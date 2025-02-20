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Зеленский ответил Трампу и Келлог в Украине — эфир Ранок.LIVE

Зеленский ответил Трампу и Келлог в Украине — эфир Ранок.LIVE

20 февраля 2025 г. 8:00

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08:00 Зеленский ответил Трампу и Келлог в Украине — эфир Ранок.LIVE

19 февраля 2025
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19:00 Бахматов сообщил о коррупции в Киеве — эфир Київського часу

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18:20 Зеленский ответил на заявление Трампа — эфир Вечір.LIVE

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16:58 Франция проводит вторую встречу по Украине — трансляция

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16:03 Синоптик Луценко сообщил, когда ждать потепления в Украине

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13:40 Буданов прокомментировал переговоры без Украины — эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский назвал главные принципы мира — эфир Ранок.LIVE

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06:23 Выборы в Украине в 2025 году — экс-замглавы ЦИК назвал шансы

18 февраля 2025
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23:57 В ЦИК ответили, планируются ли выборы в Украине

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23:20 Трамп выступил со срочным обращением — эфир Новини.LIVE

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08:00 Зеленский ответил Трампу и Келлог в Украине — эфир Ранок.LIVE

19 февраля 2025
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19:00 Бахматов сообщил о коррупции в Киеве — эфир Київського часу

Text

18:20 Зеленский ответил на заявление Трампа — эфир Вечір.LIVE

Text

16:58 Франция проводит вторую встречу по Украине — трансляция

Text

16:03 Синоптик Луценко сообщил, когда ждать потепления в Украине

Text

13:40 Буданов прокомментировал переговоры без Украины — эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский назвал главные принципы мира — эфир Ранок.LIVE

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06:23 Выборы в Украине в 2025 году — экс-замглавы ЦИК назвал шансы

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23:57 В ЦИК ответили, планируются ли выборы в Украине

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23:20 Трамп выступил со срочным обращением — эфир Новини.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим о реакции мировых лидеров на резкое заявление президента США Дональда Трампа о Владимире Зеленском и о том, каким был ответ украинского лидера. Узнаем о визите специального представителя США Кита Келлога в Украину. Также обсудим, что предусматривает план миротворческой миссии в Украине, который представили западные чиновники.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Гости сегодняшнего эфира

  • спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук;
  • политолог Игорь Рейтерович;
  • доктор философских наук, профессор, проректор по учебно-методической работе Европейского университета Сергей Ягодзинский;
  • народный депутат 8-го созыва, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань;
  • доктор социологических наук, директор Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга;
  • исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко;
  • политолог Тарас Чорновил;
  • военный Вооруженных Сил Украины, доброволец спецподразделения "Гром", политолог Кирилл Сазонов.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с представителем президента Соединенных Штатов Китом Келлогом.

Также мы писали, что Президент США Дональд Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского "диктатором без выборов".

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09:10 Трюдо высказался об Украине на фоне резких заявлений Трампа

09:05 Россия требует от США экономических уступок в переговорах

08:50 Третья квитанция за газ — какие суммы должны платить украинцы

08:29 Кто будет снят с военного учета в марте 2025 — основания

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:28 Как определить мобильного оператора по номеру телефона

08:20 11 лет сопротивления — что переживают крымчане под оккупацией

08:02 В Харькове суд признал незаконным штраф за неявку в военкомат

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19:00 Бахматов сообщил о коррупции в Киеве — эфир Київського часу

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18:20 Зеленский ответил на заявление Трампа — эфир Вечір.LIVE

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16:58 Франция проводит вторую встречу по Украине — трансляция

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16:03 Синоптик Луценко сообщил, когда ждать потепления в Украине

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13:40 Буданов прокомментировал переговоры без Украины — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Зеленский назвал главные принципы мира — эфир Ранок.LIVE

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06:23 Выборы в Украине в 2025 году — экс-замглавы ЦИК назвал шансы

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