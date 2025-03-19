Зеленський терміново звернувся до українців — ефір Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним. Американський лідер повідомив, що під час неї йшлося про майбутні переговори.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

головний сержант 134-го окремого батальйону охорони та обслуговування ЗСУ Ігор "Кум" Василевич;

фахівець з питань розвитку авіаційного ринку Богдан Долінце;

докторка філософії у галузі міжнародного права, юристка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська;

футуролог Віталій Кулик;

експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак;

голова правління Кримськотатарського Ресурсного Центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескандер Барієв;

виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко;

аналітик, співзасновник карти "DeepState" Роман Погорілий;

директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова Володимир Дубовик.

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

Розмова Трампа з Путіним: чого вимагає Кремль;

Росія готує новий наступ на Україну;

Громадський транспорт у Києві працюватиме під час тривог: чи це безпечно.

Нагадаємо, речник КМВА Євген Ієвлєв в ефірі День.LIVE відповів, чи стосуються зміни в роботі громадського транспорту у Києві метрополітену.

Відомо, що згідно з оновленими правилами, під час тривоги транспорт у Києві буде зупинятися біля укриттів, а люди за бажанням зможуть вийти.