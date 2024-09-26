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Зеленский в США и угроза удара РФ по ядерным объектам — эфир Ранок.LIVE

Зеленский в США и угроза удара РФ по ядерным объектам — эфир Ранок.LIVE

26 сентября 2024 г. 8:00

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08:00 Зеленский в США и угроза удара РФ по ядерным объектам — эфир Ранок.LIVE

25 сентября 2024
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17:39 Юрист назвал условие, от которого зависит членство Украины в НАТО

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16:56 Украинцы массово подают иски в суд из-за незаконных повесток от ТЦК, — Емец

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13:58 Офицер ВСУ отреагировал на заявление Безуглой о создании новых плацдармов РФ

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13:01Отмена встречи Зеленского с Трампом и повестки по почте — эфир День.LIVE

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12:30 Нардеп сказал, сколько придется платить за свет при повышении тарифов

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12:03 Нардеп раскритиковал планы Укрэнерго увеличить тариф на передачу электроэнергии

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10:39 Братчук назвал количество оставшихся целыми российских военных складов

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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08:00 Зеленский в США и угроза удара РФ по ядерным объектам — эфир Ранок.LIVE

25 сентября 2024
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21:43 Гриб объяснила, почему Россию не нужно выгонять из ООН

Text

17:50 Россия готовит удары по АЭС и новые заявления Китая о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

17:39 Юрист назвал условие, от которого зависит членство Украины в НАТО

Text

16:56 Украинцы массово подают иски в суд из-за незаконных повесток от ТЦК, — Емец

Text

13:58 Офицер ВСУ отреагировал на заявление Безуглой о создании новых плацдармов РФ

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Text

13:01 Отмена встречи Зеленского с Трампом и повестки по почте — эфир День.LIVE

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12:30 Нардеп сказал, сколько придется платить за свет при повышении тарифов

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12:03 Нардеп раскритиковал планы Укрэнерго увеличить тариф на передачу электроэнергии

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10:39 Братчук назвал количество оставшихся целыми российских военных складов

В Украине ограничили мобилизацию мужчин 50-60 лет. Однако призыв в службу возможен, но по отдельному мобилизационному распоряжению Генерального штаба ВСУ.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом гости студии обсудят следующие темы:

  • выступление Зеленского на Генассамблее ООН;
  • решится ли российский диктатор Владимир Путин ударить по украинской ядерной инфраструктуре;
  • в Украине ограничили мобилизацию мужчин 50+.

Гостями эфира сегодня стали:

  • военный обозреватель Общественной инициативы "Голос Крыма" Владислав Селезнев;
  • социолог Андрей Еременко;
  • военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;
  • политический аналитик Вячеслав Потапенко;
  • кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский;
  • директор Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга;
  • адвокат, общественный деятель Владислав Михайленко;
  • заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по правам человека и антидискриминации Руслан Горбенко;
  • директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

Напомним, во время выступления на Генассамблее ООН Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ООН не может справедливо решать вопросы войны и мира через право вето, которым пользуется Россия.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский заявил, что Россия привлекает китайские спутники для съемки украинских ядерных объектов и не исключает, что это делается в рамках подготовки к возможным ударам по ним.

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08:45 Нардеп сказал, при каком условии могут снизить мобилизационный возраст

08:44 Зеленский обсудил с генсеком ООН потребности Украины во время подготовки к зиме

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:37 Что значит, если вам приснились грибы — значение за разными сонниками

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13:58 Офицер ВСУ отреагировал на заявление Безуглой о создании новых плацдармов РФ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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