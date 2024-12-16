Зеленський у Брюсселі та територіальні втрати — ефір День.LIVE

Сьогодні в День.LIVE обговоримо екстрену поїздку Президента Володимира Зеленського у Брюссель та дізнаємось про те, чому Україні доведеться погодитися на часткові територіальні втрати.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Головні теми ефіру

Дрони СБУ знищили російський склад боєприпасів на Донеччині;

Росія витратила два військових судна;

Російська Федерація кинула в бій перших північнокорейських солдатів;

Теракт у ТЦК в Дніпрі;

Співробітники одеських ТЦК почали перевдягатися у костюми Діда Мороза, щоб вручати повістки;

Партія Шольца прописала у передвиборчій програмі заборону на передачу ракет Taurus для України;

НАТО запропонує Україні приєднатися до Альянсу через 10-20 років, — Кулеба в The Times.

Гості сьогоднішнього ефіру:

військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов;

доктор економічних наук Василь Фурман;

доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради Леонід Ємець;

експерт з питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін;

політолог, кандидат філософських наук Андрій Городницький;

голова громадської організації "Родин загиблих захисників України "Серце назовні", мама полеглого бійця полку "Азов" "Вектора" Віра Литвиненко.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вже застосовує для штурмів північнокорейських солдатів. Наразі поки що йдеться лише про Курську область.

Також ми писали, що дрони Служби безпеки України знищили склад ворожих боєприпасів у Донецькій області.