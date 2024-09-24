Зеленський у США та загроза оточення Вугледару — ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у США та заявив, що війна іде до завершення. Тим часом Данія передала Україні мільйонну допомогу для відновлення енергосектору, а у Вугледарі загострюються бої.

Про це і не тільки ведучі поспілкуються із запрошеними експертами в ефірі День.LIVE, який можна переглянути на YouTube-каналі о 13:00.

Ефір День.LIVE 24 вересня

До розмови з ведучими в ефір День.LIVE приєднаються:

Ігор Полховський, заслужений економіст України;

Віталій Бала, політтехнолог;

Тарас Загородній, політтехнолог;

Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України;

Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг;

Микола Мельник, старший лейтенант ЗСУ, Кавалер ордену Б.Хмельницького;

Юлія Гришина, народна депутатка України.

В ефірі обговорять передачу Україні Данією мільйонної допопомоги на відновлення енергосектору, ухвалення Генасамблеєю ООН Пакту майбутнього, скасування золотих та срібних медалей для шкіл. Ці та інші важливі теми будуть озвучені на День.LIVE з 13:00.

Нагадаємо, Володимир Зеленський перебуває в США із робочим візитом. Він вже зустрівся з губернатором Пенсильванії, де обговорив питання підтримки України.

Також лідер України зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, де обговорили питання щодо закінчення війни в Україні на справедливих мирних умовах.