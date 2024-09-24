Зеленский в США и угроза окружения Угледара — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в США и заявил, что война идет к концу. Между тем, Дания передала Украине миллионную помощь для восстановления энергосектора, а в Угледаре обостряются бои.

Об этом и не только ведущие пообщаются с приглашенными экспертами в эфире День.LIVE, который можно посмотреть на YouTube-канале в 13:00.

Эфир День.LIVE 24 сентября

К разговору с ведущими в эфир День.LIVE присоединятся:

Игорь Полховский, заслуженный экономист Украины;

Виталий Бала, политтехнолог;

Тарас Загородний, политтехнолог;

Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы Украины;

Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг;

Николай Мельник, старший лейтенант ВСУ, Кавалер ордена Б.Хмельницкого;

Юлия Гришина, народный депутат Украины.

В эфире обсудят передачу Украине Данией миллионной помощи на восстановление энергосектора, принятие Генассамблеей ООН Пакта будущего, отмена золотых и серебряных медалей для школ. Эти и другие важные темы будут озвучены в День.LIVE с 13:00.

Напомним, Владимир Зеленский находится в США с рабочим визитом. Он уже встретился с губернатором Пенсильвании, где обсудил вопросы поддержки Украины.

Также лидер Украины встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом, где обсудили вопросы окончания войны в Украине на справедливых мирных условиях.