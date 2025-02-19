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Зеленский ответил на заявление Трампа — эфир Вечір.LIVE

Зеленский ответил на заявление Трампа — эфир Вечір.LIVE

19 февраля 2025 г. 18:20

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19:00 Бахматов сообщил о коррупции в Киеве — эфир Київського часу

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18:20 Зеленский ответил на заявление Трампа — эфир Вечір.LIVE

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16:58 Франция проводит вторую встречу по Украине — трансляция

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16:03 Синоптик Луценко сообщил, когда ждать потепления в Украине

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13:40 Буданов прокомментировал переговоры без Украины — эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский назвал главные принципы мира — эфир Ранок.LIVE

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06:23 Выборы в Украине в 2025 году — экс-замглавы ЦИК назвал шансы

18 февраля 2025
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23:57 В ЦИК ответили, планируются ли выборы в Украине

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23:20 Трамп выступил со срочным обращением — эфир Новини.LIVE

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21:00 Прогнозы по урожаю не утешают — Соломчук об агросекторе Украины

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19:00 Бахматов сообщил о коррупции в Киеве — эфир Київського часу

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18:20 Зеленский ответил на заявление Трампа — эфир Вечір.LIVE

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16:58 Франция проводит вторую встречу по Украине — трансляция

Text

16:03 Синоптик Луценко сообщил, когда ждать потепления в Украине

Text

13:40 Буданов прокомментировал переговоры без Украины — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 Зеленский назвал главные принципы мира — эфир Ранок.LIVE

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06:23 Выборы в Украине в 2025 году — экс-замглавы ЦИК назвал шансы

18 февраля 2025
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23:57 В ЦИК ответили, планируются ли выборы в Украине

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23:20 Трамп выступил со срочным обращением — эфир Новини.LIVE

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21:00 Прогнозы по урожаю не утешают — Соломчук об агросекторе Украины

Сегодня, 19 февраля, вместе с приглашенными экспертами обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, что Президент Украины Владимир Зеленский ответил главе Белого дома Дональду Трампу и к каким последствиям это может привести.

Посмотреть эфир можно в 17:55 по ссылке.

О чем эфир

Узнайте главные новости на нашей платформе:

  • Кэллог прибыл в Украину;
  • я начал говорить с лидерами ЕС, и думаю, они будут готовы финансировать нашу армию, если США этого не будут делать, — Зеленский;
  • США дали Украине 350 миллиардов долларов. Киеву придется платить или разбираться, куда делись деньги, — Трамп;
  • США помогли Путину выйти из многолетней изоляции переговорами в Саудовской Аравии, — Зеленский;
  • доллар превысит 45 грн до конца года, — прогноз.

Гости сегодняшнего эфира:

  • специальный советник командующего армии США в Европе и НАТО (2013-2018 гг.), директор магистерской программы по глобальному менеджменту в Американском университете в Киеве Марк Войджер;
  • народный депутат от партии "Слуга народа", член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Леонов;
  • председатель и основатель Офиса Трансформации Максим Бахматов;
  • депутатская группа "Восстановление Украины", комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Александр Юрченко;
  • доктор экономических наук Игорь Липсиц.

Ранее мы писали, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал заявление президента США Трампа о якобы низком рейтинге украинского лидера Владимира Зеленского и необходимости выборов. По его мнению, комментарий Трампа должен был "шокировать европейцев и побудить их к действиям".

Напоминаем, Трамп заявил, что Украине нужно провести президентские выборы, потому что Зеленский якобы имеет популярность на уровне 4%.

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19:30 СМИ узнали, по чему ударят новые санкции ЕС против РФ

Срочная новость

19:29 Россияне продвинулись в возле ряда населенных пунктов - DeepState

19:25 Одесский НПЗ отключили от света за долги — вероятная катастрофа

19:12 Apple официально представила iPhone 16e — что известно о новинке

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:05 Деньги на базовые потребности — прожиточный минимум в марте 2025

18:59 В Запорожье прогремели взрывы

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16:58 Франция проводит вторую встречу по Украине — трансляция

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16:03 Синоптик Луценко сообщил, когда ждать потепления в Украине

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13:40 Буданов прокомментировал переговоры без Украины — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Зеленский назвал главные принципы мира — эфир Ранок.LIVE

Text

06:23 Выборы в Украине в 2025 году — экс-замглавы ЦИК назвал шансы

18 февраля 2025
Text

23:57 В ЦИК ответили, планируются ли выборы в Украине

Text

23:20 Трамп выступил со срочным обращением — эфир Новини.LIVE

Text

21:00 Прогнозы по урожаю не утешают — Соломчук об агросекторе Украины