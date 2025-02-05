Зеленский срочно собрал СНБО — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Андрей Ковалев, спикер ГПСУ Андрей Демченко, политтехнолог Тарас Загородний, аналитик DEEPSTATE Роман Погорелый, военный аналитик Денис Попович и нардеп Владимир Мороз. В частности, они обсудят, что Президент Украины Владимир Зеленский срочно собрал СНБО.

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Эфир День.LIVE

Гости эфира прокомментируют заявление Зеленского, что он готов сесть за стол переговоров с Путиным, если это будет единственная схема для принесения мира украинцам.

Также они обсудят слова Трампа о завершении войны.

Среди других тем:

Трамп хочет получить украинские редкоземельные ресурсы: Зеленский ответил;

США возобновили значительную часть программ помощи USAID;

Зеленский призвал депутатов поддержать достройку Хмельницкой АЭС;

Завод "Газпрома" приостановил производство топлива на несколько месяцев из-за атаки украинского дрона.

Напомним, 5 февраля СНБО обсудил экономические вопросы, расширение санкций и поддержку граждан и бизнеса в условиях войны.

Также Зеленский заявил о готовности провести переговоры с Путиным, если это станет единственным способом достичь мира в Украине.