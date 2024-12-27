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Зеленський відповів на заяви РФ про переговори — ефір Вечір.LIVE

Зеленський відповів на заяви РФ про переговори — ефір Вечір.LIVE

27 грудня 2024 р. 17:50

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17:50 Зеленський відповів на заяви РФ про переговори — ефір Вечір.LIVE

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23:12 Як вплине на Україну зміна влади у США — ексклюзив Новини.LIVE

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17:50 Зеленський відповів на заяви РФ про переговори — ефір Вечір.LIVE

Text

13:21 Полковник у відставці сказав, чому варто мобілізувати 18-річних

Text

13:00 Сирський зробив термінову заяву щодо мобілізації — ефір День.LIVE

Text

12:18 Романенко пояснив, чому РФ направила підбитий літак через море

Text

11:20 Закон про декриміналізацію СЗЧ лише погіршив ситуацію, — психолог

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:15 Ризик прориву окупантів на Дніпропетровщину — чи є загроза

Text

09:50 У ЗСУ заявили, що втрати Росії значно перевищують темпи набору

Text

08:55 Провести вибори у травні технічно нереально — пояснення експерта

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08:00 Біженці в Європі та безмежна корупція — ефір Ранок.LIVE

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Верховна Рада України ухвалила закон, який передбачає автоматичну передачу даних про стан здоров’я пацієнтів до Реєстру військовозобов’язаних. А Молдова визнала своєю основною загрозою Росію.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • політичний та громадський діяч Микола Томенко;
  • народний депутат група "Відновлення України", комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, військовослужбовець ЗСУ Олександр Юрченко;
  • американський політик Борис Пінкус;  
  • політтехнолог, партнер компанії SIC Group Ukrainе Катерина Одарченко.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

  • Путін вважає Словаччину "прийнятним" місцем для переговорів з Україною: реакція МЗС;
  • Молдова визнала РФ головною загрозою: про що йдеться у новій оборонній стратегії країни;
  • значна частина біженців не повернеться до України. За кордоном залишиться близько половини;
  • дані про стан здоров’я пацієнтів автоматично передаватимуть до Реєстру військовозобов’язаних: Верховна Рада ухвалила відповідний закон;
  • у Раді зареєстрували законопроєкт щодо дозволу на виїзд з України на навчання;
  • Україна все підготувала для проведення другого Саміту миру, — Тихий.

Нагадаємо, під час останньої масованої російської атаки на Україну одна з ракет залетіла на територію Молдови.

А в Рахунковій палаті повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення на утримання російських полонених вже витратили понад 290 мільйонів гривень.

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17:42 Отримав 300 тис. грн пенсії — чиновник КМДА оформив інвалідність

17:35 В Укргідрометцентрі спрогнозували, де буде найхолодніше завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:21 В Україні й досі чути російську — Дробович назвав причину

17:09 Бійці 3-ї ОШБр взяли в полон росіян, які є їхніми підписниками

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