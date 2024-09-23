Зеленский в США и удар по автобусу в Сумской области — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября прибыл с визитом в США. А российские оккупанты ударили беспилотником по автобусу с гражданскими в Сумской области.
Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.
О чем эфир
Гости студии вместе с ведущими обсудят следующие темы:
- РФ атаковала автобус с гражданскими в Сумской области;
- массированные атаки на Запорожье, Кривой Рог и Харьков;
- Южанина: проектом закона о госбюджете-2025 таким органам предусмотрено увеличить фонд оплаты труда;
- Россия с октября 2022 года нанесла более 1000 ударов по объектам энергетики.
Кто стал гостями студии Новини.LIVE
Сегодня гостями студии Новини.LIVE стали:
- Андрей Рева — министр социальной политики 2016-2019 г.г.;
- Геннадий Рябцев — эксперт по вопросам энергетики;
- Олег Постернак — политтехнолог;
- Андрей Еременко — социолог;
- Игорь Петренко — политолог.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой ночью 23 сентября прибыли с визитом в США.
Глава государства начал свою поездку с посещения Скрентонского армейского боеприпасного завода, на котором изготавливают снаряды для Сил обороны.