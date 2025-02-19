Зеленский ответил на заявление Трампа — эфир Вечір.LIVE

Сегодня, 19 февраля, вместе с приглашенными экспертами обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, что Президент Украины Владимир Зеленский ответил главе Белого дома Дональду Трампу и к каким последствиям это может привести.

Посмотреть эфир можно в 17:55 по ссылке.

О чем эфир

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Кэллог прибыл в Украину;

я начал говорить с лидерами ЕС, и думаю, они будут готовы финансировать нашу армию, если США этого не будут делать, — Зеленский;

США дали Украине 350 миллиардов долларов. Киеву придется платить или разбираться, куда делись деньги, — Трамп;

США помогли Путину выйти из многолетней изоляции переговорами в Саудовской Аравии, — Зеленский;

доллар превысит 45 грн до конца года, — прогноз.

Гости сегодняшнего эфира:

специальный советник командующего армии США в Европе и НАТО (2013-2018 гг.), директор магистерской программы по глобальному менеджменту в Американском университете в Киеве Марк Войджер;

народный депутат от партии "Слуга народа", член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Леонов;

председатель и основатель Офиса Трансформации Максим Бахматов;

депутатская группа "Восстановление Украины", комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Александр Юрченко;

доктор экономических наук Игорь Липсиц.

Ранее мы писали, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал заявление президента США Трампа о якобы низком рейтинге украинского лидера Владимира Зеленского и необходимости выборов. По его мнению, комментарий Трампа должен был "шокировать европейцев и побудить их к действиям".

Напоминаем, Трамп заявил, что Украине нужно провести президентские выборы, потому что Зеленский якобы имеет популярность на уровне 4%.