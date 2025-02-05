Зеленський терміново зібрав РНБО — ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат політичних наук Андрій Ковальов, речник ДПСУ Андрій Демченко, політтехнолог Тарас Загородній, аналітик DEEPSTATE Роман Погорілий, військовий аналітик Денис Попович та нардеп Володимир Мороз. Зокрема, вони обговорять, що Президент України Володимир Зеленський терміново зібрав РНБО.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості ефіру прокоментують заяву Зеленського, що він готовий сісти за стіл переговорів з Путіним, якщо це буде єдина схема для принесення миру українцям.

Також вони обговорять слова Трампа про завершення війни.

Серед інших тем:

Трамп хоче отримати українські рідкісноземельні ресурси: Зеленський відповів;

США відновили значну частину програм допомоги USAID;

Зеленський закликав депутатів підтримати добудову Хмельницької АЕС;

Завод "Газпрому" призупинив виробництво палива на кілька місяців через атаку українського дрона.

Нагадаємо, 5 лютого РНБО обговорила економічні питання, розширення санкцій і підтримку громадян та бізнесу в умовах війни.

Також Зеленський заявив про готовність провести переговори з Путіним, якщо це стане єдиним способом досягти миру в Україні.