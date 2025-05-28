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Зеленський у Берліні попередив НАТО — ефір Вечір.LIVE

Зеленський у Берліні попередив НАТО — ефір Вечір.LIVE

28 травня 2025 р. 17:50

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17:50 Зеленський у Берліні попередив НАТО — ефір Вечір.LIVE

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14:15 Пресконференція Зеленського та Мерца у Німеччині — трансляція

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13:19 Зеленський прибув до Німеччини — ефір День.LIVE

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12:45 Зеленський зустрічається з Мерцем у Німеччині — трансляція

Президент України Володимир Зеленський 28 травня прибув з офіційним візитом до німецької столиці Берліну. Український лідер зробив попередження для НАТО. 

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE

Про що ефір

Теми сьогоднішнього ефіру:

  • Візит Зеленського у Берлін;
  • Зеленський назвав найбільш вірогідні майданчики для наступного раунду переговорів з РФ;
  • Не розширювати НАТО і зняти санкції — Reuters написав про кілька умов Путіна "для миру";
  • The Times of Israel: Ізраїль планує захопити 75% сектора Гази за два місяці в межах нового наступу;
  • Reuters: Сирія та Ізраїль ведуть прямі переговори щодо безпеки.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Сергій Ауслендер — журналіст (Ізраїль);
  • Геннадій Кривошея — голова Громадської ради при КМДА;
  • Дмитро Беспалов — експерт з транспортного планування;
  • Владислав Михайленко — адвокат, громадський діяч;
  • Ольга Алтуніна — голова Ради ВПО Київської міської державної адміністрації;
  • Ростислав Мурзагулов — російський політтехнолог;
  • Тарас Загородній — керуючий партнер національної антикризової групи.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна проти виходу США з переговорного процесу. Водночас Америка не підтримає відмову України від нині контрольованих територій.

Крім того, український президент розповів, що очільник Кремля Володимир Путін викликає роздратування у Білому домі. Він майстерно маскує неправду під приємні слова. 

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19:00 Тарифи на комуналку — чи зростуть ціни для киян у червні

18:37 Динамо покине син легенди клубу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:33 В Росії створюють фейкові організації, щоб замінити МКЧХ

18:32 В Одесі модернізували дитячу лікарню — що змінилось

18:20 В Україні стартував проєкт про висвітлення злочинів у полоні РФ

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17:50 Зеленський у Берліні попередив НАТО — ефір Вечір.LIVE

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14:15 Пресконференція Зеленського та Мерца у Німеччині — трансляція

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13:19 Зеленський прибув до Німеччини — ефір День.LIVE

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12:45 Зеленський зустрічається з Мерцем у Німеччині — трансляція