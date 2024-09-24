Зеленский в США и угроза окружения Угледара — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в США и заявил, что война идет к концу. Между тем, Дания передала Украине миллионную помощь для восстановления энергосектора, а в Угледаре обостряются бои.
Об этом и не только ведущие пообщаются с приглашенными экспертами в эфире День.LIVE, который можно посмотреть на YouTube-канале в 13:00.
Эфир День.LIVE 24 сентября
К разговору с ведущими в эфир День.LIVE присоединятся:
- Игорь Полховский, заслуженный экономист Украины;
- Виталий Бала, политтехнолог;
- Тарас Загородний, политтехнолог;
- Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы Украины;
- Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг;
- Николай Мельник, старший лейтенант ВСУ, Кавалер ордена Б.Хмельницкого;
- Юлия Гришина, народный депутат Украины.
В эфире обсудят передачу Украине Данией миллионной помощи на восстановление энергосектора, принятие Генассамблеей ООН Пакта будущего, отмена золотых и серебряных медалей для школ. Эти и другие важные темы будут озвучены в День.LIVE с 13:00.
Напомним, Владимир Зеленский находится в США с рабочим визитом. Он уже встретился с губернатором Пенсильвании, где обсудил вопросы поддержки Украины.
Также лидер Украины встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом, где обсудили вопросы окончания войны в Украине на справедливых мирных условиях.