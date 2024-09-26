Зеленский в США и угроза удара РФ по ядерным объектам — эфир Ранок.LIVE

В Украине ограничили мобилизацию мужчин 50-60 лет. Однако призыв в службу возможен, но по отдельному мобилизационному распоряжению Генерального штаба ВСУ.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом гости студии обсудят следующие темы:

выступление Зеленского на Генассамблее ООН;

решится ли российский диктатор Владимир Путин ударить по украинской ядерной инфраструктуре;

в Украине ограничили мобилизацию мужчин 50+.

Гостями эфира сегодня стали:

военный обозреватель Общественной инициативы "Голос Крыма" Владислав Селезнев;

социолог Андрей Еременко;

военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;

политический аналитик Вячеслав Потапенко;

кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский;

директор Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга;

адвокат, общественный деятель Владислав Михайленко;

заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по правам человека и антидискриминации Руслан Горбенко;

директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

Напомним, во время выступления на Генассамблее ООН Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ООН не может справедливо решать вопросы войны и мира через право вето, которым пользуется Россия.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский заявил, что Россия привлекает китайские спутники для съемки украинских ядерных объектов и не исключает, что это делается в рамках подготовки к возможным ударам по ним.