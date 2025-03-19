Зеленський терміново звернувся до українців — ефір Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним. Американський лідер повідомив, що під час неї йшлося про майбутні переговори.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- головний сержант 134-го окремого батальйону охорони та обслуговування ЗСУ Ігор "Кум" Василевич;
- фахівець з питань розвитку авіаційного ринку Богдан Долінце;
- докторка філософії у галузі міжнародного права, юристка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська;
- футуролог Віталій Кулик;
- експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак;
- голова правління Кримськотатарського Ресурсного Центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескандер Барієв;
- виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко;
- аналітик, співзасновник карти "DeepState" Роман Погорілий;
- директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова Володимир Дубовик.
Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:
- Розмова Трампа з Путіним: чого вимагає Кремль;
- Росія готує новий наступ на Україну;
- Громадський транспорт у Києві працюватиме під час тривог: чи це безпечно.
Нагадаємо, речник КМВА Євген Ієвлєв в ефірі День.LIVE відповів, чи стосуються зміни в роботі громадського транспорту у Києві метрополітену.
Відомо, що згідно з оновленими правилами, під час тривоги транспорт у Києві буде зупинятися біля укриттів, а люди за бажанням зможуть вийти.