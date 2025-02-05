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Зеленський терміново зібрав РНБО — ефір День.LIVE

Зеленський терміново зібрав РНБО — ефір День.LIVE

05 лютого 2025 р. 13:00

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13:00 Зеленський терміново зібрав РНБО — ефір День.LIVE

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12:57 Камельчук сказав, за яких умов знизяться випадки СЗЧ у війську

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11:36 Військовий заявив про тиск з боку правоохоронців за допомогу ЗСУ

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10:51 Росія розміщує навчальні військові бази ближче до кордону

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08:00 Зеленський готовий говорити з Путіним — ефір Ранок.LIVE

4 лютого 2025
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22:47 Нагорняк назвав кількість захисних споруд на енергооб'єктах

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21:38 Атака на Ізюм — Мацюкін проінформував щодо стану поранених

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19:57 Випадки СЗЧ в армії — Михайленко пояснив процедуру повернення

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17:58 Скалецька пояснила, які напрямки фінансувала USAID в Україні

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17:50 Проведення виборів в Україні до кінця року — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Зеленський терміново зібрав РНБО — ефір День.LIVE

Text

12:57 Камельчук сказав, за яких умов знизяться випадки СЗЧ у війську

Text

11:36 Військовий заявив про тиск з боку правоохоронців за допомогу ЗСУ

Text

10:51 Росія розміщує навчальні військові бази ближче до кордону

Text

08:00 Зеленський готовий говорити з Путіним — ефір Ранок.LIVE

4 лютого 2025
Text

22:47 Нагорняк назвав кількість захисних споруд на енергооб'єктах

Text

21:38 Атака на Ізюм — Мацюкін проінформував щодо стану поранених

Text

19:57 Випадки СЗЧ в армії — Михайленко пояснив процедуру повернення

Text

17:58 Скалецька пояснила, які напрямки фінансувала USAID в Україні

Text

17:50 Проведення виборів в Україні до кінця року — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат політичних наук Андрій Ковальов, речник ДПСУ Андрій Демченко, політтехнолог Тарас Загородній, аналітик DEEPSTATE Роман Погорілий, військовий аналітик Денис Попович та нардеп Володимир Мороз. Зокрема, вони обговорять, що Президент України Володимир Зеленський терміново зібрав РНБО.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості ефіру прокоментують заяву Зеленського, що він готовий сісти за стіл переговорів з Путіним, якщо це буде єдина схема для принесення миру українцям.

Також вони обговорять слова Трампа про завершення війни.

Серед інших тем:

  • Трамп хоче отримати українські рідкісноземельні ресурси: Зеленський відповів;
  • США відновили значну частину програм допомоги USAID;
  • Зеленський закликав депутатів підтримати добудову Хмельницької АЕС;
  • Завод "Газпрому" призупинив виробництво палива на кілька місяців через атаку українського дрона.

Нагадаємо, 5 лютого РНБО обговорила економічні питання, розширення санкцій і підтримку громадян та бізнесу в умовах війни.

Також Зеленський заявив про готовність провести переговори з Путіним, якщо це стане єдиним способом досягти миру в Україні.

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14:30 Дівчинка померла у лікарні — подробиці трагедії в Одесі

14:30 В Україні зросли зарплати — хто отримує на 90% більше

14:26 У поліції підтвердили вибух біля ТЦК у Кам'янці-Подільському

14:26 Оскарження рішення ВЛК — як це зробити

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:22 В ДПСУ приголомшили кількістю схем переправників за кордон

14:17 На Курщині десантники взяли у полон 21 росіянина — відео допиту

14:12 Компенсації за зруйноване житло — хто і як зможе отримати

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13:00 Зеленський терміново зібрав РНБО — ефір День.LIVE

Text

12:57 Камельчук сказав, за яких умов знизяться випадки СЗЧ у війську

Text

11:36 Військовий заявив про тиск з боку правоохоронців за допомогу ЗСУ

Text

10:51 Росія розміщує навчальні військові бази ближче до кордону

Text

08:00 Зеленський готовий говорити з Путіним — ефір Ранок.LIVE

4 лютого 2025
Text

22:47 Нагорняк назвав кількість захисних споруд на енергооб'єктах

Text

21:38 Атака на Ізюм — Мацюкін проінформував щодо стану поранених

Text

19:57 Випадки СЗЧ в армії — Михайленко пояснив процедуру повернення

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17:58 Скалецька пояснила, які напрямки фінансувала USAID в Україні

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17:50 Проведення виборів в Україні до кінця року — ефір Вечір.LIVE