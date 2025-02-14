Зеленський у Мюнхені — прямий ефір Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський у пʼятницю, 14 лютого, прибув у Мюнхен для участі в конференції. Наразі він проводить пресконференцію.

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Зеленський прибув у Мюнхен

Український лідер відповідає на питання журналістів. Зокрема, він вже прокоментував російську атаку на Чорнобильську АЕС та план завершення війни від США.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що російські окупанти навмисно атакували ЧАЕС саме в день Мюнхенської безпекової конференції.

Також Зеленський заявив, що Україна передала США юридично опрацьований меморандум щодо фінансової угоди, пов’язаної з видобутком і використанням корисних копалин.