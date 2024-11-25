Зеленський терміново викликав Сирського — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо низку важливих питань, які стосуються зокрема й рішень щодо війни. Розкриємо деталі того, чому президент України Володимир Зеленський терміново викликав Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.
Про що ефір
В ефірі Вечір.LIVE обговоримо такі теми:
- значна частина українців втратять бронювання від мобілізації;
- у Раді пропонують знизити мобілізаційний вік — нардепи подали законопроєкт;
- у корупціонерів не будуть конфіскувати майно — набув сили закон;
- Україна вперше вдарила ракетами ATACMS по російському аеродрому;
- у Європі повернулися до розмов про відправку військ в Україну;
- США мають "хорошу угоду" для України в обмін на корисні копалини;
- КНДР розширює завод із виробництва ракет, які Росія використовує проти України.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- Олександр Левченко, дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол;
- Сергій Грабський, полковник, військовий експерт;
- Ігор Ліпсіц, доктор економічних наук;
- Анна Грубая, психологиня, керівниця проєктів із допомоги жінкам;
- Олександр Осіпов, представник Уповноваженого ВР з прав людини з рівних прав і свобод національних меншин.
Нагадаємо, Україна володіє найбільшим запасом рідкоземельних елементів у Європі. Ресурсами України зацікавилися США. В одному з пунктів Плану перемоги, який представив Президент України Володимир Зеленський, йшлося про можливу угоду щодо наявних у державі критичних ресурсів.
Президент України Володимир Зеленський 25 листопада провів розмову з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Вони обговорили ситуацію на ключових напрямках фронту.