Зеленский срочно позвонил Дуде — эфир Вечір.LIVE

Сегодня, 21 февраля, вместе с приглашенными экспертами и аналитиками, мы обсудим ряд актуальных вопросов. В частности, проанализируем телефонный звонок Владимира Зеленского к польскому лидеру Анджею Дуде.

Посмотреть эфир можно в 18:08 по ссылке.

О чем эфир

Президент Польши Анджей Дуда провел откровенный разговор с Владимиром Зеленским. Дуда подчеркнул, что прочный мир в Украине возможен только при поддержке США, и призвал Зеленского к конструктивному сотрудничеству с Дональдом Трампом;

Добыча газа в Украине упала на 40% после российских ракетных ударов, — Reuters;

Украина ухудшила показатели в Индексе восприятия коррупции от Transparency International;

63% украинцев одобряют деятельность Зеленского, а 74% считают его патриотом;

РФ предлагает средства за участие в митингах и призывает к массовым акциям в Украине. Эти действия нацелены на расшатывание общественно-политической ситуации, — СБУ;

оперативная ситуация на фронте.

Гости сегодняшнего эфира:

народный депутат Украины, Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук;

доктор экономических наук, основатель и глава группы компаний Advanter Group Андрей Длигач;

народный депутат от партии "Восстановление Украины", Комитет по вопросам антикоррупционной политики Анатолий Бурмич;

министр экономики Украины (1997 г.), премьер-министр Украины (2005-2006 гг.), министр обороны Украины (2007-2009 гг.) Юрий Ехануров;

военный аналитик Евгений Дикий;

основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская;

американский политик Борис Пинкус.

Ранее мы писали, что специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог впервые прокомментировал встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Американец назвал диалог "позитивным".

Напомним, Кит Келлог и Владимир Зеленский встретились в Киеве 20 февраля. Президент Украины отметил, что разговор был "хорошим", и рассказал детали переговоров.