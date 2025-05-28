Зеленский в Берлине предупредил НАТО — эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский 28 мая прибыл с официальным визитом в немецкую столицу Берлин. Украинский лидер сделал предупреждение для НАТО.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE.

О чем эфир

Темы сегодняшнего эфира:

Визит Зеленского в Берлин;

Зеленский назвал наиболее вероятные площадки для следующего раунда переговоров с РФ;

Не расширять НАТО и снять санкции — Reuters написал о нескольких условиях Путина "для мира";

The Times of Israel: Израиль планирует захватить 75% сектора Газа за два месяца в рамках нового наступления;

Reuters: Сирия и Израиль ведут прямые переговоры по безопасности.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

Сергей Ауслендер — журналист (Израиль);

Геннадий Кривошея — председатель Общественного совета при КГГА;

Дмитрий Беспалов — эксперт по транспортному планированию;

Владислав Михайленко — адвокат, общественный деятель;

Ольга Алтунина — председатель Совета ВПЛ Киевской городской государственной администрации;

Ростислав Мурзагулов — российский политтехнолог;

Тарас Загородний — управляющий партнер национальной антикризисной группы.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина против выхода США из переговорного процесса. В то же время Америка не поддержит отказ Украины от ныне контролируемых территорий.

Кроме того, украинский президент рассказал, что глава Кремля Владимир Путин вызывает раздражение в Белом доме. Он мастерски маскирует неправду под приятные слова.