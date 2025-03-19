Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Зеленський терміново звернувся до українців — ефір Ранок.LIVE arrow
Зеленський терміново звернувся до українців — ефір Ранок.LIVE

Зеленський терміново звернувся до українців — ефір Ранок.LIVE

19 березня 2025 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 Зеленський терміново звернувся до українців — ефір Ранок.LIVE

18 березня 2025
Text

21:49 Реакція Зеленського на розмову Трампа з Путіним — прямий ефір

Text

18:45 Макрон екстрено приїхав до Шольца — прямий ефір

Text

17:50 Деталі розмови Трампа з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Text

15:18 Трамп телефонує Путіну — прямий ефір

Text

12:50 Про що Трамп розмовлятиме з Путіним — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Розмова Трампа з Путіним та ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

17 березня 2025
Text

21:02 Чи піде РФ на перемир'я з Україною, — ефір Остаповець_LIVE

Text

20:45 Трамп вийшов з важливою заявою про Україну — прямий ефір

Text

17:50 Екстрене звернення Макрона щодо війни в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

08:00 Зеленський терміново звернувся до українців — ефір Ранок.LIVE

18 березня 2025
Text

21:49 Реакція Зеленського на розмову Трампа з Путіним — прямий ефір

Text

18:45 Макрон екстрено приїхав до Шольца — прямий ефір

Text

17:50 Деталі розмови Трампа з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Text

15:18 Трамп телефонує Путіну — прямий ефір

Text

12:50 Про що Трамп розмовлятиме з Путіним — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Розмова Трампа з Путіним та ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

17 березня 2025
Text

21:02 Чи піде РФ на перемир'я з Україною, — ефір Остаповець_LIVE

Text

20:45 Трамп вийшов з важливою заявою про Україну — прямий ефір

Text

17:50 Екстрене звернення Макрона щодо війни в Україні — ефір Вечір.LIVE

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним. Американський лідер повідомив, що під час неї йшлося про майбутні переговори.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • головний сержант 134-го окремого батальйону охорони та обслуговування ЗСУ Ігор "Кум" Василевич;  
  • фахівець з питань розвитку авіаційного ринку Богдан Долінце;
  • докторка філософії у галузі міжнародного права, юристка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська;
  • футуролог Віталій Кулик;
  • експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак; 
  • голова правління Кримськотатарського Ресурсного Центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескандер Барієв;
  • виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко;
  • аналітик, співзасновник карти "DeepState" Роман Погорілий;
  • директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова Володимир Дубовик.

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

  • Розмова Трампа з Путіним: чого вимагає Кремль;
  • Росія готує новий наступ на Україну;
  • Громадський транспорт у Києві працюватиме під час тривог: чи це безпечно.

Нагадаємо, речник КМВА Євген Ієвлєв в ефірі День.LIVE відповів, чи стосуються зміни в роботі громадського транспорту у Києві метрополітену.

Відомо, що згідно з оновленими правилами, під час тривоги транспорт у Києві буде зупинятися біля укриттів, а люди за бажанням зможуть вийти.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

08:29 Відмова у відстрочці — що робити та куди звертатися українцям

08:29 Підрозділи СБС атакували рідкісні САУ "Коксан" на Курщині

08:15 Черги на кордоні — чи доведеться водіям стояти у заторах

08:12 РФ атакувала залізницю на Дніпропетровщині, є знеструмлення

08:01 ДСНС показала наслідки російської атаки по лікарнях в Сумах

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:00 Гроші від Карітас у 14 тис. грн — де приймають заявки на виплати

Text

08:00 Зеленський терміново звернувся до українців — ефір Ранок.LIVE

07:55 Трамп заявив про "хороші відносини" з Путіним

07:41 Росія завдала 426 ударів по Запорізькій області — які наслідки

07:37 У РФ горить нафтобаза — росіяни скаржаться на атаку БпЛА

08:29 Відмова у відстрочці — що робити та куди звертатися українцям

08:29 Підрозділи СБС атакували рідкісні САУ "Коксан" на Курщині

08:15 Черги на кордоні — чи доведеться водіям стояти у заторах

08:12 РФ атакувала залізницю на Дніпропетровщині, є знеструмлення

08:01 ДСНС показала наслідки російської атаки по лікарнях в Сумах

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:00 Гроші від Карітас у 14 тис. грн — де приймають заявки на виплати

07:55 Трамп заявив про "хороші відносини" з Путіним

07:41 Росія завдала 426 ударів по Запорізькій області — які наслідки

07:37 У РФ горить нафтобаза — росіяни скаржаться на атаку БпЛА

07:30 Йдуть не за гроші — як просувається проєкт "Контракт 18-24"

06:40 В Україні оновили ціни на мідь — де дорожче приймають брухт

06:33 Курортний сезон під загрозою — одеські пляжі критично забруднені

18 березня 2025

22:33 Одесити про Ліну Костенко — що знають з творчості поетеси

20:20 Дірка у два трильйони — чи вистачить грошей на зарплати та пенсії

18:49 Ескалація на Близькому Сході — що відбувається з цінами на нафту

15:34 Дорога нерухомість — скільки за оренду платять в Україні та ЄС

06:40 В Україні змінились ціни на чорний метал — де вигідно здати брухт

17 березня 2025

19:54 ТОП цін — вартість яких продуктів особливо змінилась у 2025 році

16:20 Чи буде кінець Орбану — як Мадяр в Угорщині збирає опозицію

06:40 Золото постійно дорожчає — як заробити на дорогоцінних металах

Text

08:00 Зеленський терміново звернувся до українців — ефір Ранок.LIVE

18 березня 2025
Text

21:49 Реакція Зеленського на розмову Трампа з Путіним — прямий ефір

Text

18:45 Макрон екстрено приїхав до Шольца — прямий ефір

Text

17:50 Деталі розмови Трампа з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Text

15:18 Трамп телефонує Путіну — прямий ефір

Text

12:50 Про що Трамп розмовлятиме з Путіним — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Розмова Трампа з Путіним та ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

17 березня 2025
Text

21:02 Чи піде РФ на перемир'я з Україною, — ефір Остаповець_LIVE

Text

20:45 Трамп вийшов з важливою заявою про Україну — прямий ефір

Text

17:50 Екстрене звернення Макрона щодо війни в Україні — ефір Вечір.LIVE