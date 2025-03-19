Зеленский срочно обратился к украинцам — эфир Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Американский лидер сообщил, что во время него речь шла о предстоящих переговорах.
Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- главный сержант 134-го отдельного батальона охраны и обслуживания ВСУ Игорь "Кум" Василевич;
- специалист по вопросам развития авиационного рынка Богдан Долинце;
- доктор философии в области международного права, юрист Регионального центра прав человека Екатерина Рашевская;
- футуролог Виталий Кулик;
- эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак;
- председатель правления Крымскотатарского Ресурсного Центра, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскандер Бариев;
- исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко;
- аналитик, соучредитель карты "DeepState" Роман Погорелый;
- директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик.
Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят такие темы:
- Разговор Трампа с Путиным: чего требует Кремль;
- Россия готовит новое наступление на Украину;
- Общественный транспорт в Киеве будет работать во время тревог: безопасно ли это.
Напомним, представитель КГГА Евгений Иевлев в эфире День.LIVE ответил, касаются ли изменения в работе общественного транспорта в Киеве метрополитена.
Известно, что согласно обновленным правилам, во время тревоги транспорт в Киеве будет останавливаться возле укрытий, а люди по желанию смогут выйти.