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Зеленський відповів на заяву Трампа — ефір Вечір.LIVE

Зеленський відповів на заяву Трампа — ефір Вечір.LIVE

13 лютого 2025 р. 17:50

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17:50 Зеленський відповів на заяву Трампа — ефір Вечір.LIVE

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15:00 Військовий схарактеризував основні здібності генерала Драпатого

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13:10 Зустріч Рустема Умєрова з Марком Рютте — прямий ефір

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13:00 Умови Трампа для перемир'я в Україні — ефір День.LIVE

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11:54 Командир підрозділу розвідки пояснив, як допомагають FPV-дрони

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19:00 Хто і як кришує земельну мафію столиці — ефір Київського часу

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17:50 Заява Умєрова щодо переговорів з Росією — ефір Вечір.LIVE

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13:40 Хто покриває земельну мафію — головне з ефіру Київський час

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13:06 Зеленський розповів про стрілянину в ОП — ефір День.LIVE

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17:50 Зеленський відповів на заяву Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

15:00 Військовий схарактеризував основні здібності генерала Драпатого

Text

13:10 Зустріч Рустема Умєрова з Марком Рютте — прямий ефір

Text

13:00 Умови Трампа для перемир'я в Україні — ефір День.LIVE

Text

11:54 Командир підрозділу розвідки пояснив, як допомагають FPV-дрони

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Зеленський провів розмову з Трампом — ефір Ранок.LIVE

12 лютого 2025
Text

19:00 Хто і як кришує земельну мафію столиці — ефір Київського часу

Text

17:50 Заява Умєрова щодо переговорів з Росією — ефір Вечір.LIVE

Text

13:40 Хто покриває земельну мафію — головне з ефіру Київський час

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13:06 Зеленський розповів про стрілянину в ОП — ефір День.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська, нардеп Володимир Мороз, голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв та військовий експерт Роман Світан. Зокрема, вони обговорять відповідь Президент Володимира Зеленського на заяву лідера США Дональда Трампа щодо переговорів.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру прокоментують інформацію ЗМІ, що Північна Корея, ймовірно, у 2025 році почне виробляти з Росією дрони.

Вони також відреагують на заяву глави Пентагону, що розмова Трампа з Путіним – це не зрада України.

Серед інших тем:

  • Україна має понад 100 бригад на полі бою, які потребують оновлення техніки, — Зеленський;
  • нафта дешевшає на тлі очікування ймовірної мирної угоди між Україною і РФ;

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не погодиться на жодні двосторонні мирні переговори без своєї участі. 

Також міністр оборони США Піт Гегсет зазначив, що прагнення США сприяти мирним переговорам з Росією не означає зраду України

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17:45 В Україні по-новому продаватимуть молоко — коли запрацюють зміни

17:45 Коли запрацює Одеський аеропорт — прогнози директора

17:42 Зеленський заявив про занепокоєність Європи щодо переговорів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:32 Нові посади та довші відпустки — що змінилося для вчителів у 2025

17:29 Усик сильно здивував, назвавши найскладнішого суперника в кар'єрі

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Text

13:10 Зустріч Рустема Умєрова з Марком Рютте — прямий ефір

Text

13:00 Умови Трампа для перемир'я в Україні — ефір День.LIVE

Text

11:54 Командир підрозділу розвідки пояснив, як допомагають FPV-дрони

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Зеленський провів розмову з Трампом — ефір Ранок.LIVE

12 лютого 2025
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