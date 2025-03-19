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Зеленский срочно обратился к украинцам — эфир Ранок.LIVE

Зеленский срочно обратился к украинцам — эфир Ранок.LIVE

19 марта 2025 г. 8:00

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08:00 Зеленский срочно обратился к украинцам — эфир Ранок.LIVE

18 марта 2025
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21:49 Реакция Зеленского на разговор Трампа с Путиным — прямой эфир

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18:45 Макрон экстренно приехал к Шольцу — прямой эфир

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17:50 Детали разговора Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

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15:18 Трамп звонит Путину — прямой эфир

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12:50 О чем Трамп будет разговаривать с Путиным — эфир День.LIVE

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08:00 Разговор Трампа с Путиным и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

17 марта 2025
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21:02 Пойдет ли РФ на перемирие с Украиной, — эфир Остаповец_LIVE

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20:45 Трамп вышел с важным заявлением об Украине — прямой эфир

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17:50 Экстренное обращение Макрона о войне в Украине — эфир Вечір.LIVE

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08:00 Зеленский срочно обратился к украинцам — эфир Ранок.LIVE

18 марта 2025
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21:49 Реакция Зеленского на разговор Трампа с Путиным — прямой эфир

Text

18:45 Макрон экстренно приехал к Шольцу — прямой эфир

Text

17:50 Детали разговора Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

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15:18 Трамп звонит Путину — прямой эфир

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12:50 О чем Трамп будет разговаривать с Путиным — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 Разговор Трампа с Путиным и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

17 марта 2025
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21:02 Пойдет ли РФ на перемирие с Украиной, — эфир Остаповец_LIVE

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20:45 Трамп вышел с важным заявлением об Украине — прямой эфир

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17:50 Экстренное обращение Макрона о войне в Украине — эфир Вечір.LIVE

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Американский лидер сообщил, что во время него речь шла о предстоящих переговорах.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • главный сержант 134-го отдельного батальона охраны и обслуживания ВСУ Игорь "Кум" Василевич;
  • специалист по вопросам развития авиационного рынка Богдан Долинце;
  • доктор философии в области международного права, юрист Регионального центра прав человека Екатерина Рашевская;
  • футуролог Виталий Кулик;
  • эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак;
  • председатель правления Крымскотатарского Ресурсного Центра, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскандер Бариев;
  • исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко;
  • аналитик, соучредитель карты "DeepState" Роман Погорелый;
  • директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик.

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят такие темы:

  • Разговор Трампа с Путиным: чего требует Кремль;
  • Россия готовит новое наступление на Украину;
  • Общественный транспорт в Киеве будет работать во время тревог: безопасно ли это.

Напомним, представитель КГГА Евгений Иевлев в эфире День.LIVE ответил, касаются ли изменения в работе общественного транспорта в Киеве метрополитена.

Известно, что согласно обновленным правилам, во время тревоги транспорт в Киеве будет останавливаться возле укрытий, а люди по желанию смогут выйти.

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08:32 Дроновая атака на Киев — в КГВА назвали количество сбитых целей

08:29 Отказ в отсрочке — что делать и куда обращаться украинцам

08:29 Подразделения СБС атаковали редкие САУ "Коксан" на Курщине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:15 Очереди на границе — придется ли водителям стоять в пробках

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 Разговор Трампа с Путиным и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

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21:02 Пойдет ли РФ на перемирие с Украиной, — эфир Остаповец_LIVE

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20:45 Трамп вышел с важным заявлением об Украине — прямой эфир

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