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Зеленський у США та загроза оточення Вугледару — ефір День.LIVE

Зеленський у США та загроза оточення Вугледару — ефір День.LIVE

24 вересня 2024 р. 13:00

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17:50 Візит Зеленського до США та ймовірна дата кінця війни — ефір Вечір.LIVE

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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13:16 Підполковник ЗСУ назвав зброю РФ, якої бракує українським військовим

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13:00 Зеленський у США та загроза оточення Вугледару — ефір День.LIVE

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12:27 ТЦК потребує реформ — нардеп запропонував перейти на систему НАТО

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12:25 Нардепка назвала сценарій, за яким можна підняти зарплати військовим

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11:10 Нардепка пояснила, чому багато затриманих корупціонерів не засуджують

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23:07 Російський опозиціонер Гудков припустив, коли закінчиться війна в Україні

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17:50 Візит Зеленського до США та ймовірна дата кінця війни — ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у США та заявив, що війна іде до завершення. Тим часом Данія передала Україні мільйонну допомогу для відновлення енергосектору, а у Вугледарі загострюються бої.

Про це і не тільки ведучі поспілкуються із запрошеними експертами в ефірі День.LIVE, який можна переглянути на YouTube-каналі о 13:00.

Ефір День.LIVE 24 вересня

До розмови з ведучими в ефір День.LIVE приєднаються: 

 

  • Ігор Полховський, заслужений економіст України;
  • Віталій Бала, політтехнолог;
  • Тарас Загородній, політтехнолог;
  • Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України;
  • Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг;
  • Микола Мельник, старший лейтенант ЗСУ, Кавалер ордену Б.Хмельницького;
  • Юлія Гришина, народна депутатка України.

В ефірі обговорять передачу Україні Данією мільйонної допопомоги на відновлення енергосектору, ухвалення Генасамблеєю ООН Пакту майбутнього, скасування золотих та срібних медалей для шкіл. Ці та інші важливі теми будуть озвучені на День.LIVE з 13:00.

Нагадаємо, Володимир Зеленський перебуває в США із робочим візитом. Він вже зустрівся з губернатором Пенсильванії, де обговорив питання підтримки України.

Також лідер України зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, де обговорили питання щодо закінчення війни в Україні на справедливих мирних умовах. 

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13:46 Єрмак назвав пріоритети співпраці з союзниками в рамках мирного плану

13:29 Військовий з Одещини демонстративно залишив частину — реакція командування

13:24 Нідерланди виділили фінансову допомогу на підтримку України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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