Зеленский ответил на заявления РФ о переговорах — эфир Вечір.LIVE

Верховная Рада Украины приняла закон, который предусматривает автоматическую передачу данных о состоянии здоровья пациентов в Реестр военнообязанных. А Молдова признала своей основной угрозой Россию.
Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- политический и общественный деятель Николай Томенко;
- народный депутат группы "Відновлення України", комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, военнослужащий ВСУ Александр Юрченко;
- американский политик Борис Пинкус;
- политтехнолог, партнер компании SIC Group Ukrainе Екатерина Одарченко.
Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:
- Путин считает Словакию "приемлемым" местом для переговоров с Украиной: реакция МИД;
- Молдова признала РФ главной угрозой: о чем новая оборонная стратегия страны;
- значительная часть беженцев не вернется в Украину. За границей останется около половины;
- данные о состоянии здоровья пациентов автоматически будут передавать в Реестр военнообязанных: Верховная Рада приняла соответствующий закон;
- в Раде зарегистрировали законопроект о разрешении на выезд из Украины на учебу;
- Украина все подготовила для проведения второго Саммита мира, — Тихий.
Напомним, во время последней массированной российской атаки на Украину одна из ракет залетела на территорию Молдовы.
А в Счетной палате сообщили, что с начала полномасштабного вторжения на содержание российских пленных уже потратили свыше 290 миллионов гривен.