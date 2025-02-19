Зеленський відповів на заяву Трампа — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні, 19 лютого, разом із запрошеними експертами обговоримо низку важливих і актуальних питань. Зокрема, що Президент України Володимир Зеленський відповів очільнику Білого дому Дональду Трампу та до яких наслідків це може привести.

Подивитися ефір можна о 17:55 за посиланням.

Про що ефір

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Келлог прибув до України;

я почав говорити з лідерами ЄС, і гадаю, вони будуть готові фінансувати нашу армію, якщо США цього не робитимуть, — Зеленський;

США дали Україні 350 мільярдів доларів, Києву доведеться платити або розбиратися, куди поділися гроші, — Трамп;

США допомогли Путіну вийти з багаторічної ізоляції переговорами в Саудівській Аравії, — Зеленський;

долар перевищить 45 грн до кінця року, — прогноз.

Гості сьогоднішнього ефіру:

спеціальний радник командувача армії США в Європі та НАТО (2013-2018 рр.), директор магістерської програми по глобальному менеджменту в Американському університеті у Києві Марк Войджер;

народний депутат від партії "Слуга Народу", член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов;

голова та засновник Офісу Трансформації Максим Бахматов;

депутатська група "Відновлення України", комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олександр Юрченко;

доктор економічних наук Ігор Ліпсіц.

Раніше ми писали, що колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прокоментував заяву президента США Трампа про нібито низький рейтинг українського лідера Володимира Зеленського та необхідність виборів. На його думку, коментар Трампа мав "шокувати європейців і спонукати їх до дій".

Нагадуємо, Трамп заявив, що Україні потрібно провести президентські вибори, бо Зеленський нібито має популярність на рівні 4%.