Зеленський в США та загроза удару РФ по ядерних об'єктах — ефір Ранок.LIVE

В Україні обмежили мобілізацію чоловіків 50-60 років. Проте призов до служби можливий, але за окремим мобілізаційним розпорядженням Генерального штабу ЗСУ.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом гості студії обговорять такі теми:

виступ Зеленського на Генасамблеї ООН;

чи наважиться російський диктатор Володимир Путін вдарити по українській ядерній інфраструктурі;

в Україні обмежили мобілізацію чоловіків 50+.

Гостями ефіру сьогодні стали:

військовий оглядач Громадської ініціативи "Голос Криму" Владислав Селезньов;

соціолог Андрій Єременко;

військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський;

політичний аналітик Вʼячеслав Потапенко;

кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський;

директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга;

адвокат, громадський діяч Владислав Михайленко;

заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань прав людини та антидискримінації Руслан Горбенко;

директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

Нагадаємо, під час виступу на Генасамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський заявив, що ООН неспроможна справедливо вирішувати питання війни та миру через право вето, яким користується Росія.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський заявив, що Росія залучає китайські супутники для зйомки українських ядерних об'єктів. Він не виключає, що це робиться в рамках підготовки до можливих ударів по них.