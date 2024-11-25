Зеленский срочно вызвал Сырского — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим ряд важных вопросов, касающихся в том числе решений по войне. Раскроем детали того, почему президент Украины Владимир Зеленский срочно вызвал Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.
О чем эфир
В эфире Вечір.LIVE обсудим такие темы:
- значительная часть украинцев лишится бронирования от мобилизации;
- в Раде предлагают снизить мобилизационный возраст — нардепы подали законопроект;
- у коррупционеров не будут конфисковать имущество — вступил в силу закон;
- Украина впервые ударила ракетами ATACMS по российскому аэродрому;
- в Европе вернулись к разговорам об отправке войск в Украину;
- США имеют "хорошее соглашение" для Украины в обмен на полезные ископаемые;
- КНДР расширяет завод по производству ракет, используемых Россией против Украины.
Гости сегодняшнего эфира:
- Александр Левченко, дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол;
- Сергей Грабский, полковник, военный эксперт;
- Игорь Липсиц, доктор экономических наук;
- Анна Грубая, психологиня, руководительница проектов помощи женщинам;
- Александр Осипов, представитель Уполномоченного ВР по правам человека по равным правам и свободам национальных меньшинств.
Напомним, Украина владеет самым большим запасом редкоземельных элементов в Европе. Ресурсами Украины заинтересовались США. В одном из пунктов Плана победы, который представил Президент Украины Владимир Зеленский, речь шла о возможном соглашении об имеющихся в государстве критических ресурсах.
Президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября провел разговор с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Они обсудили ситуацию по ключевым направлениям фронта.