Зеленський терміново подзвонив Дуді — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні, 21 лютого, разом із запрошеними експертами і аналітиками ми обговоримо низку актуальних питань. Зокрема, проаналізуємо телефонний дзвінок Володимира Зеленського до польського лідера Анджея Дуди.

Подивитися ефір можна о 18:08 за посиланням.

Про що ефір

Президент Польщі Анджей Дуда провів відверту розмову з Володимиром Зеленським. Дуда наголосив, що міцний мир в Україні можливий лише за підтримки США, і закликав Зеленського до конструктивної співпраці з Дональдом Трампом.

Видобуток газу в Україні впав на 40% після російських ракетних ударів, — Reuters.

Україна погіршила показники в Індексі сприйняття корупції від Transparency International.

63% українців схвалюють діяльність Зеленського, а 74% вважають його патріотом.

РФ пропонує кошти за участь у мітингах та закликає до масових акцій в Україні. Ці дії націлені на розхитування суспільно-політичної ситуації — СБУ.

оперативна ситуація на фронті.

Гості сьогоднішнього ефіру:

народний депутат України, Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук;

доктор економічних наук, засновник і голова групи компаній Advanter Group Андрій Длігач;

народний депутат від партії "Відновлення України", Комітет з питань антикорупційної політики Анатолій Бурміч;

міністр економіки України (1997 р.), прем’єр-міністр України (2005-2006 рр.), міністр оборони України (2007-2009 рр.) Юрій Єхануров;

військовий аналітик Євген Дикий;

засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська;

американський політик Борис Пінкус.

Раніше ми писали, що спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог вперше прокоментував зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським. Американець назвав діалог "позитивним".

Нагадаємо, Кіт Келлог та Володимир Зеленський зустрілись у Києві 20 лютого. Президент України зазначив, що розмова була "хорошою", та розповів деталі перемовин.