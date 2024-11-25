Зеленский срочно вызвал Сырского — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE обсудим ряд важных вопросов, касающихся в том числе решений по войне. Раскроем детали того, почему президент Украины Владимир Зеленский срочно вызвал Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

В эфире Вечір.LIVE обсудим такие темы:

значительная часть украинцев лишится бронирования от мобилизации;

в Раде предлагают снизить мобилизационный возраст — нардепы подали законопроект;

у коррупционеров не будут конфисковать имущество — вступил в силу закон;

Украина впервые ударила ракетами ATACMS по российскому аэродрому;

в Европе вернулись к разговорам об отправке войск в Украину;

США имеют "хорошее соглашение" для Украины в обмен на полезные ископаемые;

КНДР расширяет завод по производству ракет, используемых Россией против Украины.

Гости сегодняшнего эфира:

Александр Левченко, дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол;

Сергей Грабский, полковник, военный эксперт;

Игорь Липсиц, доктор экономических наук;

Анна Грубая, психологиня, руководительница проектов помощи женщинам;

Александр Осипов, представитель Уполномоченного ВР по правам человека по равным правам и свободам национальных меньшинств.

Напомним, Украина владеет самым большим запасом редкоземельных элементов в Европе. Ресурсами Украины заинтересовались США. В одном из пунктов Плана победы, который представил Президент Украины Владимир Зеленский, речь шла о возможном соглашении об имеющихся в государстве критических ресурсах.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября провел разговор с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Они обсудили ситуацию по ключевым направлениям фронта.