Зеленский в Мюнхене — прямой эфир Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 14 февраля, прибыл в Мюнхен для участия в конференции. Сейчас он проводит пресс-конференцию.

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Зеленский прибыл в Мюнхен

Украинский лидер отвечает на вопросы журналистов. В частности, он уже прокомментировал российскую атаку на Чернобыльскую АЭС и план завершения войны от США.

Напомним, Зеленский заявил, что российские оккупанты намеренно атаковали ЧАЭС именно в день Мюнхенской конференции по безопасности.

Также Зеленский заявил, что Украина передала США юридически проработанный меморандум по финансовому соглашению, связанному с добычей и использованием полезных ископаемых.