Зеленский в Брюсселе и территориальные потери — эфир День.LIVE

Сегодня в День.LIVE обсудим экстренную поездку Президента Владимира Зеленского в Брюссель и узнаем, почему Украине придется согласиться на частичные территориальные потери.

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Главные темы эфира

Дроны СБУ уничтожили российский склад боеприпасов в Донецкой области;

Россия потеряла два военных судна;

Российская Федерация бросила в бой первых северокорейских солдат;

Теракт в ТЦК в Днепре;

Сотрудники одесских ТЦК начали переодеваться в костюмы Деда Мороза, чтобы вручать повестки;

Партия Шольца прописала в предвыборной программе запрет на передачу ракет Taurus для Украины;

НАТО предложит Украине присоединиться к Альянсу через 10-20 лет — Кулеба в The Times.

Гости сегодняшнего эфира:

военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев;

доктор экономических наук Василий Фурман;

доктор юридических наук, депутат Киевского городского совета Леонид Емец;

эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин;

политолог, кандидат философских наук Андрей Городницкий;

глава общественной организации "Родин загиблих захисників України "Серце назовні", мама павшего бойца полка "Азов" "Вектора" Вера Литвиненко.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия уже применяет для штурмов северокорейских солдат. Пока речь идет только о Курской области.

Также мы писали, что дроны Службы безопасности Украины уничтожили склад вражеских боеприпасов в Донецкой области.