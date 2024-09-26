Зеленский в США и угроза удара РФ по ядерным объектам — эфир Ранок.LIVE

В Украине ограничили мобилизацию мужчин 50-60 лет. Однако призыв в службу возможен, но по отдельному мобилизационному распоряжению Генерального штаба ВСУ.
Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.
О чем эфир
Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом гости студии обсудят следующие темы:
- выступление Зеленского на Генассамблее ООН;
- решится ли российский диктатор Владимир Путин ударить по украинской ядерной инфраструктуре;
- в Украине ограничили мобилизацию мужчин 50+.
Гостями эфира сегодня стали:
- военный обозреватель Общественной инициативы "Голос Крыма" Владислав Селезнев;
- социолог Андрей Еременко;
- военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;
- политический аналитик Вячеслав Потапенко;
- кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский;
- директор Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга;
- адвокат, общественный деятель Владислав Михайленко;
- заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по правам человека и антидискриминации Руслан Горбенко;
- директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.
Напомним, во время выступления на Генассамблее ООН Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ООН не может справедливо решать вопросы войны и мира через право вето, которым пользуется Россия.
Ранее мы писали, что Владимир Зеленский заявил, что Россия привлекает китайские спутники для съемки украинских ядерных объектов и не исключает, что это делается в рамках подготовки к возможным ударам по ним.