Зеленский ответил на заявление Трампа — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская, нардеп Владимир Мороз, председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев и военный эксперт Роман Свитан. В частности, они обсудят ответ Президента Владимира Зеленского на заявление лидера США Дональда Трампа относительно переговоров.

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Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира прокомментируют информацию СМИ, что Северная Корея, вероятно, в 2025 году начнет производить с Россией дроны.

Они также отреагируют на заявление главы Пентагона, что разговор Трампа с Путиным — это не предательство Украины.

Среди других тем:

Украина имеет более 100 бригад на поле боя, которые нуждаются в обновлении техники, — Зеленский;

нефть дешевеет на фоне ожидания вероятного мирного соглашения между Украиной и РФ;

Напомним, Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина не согласится ни на какие двусторонние мирные переговоры без своего участия.

Также министр обороны США Пит Хегсет отметил, что стремление США способствовать мирным переговорам с Россией не означает предательство Украины.