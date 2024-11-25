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Зеленский срочно вызвал Сырского — эфир Вечір.LIVE

Зеленский срочно вызвал Сырского — эфир Вечір.LIVE

25 ноября 2024 г. 17:49

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17:49 Зеленский срочно вызвал Сырского — эфир Вечір.LIVE

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15:51 Обстрел Харькова — Чубенко назвал количество поврежденных домов

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14:32 Констанкевич назвала количество военных пенсионеров в Украине

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14:17 Ткаченко объяснил, почему люди возвращаются на ВОТ

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13:29 Эксперт сказал, сколько будут продолжаться отключения света

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13:19 Бронирование от мобилизации — нардеп назвала основную проблему

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13:02 Мирный план Трампа и заявление Сырского о войне — эфир День.LIVE

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08:00 Ситуация на границе с Польшей и Taurus для ВСУ — эфир Ранок.LIVE

24 ноября 2024
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14:26 Ющенко сказал, какой была бы Украина, если вступила в НАТО раньше

23 ноября 2024
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13:17 Ракеты РФ могут вызывать онкологические заболевания, — эксперт

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17:49 Зеленский срочно вызвал Сырского — эфир Вечір.LIVE

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15:51 Обстрел Харькова — Чубенко назвал количество поврежденных домов

Text

14:32 Констанкевич назвала количество военных пенсионеров в Украине

Text

14:17 Ткаченко объяснил, почему люди возвращаются на ВОТ

Text

13:29 Эксперт сказал, сколько будут продолжаться отключения света

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:19 Бронирование от мобилизации — нардеп назвала основную проблему

Text

13:02 Мирный план Трампа и заявление Сырского о войне — эфир День.LIVE

Text

08:00 Ситуация на границе с Польшей и Taurus для ВСУ — эфир Ранок.LIVE

24 ноября 2024
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14:26 Ющенко сказал, какой была бы Украина, если вступила в НАТО раньше

23 ноября 2024
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13:17 Ракеты РФ могут вызывать онкологические заболевания, — эксперт

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим ряд важных вопросов, касающихся в том числе решений по войне. Раскроем детали того, почему президент Украины Владимир Зеленский срочно вызвал Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

В эфире Вечір.LIVE обсудим такие темы:

  • значительная часть украинцев лишится бронирования от мобилизации;
  • в Раде предлагают снизить мобилизационный возраст — нардепы подали законопроект;
  • у коррупционеров не будут конфисковать имущество — вступил в силу закон;
  • Украина впервые ударила ракетами ATACMS по российскому аэродрому;
  • в Европе вернулись к разговорам об отправке войск в Украину;
  • США имеют "хорошее соглашение" для Украины в обмен на полезные ископаемые;
  • КНДР расширяет завод по производству ракет, используемых Россией против Украины.

Гости сегодняшнего эфира:

  • Александр Левченко, дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол;
  • Сергей Грабский, полковник, военный эксперт;
  • Игорь Липсиц, доктор экономических наук;
  • Анна Грубая, психологиня, руководительница проектов помощи женщинам;
  • Александр Осипов, представитель Уполномоченного ВР по правам человека по равным правам и свободам национальных меньшинств.

Напомним, Украина владеет самым большим запасом редкоземельных элементов в Европе. Ресурсами Украины заинтересовались США. В одном из пунктов Плана победы, который представил Президент Украины Владимир Зеленский, речь шла о возможном соглашении об имеющихся в государстве критических ресурсах.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября провел разговор с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Они обсудили ситуацию по ключевым направлениям фронта.

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18:15 В Киеве судили мужчин, которые напали на волонтера из-за языка

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:03 Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

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