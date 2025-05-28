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Зеленский в Берлине предупредил НАТО — эфир Вечір.LIVE

Зеленский в Берлине предупредил НАТО — эфир Вечір.LIVE

28 мая 2025 г. 17:50

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12:45 Зеленский встречается с Мерцем в Германии — трансляция

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08:00 Где могут встретиться Зеленский и Путин — эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский 28 мая прибыл с официальным визитом в немецкую столицу Берлин. Украинский лидер сделал предупреждение для НАТО. 

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE.

О чем эфир

Темы сегодняшнего эфира:

  • Визит Зеленского в Берлин;
  • Зеленский назвал наиболее вероятные площадки для следующего раунда переговоров с РФ;
  • Не расширять НАТО и снять санкции — Reuters написал о нескольких условиях Путина "для мира";
  • The Times of Israel: Израиль планирует захватить 75% сектора Газа за два месяца в рамках нового наступления;
  • Reuters: Сирия и Израиль ведут прямые переговоры по безопасности.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Сергей Ауслендер — журналист (Израиль);
  • Геннадий Кривошея — председатель Общественного совета при КГГА;
  • Дмитрий Беспалов — эксперт по транспортному планированию;
  • Владислав Михайленко — адвокат, общественный деятель;
  • Ольга Алтунина — председатель Совета ВПЛ Киевской городской государственной администрации;
  • Ростислав Мурзагулов — российский политтехнолог;
  • Тарас Загородний — управляющий партнер национальной антикризисной группы.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина против выхода США из переговорного процесса. В то же время Америка не поддержит отказ Украины от ныне контролируемых территорий.

Кроме того, украинский президент рассказал, что глава Кремля Владимир Путин вызывает раздражение в Белом доме. Он мастерски маскирует неправду под приятные слова.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:50 Зеленский в Берлине предупредил НАТО — эфир Вечір.LIVE

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14:15 Пресс-конференция Зеленского и Мерца в Германии — трансляция

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13:19 Зеленский прибыл в Германию — эфир День.LIVE

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12:45 Зеленский встречается с Мерцем в Германии — трансляция

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08:00 Где могут встретиться Зеленский и Путин — эфир Ранок.LIVE