Зеленський відповів на заяви РФ про переговори — ефір Вечір.LIVE

Верховна Рада України ухвалила закон, який передбачає автоматичну передачу даних про стан здоров’я пацієнтів до Реєстру військовозобов’язаних. А Молдова визнала своєю основною загрозою Росію.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- політичний та громадський діяч Микола Томенко;
- народний депутат група "Відновлення України", комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, військовослужбовець ЗСУ Олександр Юрченко;
- американський політик Борис Пінкус;
- політтехнолог, партнер компанії SIC Group Ukrainе Катерина Одарченко.
Разом з ведучими вони обговорять такі теми:
- Путін вважає Словаччину "прийнятним" місцем для переговорів з Україною: реакція МЗС;
- Молдова визнала РФ головною загрозою: про що йдеться у новій оборонній стратегії країни;
- значна частина біженців не повернеться до України. За кордоном залишиться близько половини;
- дані про стан здоров’я пацієнтів автоматично передаватимуть до Реєстру військовозобов’язаних: Верховна Рада ухвалила відповідний закон;
- у Раді зареєстрували законопроєкт щодо дозволу на виїзд з України на навчання;
- Україна все підготувала для проведення другого Саміту миру, — Тихий.
Нагадаємо, під час останньої масованої російської атаки на Україну одна з ракет залетіла на територію Молдови.
А в Рахунковій палаті повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення на утримання російських полонених вже витратили понад 290 мільйонів гривень.