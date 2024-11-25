Зеленський терміново викликав Сирського — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE обговоримо низку важливих питань, які стосуються зокрема й рішень щодо війни. Розкриємо деталі того, чому президент України Володимир Зеленський терміново викликав Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

В ефірі Вечір.LIVE обговоримо такі теми:

значна частина українців втратять бронювання від мобілізації;

у Раді пропонують знизити мобілізаційний вік — нардепи подали законопроєкт;

у корупціонерів не будуть конфіскувати майно — набув сили закон;

Україна вперше вдарила ракетами ATACMS по російському аеродрому;

у Європі повернулися до розмов про відправку військ в Україну;

США мають "хорошу угоду" для України в обмін на корисні копалини;

КНДР розширює завод із виробництва ракет, які Росія використовує проти України.

Гості сьогоднішнього ефіру:

Олександр Левченко, дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол;

Сергій Грабський, полковник, військовий експерт;

Ігор Ліпсіц, доктор економічних наук;

Анна Грубая, психологиня, керівниця проєктів із допомоги жінкам;

Олександр Осіпов, представник Уповноваженого ВР з прав людини з рівних прав і свобод національних меншин.

Нагадаємо, Україна володіє найбільшим запасом рідкоземельних елементів у Європі. Ресурсами України зацікавилися США. В одному з пунктів Плану перемоги, який представив Президент України Володимир Зеленський, йшлося про можливу угоду щодо наявних у державі критичних ресурсів.

Президент України Володимир Зеленський 25 листопада провів розмову з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Вони обговорили ситуацію на ключових напрямках фронту.