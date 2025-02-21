Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Зеленский срочно позвонил Дуде — эфир Вечір.LIVE arrow
Зеленский срочно позвонил Дуде — эфир Вечір.LIVE

Зеленский срочно позвонил Дуде — эфир Вечір.LIVE

21 февраля 2025 г. 18:10

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:10 Зеленский срочно позвонил Дуде — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 В США назвали условия встречи Трампа и Путина — эфир День.LIVE

Text

08:00 Макрон высказался о войне и сделка по минералам — эфир Ранок.LIVE

20 февраля 2025
Text

22:47 Скороход сказала, что обязательно предшествует выборам в Украине

Text

19:30 Макрон отвечает на вопросы о войне в Украине — прямой эфир

Text

17:50 Макрон экстренно собирается к Трампу — эфир Вечер.LIVE

Text

17:26 Выступление Вэнса на конференции в США — прямая трансляция

Text

17:10 Лишь 92 из тысяч переходов Киева будут безбарьерными, — Витренко

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:10 Рютте выступил с экстренным заявлением по Украине — прямой эфир

Text

13:33 Сазонов отреагировал на заявление Путина о наступлении на Сумщину

Text

18:10 Зеленский срочно позвонил Дуде — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 В США назвали условия встречи Трампа и Путина — эфир День.LIVE

Text

08:00 Макрон высказался о войне и сделка по минералам — эфир Ранок.LIVE

20 февраля 2025
Text

22:47 Скороход сказала, что обязательно предшествует выборам в Украине

Text

19:30 Макрон отвечает на вопросы о войне в Украине — прямой эфир

Text

17:50 Макрон экстренно собирается к Трампу — эфир Вечер.LIVE

Text

17:26 Выступление Вэнса на конференции в США — прямая трансляция

Text

17:10 Лишь 92 из тысяч переходов Киева будут безбарьерными, — Витренко

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:10 Рютте выступил с экстренным заявлением по Украине — прямой эфир

Text

13:33 Сазонов отреагировал на заявление Путина о наступлении на Сумщину

Сегодня, 21 февраля, вместе с приглашенными экспертами и аналитиками, мы обсудим ряд актуальных вопросов. В частности, проанализируем телефонный звонок Владимира Зеленского к польскому лидеру Анджею Дуде.

Посмотреть эфир можно в 18:08 по ссылке.

О чем эфир

  • Президент Польши Анджей Дуда провел откровенный разговор с Владимиром Зеленским. Дуда подчеркнул, что прочный мир в Украине возможен только при поддержке США, и призвал Зеленского к конструктивному сотрудничеству с Дональдом Трампом;
  • Добыча газа в Украине упала на 40% после российских ракетных ударов, — Reuters;
  • Украина ухудшила показатели в Индексе восприятия коррупции от Transparency International;
  • 63% украинцев одобряют деятельность Зеленского, а 74% считают его патриотом;
  • РФ предлагает средства за участие в митингах и призывает к массовым акциям в Украине. Эти действия нацелены на расшатывание общественно-политической ситуации, — СБУ;
  • оперативная ситуация на фронте.

Гости сегодняшнего эфира:

  • народный депутат Украины, Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук;
  • доктор экономических наук, основатель и глава группы компаний Advanter Group Андрей Длигач;
  • народный депутат от партии "Восстановление Украины", Комитет по вопросам антикоррупционной политики Анатолий Бурмич;
  • министр экономики Украины (1997 г.), премьер-министр Украины (2005-2006 гг.), министр обороны Украины (2007-2009 гг.) Юрий Ехануров;
  • военный аналитик Евгений Дикий;
  • основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская;
  • американский политик Борис Пинкус.

Ранее мы писали, что специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог впервые прокомментировал встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Американец назвал диалог "позитивным".

Напомним, Кит Келлог и Владимир Зеленский встретились в Киеве 20 февраля. Президент Украины отметил, что разговор был "хорошим", и рассказал детали переговоров.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

18:38 Ермак сообщил о разговоре с Майком Волцом

Text

18:10 Зеленский срочно позвонил Дуде — эфир Вечір.LIVE

18:08 "Забыл" задекларировать имущество — подозрение екс-нардепу

18:00 В Одессе накрыли игорные заведения — детали

17:52 Дюбуа — Паркер. Бой отменен, но бой состоится

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:44 Чешская инициатива по снарядам — Зеленский поговорил с Павелом

17:40 ПриватБанк приостанавливает работу — когда исчезнет доступ

17:38 Впервые в истории — Шевченко назвал число украинцев за рубежом

17:34 Будут морозы — в Укргидро предупредили ряд областей завтра

17:19 Конфликт в Одесской юракадемии — не пускали замминистра

18:38 Ермак сообщил о разговоре с Майком Волцом

18:08 "Забыл" задекларировать имущество — подозрение екс-нардепу

18:00 В Одессе накрыли игорные заведения — детали

17:52 Дюбуа — Паркер. Бой отменен, но бой состоится

17:44 Чешская инициатива по снарядам — Зеленский поговорил с Павелом

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:40 ПриватБанк приостанавливает работу — когда исчезнет доступ

17:38 Впервые в истории — Шевченко назвал число украинцев за рубежом

17:34 Будут морозы — в Укргидро предупредили ряд областей завтра

17:19 Конфликт в Одесской юракадемии — не пускали замминистра

17:18 В Киеве хотят отменить право собственности на несуществующий дом

14:17 Напишите свое мнение о переговорах с РФ для издания The Guardian

06:52 "Альтернатива для Германии" — след России на выборах в Бундестаг

06:40 Где дороже всего принимают лом — цены на чермет в феврале

20 февраля 2025

15:15 Коррупция и реакторы из РФ — почему возник скандал вокруг ХАЭС

06:52 Гитлер в биографии — кандидат в канцлеры Вайдель поддерживает РФ

06:40 Как делать прибыль на золоте — новые тарифы в ломбардах Украины

19 февраля 2025

06:52 Против Шольца и за Украину — кто такой кандидат в канцлеры Мерц

06:40 Как зарабатывать на ломе — цены на латунь в Украине в феврале

18 февраля 2025

22:33 Одесситы создали приложение, которое спасает жизни

06:52 Мнение изменено — как Олаф Шольц влиял на войну в Украине

Text

18:10 Зеленский срочно позвонил Дуде — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 В США назвали условия встречи Трампа и Путина — эфир День.LIVE

Text

08:00 Макрон высказался о войне и сделка по минералам — эфир Ранок.LIVE

20 февраля 2025
Text

22:47 Скороход сказала, что обязательно предшествует выборам в Украине

Text

19:30 Макрон отвечает на вопросы о войне в Украине — прямой эфир

Text

17:50 Макрон экстренно собирается к Трампу — эфир Вечер.LIVE

Text

17:26 Выступление Вэнса на конференции в США — прямая трансляция

Text

17:10 Лишь 92 из тысяч переходов Киева будут безбарьерными, — Витренко

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:10 Рютте выступил с экстренным заявлением по Украине — прямой эфир

Text

13:33 Сазонов отреагировал на заявление Путина о наступлении на Сумщину