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Зеленский в США и угроза окружения Угледара — эфир День.LIVE

Зеленский в США и угроза окружения Угледара — эфир День.LIVE

24 сентября 2024 г. 13:00

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13:16 Подполковник ВСУ назвал оружие РФ, которого не хватает украинским военным

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13:00Зеленский в США и угроза окружения Угледара — эфир День.LIVE

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12:27 ТЦК нуждается в реформах — нардеп предложил перейти на систему НАТО

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12:25 Нардеп назвала сценарий, по которому можно поднять зарплаты военным

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11:10 Нардеп объяснила, почему многие задержанные коррупционеры не осуждаются

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10:06 Военный ВСУ поделился самым креативным способом применения дронов

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08:00 Коррупция в прокуратуре и встреча Зеленского с Шольцом в США — эфир Ранок.LIVE

23 сентября 2024
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23:07 Российский оппозиционер Гудков предположил, когда закончится война в Украине

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19:29 Нардеп объяснила, будет ли Telegram давать информацию правоохранителям Украины

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17:50 Визит Зеленского в США и вероятная дата конца войны — эфир Вечір.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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13:16 Подполковник ВСУ назвал оружие РФ, которого не хватает украинским военным

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13:00 Зеленский в США и угроза окружения Угледара — эфир День.LIVE

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12:27 ТЦК нуждается в реформах — нардеп предложил перейти на систему НАТО

Text

12:25 Нардеп назвала сценарий, по которому можно поднять зарплаты военным

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11:10 Нардеп объяснила, почему многие задержанные коррупционеры не осуждаются

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10:06 Военный ВСУ поделился самым креативным способом применения дронов

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23:07 Российский оппозиционер Гудков предположил, когда закончится война в Украине

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19:29 Нардеп объяснила, будет ли Telegram давать информацию правоохранителям Украины

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17:50 Визит Зеленского в США и вероятная дата конца войны — эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в США и заявил, что война идет к концу. Между тем, Дания передала Украине миллионную помощь для восстановления энергосектора, а в Угледаре обостряются бои.

Об этом и не только ведущие пообщаются с приглашенными экспертами в эфире День.LIVE, который можно посмотреть на YouTube-канале в 13:00.

Эфир День.LIVE 24 сентября

К разговору с ведущими в эфир День.LIVE присоединятся:

  • Игорь Полховский, заслуженный экономист Украины;
  • Виталий Бала, политтехнолог;
  • Тарас Загородний, политтехнолог;
  • Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы Украины;
  • Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг;
  • Николай Мельник, старший лейтенант ВСУ, Кавалер ордена Б.Хмельницкого;
  • Юлия Гришина, народный депутат Украины.

В эфире обсудят передачу Украине Данией миллионной помощи на восстановление энергосектора, принятие Генассамблеей ООН Пакта будущего, отмена золотых и серебряных медалей для школ. Эти и другие важные темы будут озвучены в День.LIVE с 13:00.

Напомним, Владимир Зеленский находится в США с рабочим визитом. Он уже встретился с губернатором Пенсильвании, где обсудил вопросы поддержки Украины.

Также лидер Украины встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом, где обсудили вопросы окончания войны в Украине на справедливых мирных условиях.

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13:11 Зеленский встретился с украинской громадой Нью-Йорка

13:00 Украинцев приглашают подавать заявки на помощь от УВКБ ООН

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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