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Зеленський відреагував на переговори США та РФ — ефір Ранок.LIVE

Зеленський відреагував на переговори США та РФ — ефір Ранок.LIVE

18 лютого 2025 р. 08:00

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17:50 Зеленський зробив несподівану заяву щодо Китаю — ефір Вечір.LIVE

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16:30 Термінова зустріч у Парижі щодо України — трансляція

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09:15 Зустріч Келлога та фон дер Ляєн — прямий ефір

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08:00 Зеленський відреагував на переговори США та РФ — ефір Ранок.LIVE

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00:12 Радіація на 300 років — експертка каже про ризики ударів по ЧАЕС

17 лютого 2025
Text

20:32 Незламний та міцний — як живе Харківський екопарк під час війни

Text

19:15 Виступ Туска у Парижі після зустрічі лідерів Європи — прямий ефір

Text

19:00 Виступ Шольца після зустрічі лідерів ЄС у Парижі — прямий ефір

Text

18:02 В ООН розпочалося засідання Ради безпеки — пряма трансляція

Text

17:50 Зеленський зробив несподівану заяву щодо Китаю — ефір Вечір.LIVE

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16:30 Термінова зустріч у Парижі щодо України — трансляція

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15:13 РФ зазнає втрат — Трегубов про ситуацію біля Покровська

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали перший заступник РНБО (2008-2011 рр.) Степан Гавриш, експерт "Бюро аналізу і політики" Віктор Бобиренко, політолог-міжнародник Дмитро Левусь, політтехнолог Ярослав Макітра, ексрадниця голови ВРУ Віра Константинова, офіцер групи ЦВС Сергій Юрченко, військовий юрист Тарас Боровський, міністерка охорони здоров'я (2019-2020 рр.) Зоряна Скалецька та військовий Іван Варченко. Зокрема, вони обговорять реакцію президента Володимира Зеленського на переговори США та Росії.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру обговорять, що відомо про зустріч США з РФ у Саудівській Аравії та наскільки Європа готова відправляти миротворців до України.

Крім того, вони відреагують на закриття шкіл через зростання захворюваності на ГРВІ.

Нагадаємо, 18 лютого у Саудівській Аравії відбудуться переговори представників США та Росії. У Держдепі зазначили, що це не є розмовою щодо України.

Також на Львівщині закривають всі школи з 18 до 28 лютого. Причиною є стрімке зростання випадків ГРВІ.

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08:15 Нові пенсії з 1 березня — чи буде підвищення справедливим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:08 УАФ ввела трансферний бан щодо 14 українських клубів

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