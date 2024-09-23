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Зеленский в США и удар по автобусу в Сумской области — эфир День.LIVE

Зеленский в США и удар по автобусу в Сумской области — эфир День.LIVE

23 сентября 2024 г. 13:00

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13:00Зеленский в США и удар по автобусу в Сумской области — эфир День.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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13:00 Зеленский в США и удар по автобусу в Сумской области — эфир День.LIVE

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11:12 Украинский военный заявил о том, что россияне КАБами атакуют Курскую область

Text

11:05 Осень может изменить ход войны — военный заявил, что ресурсы россиян заканчиваются

Text

08:06 Визит Зеленского в США и украинская атака на военные объекты россиян — эфир Ранок.LIVE

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19:42 Политолог Андрей Бузаров объяснил, почему Telegram не намерены запрещать в Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября прибыл с визитом в США. А российские оккупанты ударили беспилотником по автобусу с гражданскими в Сумской области.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гости студии вместе с ведущими обсудят следующие темы:

  • РФ атаковала автобус с гражданскими в Сумской области;
  • массированные атаки на Запорожье, Кривой Рог и Харьков;
  • Южанина: проектом закона о госбюджете-2025 таким органам предусмотрено увеличить фонд оплаты труда;
  • Россия с октября 2022 года нанесла более 1000 ударов по объектам энергетики.

Кто стал гостями студии Новини.LIVE

Сегодня гостями студии Новини.LIVE стали:

  • Андрей Рева — министр социальной политики 2016-2019 г.г.;
  • Геннадий Рябцев — эксперт по вопросам энергетики;
  • Олег Постернак — политтехнолог;
  • Андрей Еременко — социолог;
  • Игорь Петренко — политолог.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой ночью 23 сентября прибыли с визитом в США.

Глава государства начал свою поездку с посещения Скрентонского армейского боеприпасного завода, на котором изготавливают снаряды для Сил обороны.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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