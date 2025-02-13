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Зеленский ответил на заявление Трампа — эфир Вечір.LIVE

Зеленский ответил на заявление Трампа — эфир Вечір.LIVE

13 февраля 2025 г. 17:50

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21:09 Нардеп объяснил, возможно ли провести выборы в Украине сейчас

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17:50 Зеленский ответил на заявление Трампа — эфир Вечір.LIVE

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15:00 Военный охарактеризовал основные способности генерала Драпатого

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13:10 Встреча Рустема Умерова с Марком Рютте — прямой эфир

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13:00 Условия Трампа для перемирия в Украине — эфир День.LIVE

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11:54 Командир подразделения разведки объяснил, как помогают FPV-дроны

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08:00 Зеленский провел разговор с Трампом — эфир Ранок.LIVE

12 февраля 2025
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19:00 Кто и как крышует земельную мафию столицы — эфир Київського часу

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17:50 Заявление Умерова о переговорах с Россией — эфир Вечір.LIVE

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13:40 Кто покрывает земельную мафию — главное из эфира Киевское время

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21:09 Нардеп объяснил, возможно ли провести выборы в Украине сейчас

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17:50 Зеленский ответил на заявление Трампа — эфир Вечір.LIVE

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15:00 Военный охарактеризовал основные способности генерала Драпатого

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13:10 Встреча Рустема Умерова с Марком Рютте — прямой эфир

Text

13:00 Условия Трампа для перемирия в Украине — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:54 Командир подразделения разведки объяснил, как помогают FPV-дроны

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08:00 Зеленский провел разговор с Трампом — эфир Ранок.LIVE

12 февраля 2025
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19:00 Кто и как крышует земельную мафию столицы — эфир Київського часу

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17:50 Заявление Умерова о переговорах с Россией — эфир Вечір.LIVE

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13:40 Кто покрывает земельную мафию — главное из эфира Киевское время

Гостями эфира Вечір.LIVE стали основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская, нардеп Владимир Мороз, председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев и военный эксперт Роман Свитан. В частности, они обсудят ответ Президента Владимира Зеленского на заявление лидера США Дональда Трампа относительно переговоров.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира прокомментируют информацию СМИ, что Северная Корея, вероятно, в 2025 году начнет производить с Россией дроны.

Они также отреагируют на заявление главы Пентагона, что разговор Трампа с Путиным — это не предательство Украины.

Среди других тем:

  • Украина имеет более 100 бригад на поле боя, которые нуждаются в обновлении техники, — Зеленский;
  • нефть дешевеет на фоне ожидания вероятного мирного соглашения между Украиной и РФ;

Напомним, Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина не согласится ни на какие двусторонние мирные переговоры без своего участия.

Также министр обороны США Пит Хегсет отметил, что стремление США способствовать мирным переговорам с Россией не означает предательство Украины.

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21:14 Попытка дать взятку руководителю ЦООВ — НАБУ направило дело в суд

20:54 Графики отключений на завтра — когда одесситы будут со светом

20:52 Зеленский обсудил с Науседой координацию между союзниками

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:49 Синоптики дали обнадеживающий прогноз по погоде завтра

20:23 В Укргидрометцентре предупредили об опасной погоде завтра

20:04 Продление срока прохождения ВВК — Зеленский подписал закон

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21:09 Нардеп объяснил, возможно ли провести выборы в Украине сейчас

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17:50 Зеленский ответил на заявление Трампа — эфир Вечір.LIVE

Text

15:00 Военный охарактеризовал основные способности генерала Драпатого

Text

13:10 Встреча Рустема Умерова с Марком Рютте — прямой эфир

Text

13:00 Условия Трампа для перемирия в Украине — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:54 Командир подразделения разведки объяснил, как помогают FPV-дроны

Text

08:00 Зеленский провел разговор с Трампом — эфир Ранок.LIVE

12 февраля 2025
Text

19:00 Кто и как крышует земельную мафию столицы — эфир Київського часу

Text

17:50 Заявление Умерова о переговорах с Россией — эфир Вечір.LIVE

Text

13:40 Кто покрывает земельную мафию — главное из эфира Киевское время