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Зеленський терміново викликав Сирського — ефір Вечір.LIVE

Зеленський терміново викликав Сирського — ефір Вечір.LIVE

25 листопада 2024 р. 17:49

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17:49 Зеленський терміново викликав Сирського — ефір Вечір.LIVE

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14:32 Констанкевич назвала кількість військових пенсіонерів в Україні

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14:17 Ткаченко пояснив, чому люди повертаються на ТОТ

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13:29 Експерт сказав, скільки триватимуть відключення світла

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13:19 Бронювання від мобілізації — нардеп назвала основну проблему

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13:02 Мирний план Трампа та заява Сирського про війну — ефір День.LIVE

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08:00 Ситуація на кордоні з Польщею і Taurus для ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

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14:26 Ющенко сказав, якою була б Україна, якби вступила в НАТО раніше

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13:17 Ракети РФ можуть спровокувати онкологічні захворювання, — експерт

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17:49 Зеленський терміново викликав Сирського — ефір Вечір.LIVE

Text

15:51 Обстріл Харкова — Чубенко назвав кількість пошкоджених будинків

Text

14:32 Констанкевич назвала кількість військових пенсіонерів в Україні

Text

14:17 Ткаченко пояснив, чому люди повертаються на ТОТ

Text

13:29 Експерт сказав, скільки триватимуть відключення світла

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:19 Бронювання від мобілізації — нардеп назвала основну проблему

Text

13:02 Мирний план Трампа та заява Сирського про війну — ефір День.LIVE

Text

08:00 Ситуація на кордоні з Польщею і Taurus для ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

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14:26 Ющенко сказав, якою була б Україна, якби вступила в НАТО раніше

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Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо низку важливих питань, які стосуються зокрема й рішень щодо війни. Розкриємо деталі того, чому президент України Володимир Зеленський терміново викликав Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

В ефірі Вечір.LIVE обговоримо такі теми:

  • значна частина українців втратять бронювання від мобілізації;
  • у Раді пропонують знизити мобілізаційний вік — нардепи подали законопроєкт;
  • у корупціонерів не будуть конфіскувати майно — набув сили закон;
  • Україна вперше вдарила ракетами ATACMS по російському аеродрому;
  • у Європі повернулися до розмов про відправку військ в Україну;
  • США мають "хорошу угоду" для України в обмін на корисні копалини;
  • КНДР розширює завод із виробництва ракет, які Росія використовує проти України.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Олександр Левченко, дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол;
  • Сергій Грабський, полковник, військовий експерт;
  • Ігор Ліпсіц, доктор економічних наук;
  • Анна Грубая, психологиня, керівниця проєктів із допомоги жінкам;
  • Олександр Осіпов, представник Уповноваженого ВР з прав людини з рівних прав і свобод національних меншин.

Нагадаємо, Україна володіє найбільшим запасом рідкоземельних елементів у Європі. Ресурсами України зацікавилися США. В одному з пунктів Плану перемоги, який представив Президент України Володимир Зеленський, йшлося про можливу угоду щодо наявних у державі критичних ресурсів.

Президент України Володимир Зеленський 25 листопада провів розмову з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Вони обговорили ситуацію на ключових напрямках фронту.

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19:06 Відключення світла в Одесі — графіки на вівторок

19:04 Прем'єр Румунії пішов у відставку з посади глави партії

18:46 ЗСУ отримали неоціненний досвід на Курщині, — Сухопутні війська

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:44 Відключень не уникнути завтра — Укренерго показало нові графіки

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