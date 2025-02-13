Зеленський відповів на заяву Трампа — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська, нардеп Володимир Мороз, голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв та військовий експерт Роман Світан. Зокрема, вони обговорять відповідь Президент Володимира Зеленського на заяву лідера США Дональда Трампа щодо переговорів.

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Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру прокоментують інформацію ЗМІ, що Північна Корея, ймовірно, у 2025 році почне виробляти з Росією дрони.

Вони також відреагують на заяву глави Пентагону, що розмова Трампа з Путіним – це не зрада України.

Серед інших тем:

Україна має понад 100 бригад на полі бою, які потребують оновлення техніки, — Зеленський;

нафта дешевшає на тлі очікування ймовірної мирної угоди між Україною і РФ;

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не погодиться на жодні двосторонні мирні переговори без своєї участі.

Також міністр оборони США Піт Гегсет зазначив, що прагнення США сприяти мирним переговорам з Росією не означає зраду України.