Причиной является стремительный рост случаев ОРВИ.

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08:17 Россия снова заявляет о нелегитимности власти Украины, — ISW

08:15 Новые пенсии с 1 марта — будет ли повышение справедливым

08:08 УАФ ввела трансферный бан в отношении 14 украинских клубов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:02 Мужчина не пришел в ТЦК из-за возраста и стресса — приговор суда

08:00 Помощь от УВКБ ООН — кто сможет получить 10,8 тыс. грн

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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16:30 Срочная встреча в Париже по вопросу Украины — трансляция

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15:13 РФ несет потери — Трегубов о ситуации возле Покровска

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