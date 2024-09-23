Зеленський у США та удар по автобусу на Сумщині — ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський 23 вересня прибув з візитом до США. А російські окупанти вдарили безпілотником по автобусу з цивільними у Сумській області.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гості студії разом з ведучими обговорять наступні теми:

РФ атакувала автобус із цивільними на Сумщині;

масовані атаки на Запоріжжя, Кривий Ріг та Харків;

Южаніна: проєктом закону про держбюджет-2025 таким органам передбачено збільшити фонд оплати праці;

Росія з жовтня 2022 року завдала понад 1000 ударів по об'єктах енергетики.

Хто став гостями студії Новини.LIVE

Сьогодні гостями студії Новини.LIVE стали:

Андрій Рева — міністр соціальної політики 2016-2019 р.р.;

Геннадій Рябцев — експерт з питань енергетики;

Олег Постернак — політтехнолог;

Андрій Єременко — соціолог;

Ігор Петренко — політолог.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною вночі 23 вересня прибули з візитом до США.

Глава держави розпочав свою поїздку з того, що відвідав Скрентонський армійський боєприпасний завод, на якому виготовляють снаряди для Сил оборони.