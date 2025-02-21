Зеленський терміново подзвонив Дуді — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні, 21 лютого, разом із запрошеними експертами і аналітиками ми обговоримо низку актуальних питань. Зокрема, проаналізуємо телефонний дзвінок Володимира Зеленського до польського лідера Анджея Дуди.
Подивитися ефір можна о 18:08 за посиланням.
Про що ефір
- Президент Польщі Анджей Дуда провів відверту розмову з Володимиром Зеленським. Дуда наголосив, що міцний мир в Україні можливий лише за підтримки США, і закликав Зеленського до конструктивної співпраці з Дональдом Трампом.
- Видобуток газу в Україні впав на 40% після російських ракетних ударів, — Reuters.
- Україна погіршила показники в Індексі сприйняття корупції від Transparency International.
- 63% українців схвалюють діяльність Зеленського, а 74% вважають його патріотом.
- РФ пропонує кошти за участь у мітингах та закликає до масових акцій в Україні. Ці дії націлені на розхитування суспільно-політичної ситуації — СБУ.
- оперативна ситуація на фронті.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- народний депутат України, Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук;
- доктор економічних наук, засновник і голова групи компаній Advanter Group Андрій Длігач;
- народний депутат від партії "Відновлення України", Комітет з питань антикорупційної політики Анатолій Бурміч;
- міністр економіки України (1997 р.), прем’єр-міністр України (2005-2006 рр.), міністр оборони України (2007-2009 рр.) Юрій Єхануров;
- військовий аналітик Євген Дикий;
- засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська;
- американський політик Борис Пінкус.
Раніше ми писали, що спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог вперше прокоментував зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським. Американець назвав діалог "позитивним".
Нагадаємо, Кіт Келлог та Володимир Зеленський зустрілись у Києві 20 лютого. Президент України зазначив, що розмова була "хорошою", та розповів деталі перемовин.