Зеленский срочно обратился к украинцам — эфир Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Американский лидер сообщил, что во время него речь шла о предстоящих переговорах.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

главный сержант 134-го отдельного батальона охраны и обслуживания ВСУ Игорь "Кум" Василевич;

специалист по вопросам развития авиационного рынка Богдан Долинце;

доктор философии в области международного права, юрист Регионального центра прав человека Екатерина Рашевская;

футуролог Виталий Кулик;

эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак;

председатель правления Крымскотатарского Ресурсного Центра, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскандер Бариев;

исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко;

аналитик, соучредитель карты "DeepState" Роман Погорелый;

директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик.

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят такие темы:

Разговор Трампа с Путиным: чего требует Кремль;

Россия готовит новое наступление на Украину;

Общественный транспорт в Киеве будет работать во время тревог: безопасно ли это.

Напомним, представитель КГГА Евгений Иевлев в эфире День.LIVE ответил, касаются ли изменения в работе общественного транспорта в Киеве метрополитена.

Известно, что согласно обновленным правилам, во время тревоги транспорт в Киеве будет останавливаться возле укрытий, а люди по желанию смогут выйти.