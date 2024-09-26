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Зеленський в США та загроза удару РФ по ядерних об'єктах — ефір Ранок.LIVE

Зеленський в США та загроза удару РФ по ядерних об'єктах — ефір Ранок.LIVE

26 вересня 2024 р. 08:00

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08:00 Зеленський в США та загроза удару РФ по ядерних об'єктах — ефір Ранок.LIVE

25 вересня 2024
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21:43 Гриб пояснила, чому Росію не потрібно виганяти з ООН

Text

17:50 Росія готує удари по АЕС та нові заяви Китаю про війну — ефір Вечір.LIVE

Text

17:39 Юрист назвав умову, від якої залежить членство України в НАТО

Text

16:56 Українці масово подають позови до суду через незаконні повістки від ТЦК, — Ємець

Text

13:58 Офіцер ЗСУ відреагував на заяву Безуглої про створення нових плацдармів РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:01 Скасування зустрічі Зеленського з Трампом та повістки поштою — ефір День.LIVE

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12:30 Нардеп сказав, скільки доведеться платити за світло при підвищенні тарифів

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12:03 Нардеп розкритикував плани Укренерго збільшити тариф на передачу електроенергії

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В Україні обмежили мобілізацію чоловіків 50-60 років. Проте призов до служби можливий, але за окремим мобілізаційним розпорядженням Генерального штабу ЗСУ.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом гості студії обговорять такі теми:

  • виступ Зеленського на Генасамблеї ООН;
  • чи наважиться російський диктатор Володимир Путін вдарити по українській ядерній інфраструктурі;
  • в Україні обмежили мобілізацію чоловіків 50+.

Гостями ефіру сьогодні стали:

  • військовий оглядач Громадської ініціативи "Голос Криму" Владислав Селезньов;
  • соціолог Андрій Єременко;
  • військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський;
  • політичний аналітик Вʼячеслав Потапенко;
  • кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський;
  • директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга;
  • адвокат, громадський діяч Владислав Михайленко;
  • заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань прав людини та антидискримінації Руслан Горбенко;
  • директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

Нагадаємо, під час виступу на Генасамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський заявив, що ООН неспроможна справедливо вирішувати питання війни та миру через право вето, яким користується Росія. 

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський заявив, що Росія залучає китайські супутники для зйомки українських ядерних об'єктів. Він не виключає, що це робиться в рамках підготовки до можливих ударів по них.

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09:28 Відмовляється домовлятися — Трамп різко висловився про візит Зеленського до США

09:12 Окупанти атакували Прикарпаття — внаслідок влучання місцями зникло світло

09:11 Вночі росіяни обстріляли Одещину — загинула жінка

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:09 На Сумщині пролунали десятки вибухів за добу — чим атакувала РФ

09:01 Шовковський назвав причину поразки Динамо — що буде з командою

08:55 Масовий мор риби у забруднених річках Чернігівщині — екологи оцінили збитки

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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