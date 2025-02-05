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Зеленский срочно собрал СНБО — эфир День.LIVE

Зеленский срочно собрал СНБО — эфир День.LIVE

5 февраля 2025 г. 13:00

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13:00 Зеленский срочно собрал СНБО — эфир День.LIVE

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12:57 Камельчук сказал, при каких условиях снизятся случаи СОЧ в армии

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11:36 Военный заявил о давлении от правоохранителей за помощь ВСУ

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10:51 Россия размещает учебные военные базы ближе к границе

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08:00 Зеленский готов говорить с Путиным — эфир Ранок.LIVE

4 февраля 2025
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22:47 Нагорняк назвал количество защитных сооружений на энергообъектах

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21:38 Атака на Изюм — Мацюкин проинформировал о состоянии раненых

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19:57 Случаи СЗЧ в армии — Михайленко объяснил процедуру возвращения

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17:58 Скалецкая объяснила, какие направления финансировала USAID

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17:50 Проведение выборов в Украине до конца года — эфир Вечір.LIVE

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13:00 Зеленский срочно собрал СНБО — эфир День.LIVE

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12:57 Камельчук сказал, при каких условиях снизятся случаи СОЧ в армии

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11:36 Военный заявил о давлении от правоохранителей за помощь ВСУ

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10:51 Россия размещает учебные военные базы ближе к границе

Text

08:00 Зеленский готов говорить с Путиным — эфир Ранок.LIVE

4 февраля 2025
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22:47 Нагорняк назвал количество защитных сооружений на энергообъектах

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21:38 Атака на Изюм — Мацюкин проинформировал о состоянии раненых

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19:57 Случаи СЗЧ в армии — Михайленко объяснил процедуру возвращения

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17:58 Скалецкая объяснила, какие направления финансировала USAID

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17:50 Проведение выборов в Украине до конца года — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Андрей Ковалев, спикер ГПСУ Андрей Демченко, политтехнолог Тарас Загородний, аналитик DEEPSTATE Роман Погорелый, военный аналитик Денис Попович и нардеп Владимир Мороз. В частности, они обсудят, что Президент Украины Владимир Зеленский срочно собрал СНБО.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости эфира прокомментируют заявление Зеленского, что он готов сесть за стол переговоров с Путиным, если это будет единственная схема для принесения мира украинцам.

Также они обсудят слова Трампа о завершении войны.

Среди других тем:

  • Трамп хочет получить украинские редкоземельные ресурсы: Зеленский ответил;
  • США возобновили значительную часть программ помощи USAID;
  • Зеленский призвал депутатов поддержать достройку Хмельницкой АЭС;
  • Завод "Газпрома" приостановил производство топлива на несколько месяцев из-за атаки украинского дрона.

Напомним, 5 февраля СНБО обсудил экономические вопросы, расширение санкций и поддержку граждан и бизнеса в условиях войны.

Также Зеленский заявил о готовности провести переговоры с Путиным, если это станет единственным способом достичь мира в Украине.

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14:09 Ресурсы Украины в обмен на мир — Сибига отреагировал

14:04 Теракт в ТЦК в Ровно — СБУ разоблачила, как РФ вербовала убийцу

13:57 В США ответили, какие программы помощи Украине приостановил Трамп

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Срочная новость

13:56 В Каменец-Подольском произошел взрыв в ТЦК, — СМИ

13:51 НБУ вводит лимиты на переводы — удар по ворам или простым людям

13:49 Еще 211 миллионов одесские депутаты направят на ВСУ — детали

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10:51 Россия размещает учебные военные базы ближе к границе

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08:00 Зеленский готов говорить с Путиным — эфир Ранок.LIVE

4 февраля 2025
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22:47 Нагорняк назвал количество защитных сооружений на энергообъектах

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21:38 Атака на Изюм — Мацюкин проинформировал о состоянии раненых

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19:57 Случаи СЗЧ в армии — Михайленко объяснил процедуру возвращения

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17:58 Скалецкая объяснила, какие направления финансировала USAID

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