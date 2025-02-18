Зеленський відреагував на переговори США та РФ — ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали перший заступник РНБО (2008-2011 рр.) Степан Гавриш, експерт "Бюро аналізу і політики" Віктор Бобиренко, політолог-міжнародник Дмитро Левусь, політтехнолог Ярослав Макітра, ексрадниця голови ВРУ Віра Константинова, офіцер групи ЦВС Сергій Юрченко, військовий юрист Тарас Боровський, міністерка охорони здоров'я (2019-2020 рр.) Зоряна Скалецька та військовий Іван Варченко. Зокрема, вони обговорять реакцію президента Володимира Зеленського на переговори США та Росії.

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Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру обговорять, що відомо про зустріч США з РФ у Саудівській Аравії та наскільки Європа готова відправляти миротворців до України.

Крім того, вони відреагують на закриття шкіл через зростання захворюваності на ГРВІ.

Нагадаємо, 18 лютого у Саудівській Аравії відбудуться переговори представників США та Росії. У Держдепі зазначили, що це не є розмовою щодо України.

Також на Львівщині закривають всі школи з 18 до 28 лютого. Причиною є стрімке зростання випадків ГРВІ.