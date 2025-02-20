Зеленский ответил Трампу и Келлог в Украине — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим о реакции мировых лидеров на резкое заявление президента США Дональда Трампа о Владимире Зеленском и о том, каким был ответ украинского лидера. Узнаем о визите специального представителя США Кита Келлога в Украину. Также обсудим, что предусматривает план миротворческой миссии в Украине, который представили западные чиновники.
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Гости сегодняшнего эфира
- спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук;
- политолог Игорь Рейтерович;
- доктор философских наук, профессор, проректор по учебно-методической работе Европейского университета Сергей Ягодзинский;
- народный депутат 8-го созыва, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань;
- доктор социологических наук, директор Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга;
- исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко;
- политолог Тарас Чорновил;
- военный Вооруженных Сил Украины, доброволец спецподразделения "Гром", политолог Кирилл Сазонов.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с представителем президента Соединенных Штатов Китом Келлогом.
Также мы писали, что Президент США Дональд Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского "диктатором без выборов".