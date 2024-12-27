Зеленський відповів на заяви РФ про переговори — ефір Вечір.LIVE

Верховна Рада України ухвалила закон, який передбачає автоматичну передачу даних про стан здоров’я пацієнтів до Реєстру військовозобов’язаних. А Молдова визнала своєю основною загрозою Росію.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

політичний та громадський діяч Микола Томенко;

народний депутат група "Відновлення України", комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, військовослужбовець ЗСУ Олександр Юрченко;

американський політик Борис Пінкус;

політтехнолог, партнер компанії SIC Group Ukrainе Катерина Одарченко.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

Путін вважає Словаччину "прийнятним" місцем для переговорів з Україною: реакція МЗС;

Молдова визнала РФ головною загрозою: про що йдеться у новій оборонній стратегії країни;

значна частина біженців не повернеться до України. За кордоном залишиться близько половини;

дані про стан здоров’я пацієнтів автоматично передаватимуть до Реєстру військовозобов’язаних: Верховна Рада ухвалила відповідний закон;

у Раді зареєстрували законопроєкт щодо дозволу на виїзд з України на навчання;

Україна все підготувала для проведення другого Саміту миру, — Тихий.

Нагадаємо, під час останньої масованої російської атаки на Україну одна з ракет залетіла на територію Молдови.

А в Рахунковій палаті повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення на утримання російських полонених вже витратили понад 290 мільйонів гривень.