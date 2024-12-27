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Зеленский ответил на заявления РФ о переговорах — эфир Вечір.LIVE

Зеленский ответил на заявления РФ о переговорах — эфир Вечір.LIVE

27 декабря 2024 г. 17:50

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17:50 Зеленский ответил на заявления РФ о переговорах — эфир Вечір.LIVE

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13:21 Полковник в отставке сказал, почему стоит мобилизовать 18-летних

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13:00 Сырский сделал срочное заявление о мобилизации — эфир День.LIVE

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12:18 Романенко объяснил, почему РФ направила подбитый борт через море

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11:20 Закон о декриминализации СОЧ только усугубил ситуацию, — психолог

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10:15 Риск прорыва оккупантов на Днепропетровщину — есть ли угроза

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09:50 В ВСУ заявили, что потери РФ значительно превышают темпы набора

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08:55 Провести выборы в мае технически нереально — объяснение эксперта

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08:00 Беженцы в Европе и безграничная коррупция — эфир Ранок.LIVE

26 декабря 2024
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23:12 Влияние на Украину смены власти в США — эксклюзив Новини.LIVE

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17:50 Зеленский ответил на заявления РФ о переговорах — эфир Вечір.LIVE

Text

13:21 Полковник в отставке сказал, почему стоит мобилизовать 18-летних

Text

13:00 Сырский сделал срочное заявление о мобилизации — эфир День.LIVE

Text

12:18 Романенко объяснил, почему РФ направила подбитый борт через море

Text

11:20 Закон о декриминализации СОЧ только усугубил ситуацию, — психолог

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:15 Риск прорыва оккупантов на Днепропетровщину — есть ли угроза

Text

09:50 В ВСУ заявили, что потери РФ значительно превышают темпы набора

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08:55 Провести выборы в мае технически нереально — объяснение эксперта

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08:00 Беженцы в Европе и безграничная коррупция — эфир Ранок.LIVE

26 декабря 2024
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23:12 Влияние на Украину смены власти в США — эксклюзив Новини.LIVE

Верховная Рада Украины приняла закон, который предусматривает автоматическую передачу данных о состоянии здоровья пациентов в Реестр военнообязанных. А Молдова признала своей основной угрозой Россию.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • политический и общественный деятель Николай Томенко;
  • народный депутат группы "Відновлення України", комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, военнослужащий ВСУ Александр Юрченко;
  • американский политик Борис Пинкус;
  • политтехнолог, партнер компании SIC Group Ukrainе Екатерина Одарченко.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

  • Путин считает Словакию "приемлемым" местом для переговоров с Украиной: реакция МИД;
  • Молдова признала РФ главной угрозой: о чем новая оборонная стратегия страны;
  • значительная часть беженцев не вернется в Украину. За границей останется около половины;
  • данные о состоянии здоровья пациентов автоматически будут передавать в Реестр военнообязанных: Верховная Рада приняла соответствующий закон;
  • в Раде зарегистрировали законопроект о разрешении на выезд из Украины на учебу;
  • Украина все подготовила для проведения второго Саммита мира, — Тихий.

Напомним, во время последней массированной российской атаки на Украину одна из ракет залетела на территорию Молдовы.

А в Счетной палате сообщили, что с начала полномасштабного вторжения на содержание российских пленных уже потратили свыше 290 миллионов гривен.

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18:08 Синоптики предупреждают об опасной погоде на выходных

17:59 Убийство леопарда в Одессе — появились новые подробности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:43 В Херсоне раздались взрывы

17:42 Получил 300 тыс. грн пенсии — чиновник КГГА оформил инвалидность

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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