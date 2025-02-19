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Зеленський відповів на заяву Трампа — ефір Вечір.LIVE

Зеленський відповів на заяву Трампа — ефір Вечір.LIVE

19 лютого 2025 р. 18:20

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18:20 Зеленський відповів на заяву Трампа — ефір Вечір.LIVE

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17:50 Ердоган в Анкарі дещо запропонував Зеленському — ефір Вечір.LIVE

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18:20 Зеленський відповів на заяву Трампа — ефір Вечір.LIVE

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16:58 Франція проводить другу зустріч щодо України — трансляція

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16:03 Синоптик Луценко повідомив, коли чекати потепління в Україні

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13:40 Буданов зробив заяву про переговори без України — ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський назвав головні принципи миру — ефір Ранок.LIVE

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06:23 Вибори в Україні у 2025 році — ексзамголови ЦВК назвав шанси

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21:00 Прогнози щодо врожаю невтішні — Соломчук про агросектор України

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17:50 Ердоган в Анкарі дещо запропонував Зеленському — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні, 19 лютого, разом із запрошеними експертами обговоримо низку важливих і актуальних питань. Зокрема, що Президент України Володимир Зеленський відповів очільнику Білого дому Дональду Трампу та до яких наслідків це може привести.

Подивитися ефір можна о 17:55 за посиланням.

Про що ефір

Дізнайтесь головні новини на нашій платформі:

  • Келлог прибув до України;
  • я почав говорити з лідерами ЄС, і гадаю, вони будуть готові фінансувати нашу армію, якщо США цього не робитимуть, — Зеленський;
  • США дали Україні 350 мільярдів доларів, Києву доведеться платити або розбиратися, куди поділися гроші, — Трамп;
  • США допомогли Путіну вийти з багаторічної ізоляції переговорами в Саудівській Аравії, — Зеленський;
  • долар перевищить 45 грн до кінця року, — прогноз.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • спеціальний радник командувача армії США в Європі та НАТО (2013-2018 рр.), директор магістерської програми по глобальному менеджменту в Американському університеті у Києві Марк Войджер;
  • народний депутат від партії "Слуга Народу", член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов;
  • голова та засновник Офісу Трансформації Максим Бахматов;
  • депутатська група "Відновлення України", комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олександр Юрченко;
  • доктор економічних наук Ігор Ліпсіц.

Раніше ми писали, що колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прокоментував заяву президента США Трампа про нібито низький рейтинг українського лідера Володимира Зеленського та необхідність виборів. На його думку, коментар Трампа мав "шокувати європейців і спонукати їх до дій".

Нагадуємо, Трамп заявив, що Україні потрібно провести президентські вибори, бо Зеленський нібито має популярність на рівні 4%.

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18:05 В Одесі загорілися резервуари з нафтопродуктами — деталі

18:01 Найкращий комбінований тариф — що обрати в мобільних операторів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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