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Зеленський у Мюнхені — прямий ефір Новини.LIVE

Зеленський у Мюнхені — прямий ефір Новини.LIVE

14 лютого 2025 р. 12:51

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13:17 Російська атака на ЧАЕС — ядерник розкрив наслідки

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12:51 Зеленський у Мюнхені — прямий ефір Новини.LIVE

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08:00 Зеленський на конференції з безпеки в Мюнхені — ефір Ранок.LIVE

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21:09 Нардеп пояснив, чи можливо провести вибори в Україні зараз

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17:50 Зеленський відповів на заяву Трампа — ефір Вечір.LIVE

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15:00 Військовий схарактеризував основні здібності генерала Драпатого

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13:10 Зустріч Рустема Умєрова з Марком Рютте — прямий ефір

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13:00 Умови Трампа для перемир'я в Україні — ефір День.LIVE

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11:54 Командир підрозділу розвідки пояснив, як допомагають FPV-дрони

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13:29 Стартувала Мюнхенська конференція з безпеки — ефір День.LIVE

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13:17 Російська атака на ЧАЕС — ядерник розкрив наслідки

Text

12:51 Зеленський у Мюнхені — прямий ефір Новини.LIVE

Text

08:00 Зеленський на конференції з безпеки в Мюнхені — ефір Ранок.LIVE

13 лютого 2025
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21:09 Нардеп пояснив, чи можливо провести вибори в Україні зараз

Text

17:50 Зеленський відповів на заяву Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

15:00 Військовий схарактеризував основні здібності генерала Драпатого

Text

13:10 Зустріч Рустема Умєрова з Марком Рютте — прямий ефір

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13:00 Умови Трампа для перемир'я в Україні — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:54 Командир підрозділу розвідки пояснив, як допомагають FPV-дрони

Президент України Володимир Зеленський у пʼятницю, 14 лютого, прибув у Мюнхен для участі в конференції. Наразі він проводить пресконференцію.

Подивитися прямий ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Зеленський прибув у Мюнхен

Український лідер відповідає на питання журналістів. Зокрема, він вже прокоментував російську атаку на Чорнобильську АЕС та план завершення війни від США.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що російські окупанти навмисно атакували ЧАЕС саме в день Мюнхенської безпекової конференції.

Також Зеленський заявив, що Україна передала США юридично опрацьований меморандум щодо фінансової угоди, пов’язаної з видобутком і використанням корисних копалин.

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14:08 ГПУ розслідує справи фігурантів санкцій РНБО — що відомо

13:53 На Харківщини чоловік палив авто ЗСУ — як його покарав суд

13:44 Три причини, чому Реал пройде Манчестер Сіті

13:42 США не виключають вступ України в НАТО — заява чиновника

13:40 Умєров зустрівся з Генсеком НАТО — про що говорили

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:38 Зеленський прокоментував статус окупованих територій

13:31 "Дія" запустила новий документ — сертифікат неодруженого

13:29 Катастрофа у Чорному морі — російський мазут був низької якості

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13:29 Стартувала Мюнхенська конференція з безпеки — ефір День.LIVE

Text

13:17 Російська атака на ЧАЕС — ядерник розкрив наслідки

Text

12:51 Зеленський у Мюнхені — прямий ефір Новини.LIVE

Text

08:00 Зеленський на конференції з безпеки в Мюнхені — ефір Ранок.LIVE

13 лютого 2025
Text

21:09 Нардеп пояснив, чи можливо провести вибори в Україні зараз

Text

17:50 Зеленський відповів на заяву Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

15:00 Військовий схарактеризував основні здібності генерала Драпатого

Text

13:10 Зустріч Рустема Умєрова з Марком Рютте — прямий ефір

Text

13:00 Умови Трампа для перемир'я в Україні — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:54 Командир підрозділу розвідки пояснив, як допомагають FPV-дрони