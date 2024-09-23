Зеленский в США и удар по автобусу в Сумской области — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября прибыл с визитом в США. А российские оккупанты ударили беспилотником по автобусу с гражданскими в Сумской области.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гости студии вместе с ведущими обсудят следующие темы:

РФ атаковала автобус с гражданскими в Сумской области;

массированные атаки на Запорожье, Кривой Рог и Харьков;

Южанина: проектом закона о госбюджете-2025 таким органам предусмотрено увеличить фонд оплаты труда;

Россия с октября 2022 года нанесла более 1000 ударов по объектам энергетики.

Кто стал гостями студии Новини.LIVE

Сегодня гостями студии Новини.LIVE стали:

Андрей Рева — министр социальной политики 2016-2019 г.г.;

Геннадий Рябцев — эксперт по вопросам энергетики;

Олег Постернак — политтехнолог;

Андрей Еременко — социолог;

Игорь Петренко — политолог.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой ночью 23 сентября прибыли с визитом в США.

Глава государства начал свою поездку с посещения Скрентонского армейского боеприпасного завода, на котором изготавливают снаряды для Сил обороны.