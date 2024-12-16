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Зеленський у Брюсселі та територіальні втрати — ефір День.LIVE

Зеленський у Брюсселі та територіальні втрати — ефір День.LIVE

16 грудня 2024 р. 13:00

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13:00 Зеленський у Брюсселі та територіальні втрати — ефір День.LIVE

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08:00 Трамп наказав Заходу ввести війська в Україну — ефір Ранок.LIVE

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22:42 Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

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22:00 Скороход проінформувала про ситуацію з транзитом газу РФ

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18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

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17:50 Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Зеленський у Брюсселі та територіальні втрати — ефір День.LIVE

Text

12:04 Нардеп повідомив, чи призначать генпрокурора в цьому році

Text

08:00 Трамп наказав Заходу ввести війська в Україну — ефір Ранок.LIVE

15 грудня 2024
Text

18:39 Воїн пригадав події під час контрнаступу 2023 року — відео

14 грудня 2024
Text

18:02 Влада Грузії змусила держслужбовців прийти на відкриття ялинки

13 грудня 2024
Text

23:19 Фурса пояснив, як нові ліміти на перекази допоможуть економіці

Text

22:42 Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

Text

22:00 Скороход проінформувала про ситуацію з транзитом газу РФ

Text

18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

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17:50 Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в День.LIVE обговоримо екстрену поїздку Президента Володимира Зеленського у Брюссель та дізнаємось про те, чому Україні доведеться погодитися на часткові територіальні втрати.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Головні теми ефіру

  • Дрони СБУ знищили російський склад боєприпасів на Донеччині;
  • Росія витратила два військових судна;
  • Російська Федерація кинула в бій перших північнокорейських солдатів;
  • Теракт у ТЦК в Дніпрі;
  • Співробітники одеських ТЦК почали перевдягатися у костюми Діда Мороза, щоб вручати повістки;
  • Партія Шольца прописала у передвиборчій програмі заборону на передачу ракет Taurus для України;
  • НАТО запропонує Україні приєднатися до Альянсу через 10-20 років, — Кулеба в The Times.

 Гості сьогоднішнього ефіру:

  • військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов;
  • доктор економічних наук Василь Фурман;
  • доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради Леонід Ємець;
  • експерт з питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін;
  • політолог, кандидат філософських наук Андрій Городницький;
  • голова громадської організації "Родин загиблих захисників України "Серце назовні", мама полеглого бійця полку "Азов" "Вектора" Віра Литвиненко.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вже застосовує для штурмів північнокорейських солдатів. Наразі поки що йдеться лише про Курську область. 

Також ми писали, що дрони Служби безпеки України знищили склад ворожих боєприпасів у Донецькій області

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17:36 До ПМР за 120 тисяч — на Одещині затримали десятьох туристів

17:23 Сніг і сильний вітер — синоптики попередили про негоду на завтра

17:22 В Україні знову подорожчали яйця — чому ціни коливаються

17:22 На Харківщині чоловік відмовився від трьох повісток — вирок суду

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:16 Заповідні землі Київщини повернули у власність громади

17:14 Хто може бути держслужбовцем в Україні

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18:39 Воїн пригадав події під час контрнаступу 2023 року — відео

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23:19 Фурса пояснив, як нові ліміти на перекази допоможуть економіці

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