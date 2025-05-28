Зеленський у Берліні попередив НАТО — ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський 28 травня прибув з офіційним візитом до німецької столиці Берліну. Український лідер зробив попередження для НАТО.
Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE.
Про що ефір
Теми сьогоднішнього ефіру:
- Візит Зеленського у Берлін;
- Зеленський назвав найбільш вірогідні майданчики для наступного раунду переговорів з РФ;
- Не розширювати НАТО і зняти санкції — Reuters написав про кілька умов Путіна "для миру";
- The Times of Israel: Ізраїль планує захопити 75% сектора Гази за два місяці в межах нового наступу;
- Reuters: Сирія та Ізраїль ведуть прямі переговори щодо безпеки.
Гості ефіру
Гості сьогоднішнього ефіру:
- Сергій Ауслендер — журналіст (Ізраїль);
- Геннадій Кривошея — голова Громадської ради при КМДА;
- Дмитро Беспалов — експерт з транспортного планування;
- Владислав Михайленко — адвокат, громадський діяч;
- Ольга Алтуніна — голова Ради ВПО Київської міської державної адміністрації;
- Ростислав Мурзагулов — російський політтехнолог;
- Тарас Загородній — керуючий партнер національної антикризової групи.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна проти виходу США з переговорного процесу. Водночас Америка не підтримає відмову України від нині контрольованих територій.
Крім того, український президент розповів, що очільник Кремля Володимир Путін викликає роздратування у Білому домі. Він майстерно маскує неправду під приємні слова.