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Зеленский в Мюнхене — прямой эфир Новини.LIVE

Зеленский в Мюнхене — прямой эфир Новини.LIVE

14 февраля 2025 г. 12:51

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13:29 Началась Мюнхенская конференция по безопасности — эфир День.LIVE

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13:17 Российская атака на ЧАЭС — ядерщик раскрыл последствия

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12:51 Зеленский в Мюнхене — прямой эфир Новини.LIVE

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08:00 Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене — Ранок.LIVE

13 февраля 2025
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21:09 Нардеп объяснил, возможно ли провести выборы в Украине сейчас

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17:50 Зеленский ответил на заявление Трампа — эфир Вечір.LIVE

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15:00 Военный охарактеризовал основные способности генерала Драпатого

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13:10 Встреча Рустема Умерова с Марком Рютте — прямой эфир

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13:00 Условия Трампа для перемирия в Украине — эфир День.LIVE

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11:54 Командир подразделения разведки объяснил, как помогают FPV-дроны

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13:29 Началась Мюнхенская конференция по безопасности — эфир День.LIVE

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13:17 Российская атака на ЧАЭС — ядерщик раскрыл последствия

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12:51 Зеленский в Мюнхене — прямой эфир Новини.LIVE

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08:00 Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене — Ранок.LIVE

13 февраля 2025
Text

21:09 Нардеп объяснил, возможно ли провести выборы в Украине сейчас

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17:50 Зеленский ответил на заявление Трампа — эфир Вечір.LIVE

Text

15:00 Военный охарактеризовал основные способности генерала Драпатого

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13:10 Встреча Рустема Умерова с Марком Рютте — прямой эфир

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13:00 Условия Трампа для перемирия в Украине — эфир День.LIVE

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11:54 Командир подразделения разведки объяснил, как помогают FPV-дроны

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 14 февраля, прибыл в Мюнхен для участия в конференции. Сейчас он проводит пресс-конференцию.

Посмотреть прямой эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Зеленский прибыл в Мюнхен

Украинский лидер отвечает на вопросы журналистов. В частности, он уже прокомментировал российскую атаку на Чернобыльскую АЭС и план завершения войны от США.

Напомним, Зеленский заявил, что российские оккупанты намеренно атаковали ЧАЭС именно в день Мюнхенской конференции по безопасности.

Также Зеленский заявил, что Украина передала США юридически проработанный меморандум по финансовому соглашению, связанному с добычей и использованием полезных ископаемых.

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13:25 Зеленский сообщил о планах Трампа относительно Украины в НАТО

13:23 Стоит ли переплачивать за флагманский смартфон в 2025 году

13:10 Каких компромиссов Трамп хочет от РФ — Зеленский прокомментировал

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13:29 Началась Мюнхенская конференция по безопасности — эфир День.LIVE

Text

13:17 Российская атака на ЧАЭС — ядерщик раскрыл последствия

Text

12:51 Зеленский в Мюнхене — прямой эфир Новини.LIVE

Text

08:00 Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене — Ранок.LIVE

13 февраля 2025
Text

21:09 Нардеп объяснил, возможно ли провести выборы в Украине сейчас

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17:50 Зеленский ответил на заявление Трампа — эфир Вечір.LIVE

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15:00 Военный охарактеризовал основные способности генерала Драпатого

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13:10 Встреча Рустема Умерова с Марком Рютте — прямой эфир

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13:00 Условия Трампа для перемирия в Украине — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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11:54 Командир подразделения разведки объяснил, как помогают FPV-дроны