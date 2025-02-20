Зеленський відповів Трампу та Келлог в Україні — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо про реакцію світових лідерів на різку заяву президента США Дональда Трампа про Володимира Зеленського та яка була відповідь українського лідера. Дізнаємося про візит спеціального представника США Кіта Келлога в Україну. Також обговоримо, що передбачає план миротворчої місії в Україні, який представили західні чиновники.

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Гості сьогоднішнього ефіру

речник Української добровольчої армії Сергій Братчук;

політолог Ігор Рейтерович;

доктор філософських наук, професор, проректор з навчально-методичної роботи Європейського університету Сергій Ягодзінський;

народний депутат 8-го скликання, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань;

доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга;

виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко;

політолог Тарас Чорновіл;

військовий Збройних Сил України, доброволець спецпідрозділу "Грім", політолог Кирило Сазонов.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч із представником президента Сполучених Штатів Кітом Келлогом.

Також ми писали, що Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів".