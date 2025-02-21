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Зеленський терміново подзвонив Дуді — ефір Вечір.LIVE

Зеленський терміново подзвонив Дуді — ефір Вечір.LIVE

21 лютого 2025 р. 18:10

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19:30 Макрон відповідає на запитання про війну в Україні — прямий ефір

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17:50 Макрон екстрено збирається до Трампа — ефір Вечір.LIVE

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17:10 Лише 92 з тисяч переходів Києва стануть безбар'єрними, — Вітренко

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Сьогодні, 21 лютого, разом із запрошеними експертами і аналітиками ми обговоримо низку актуальних питань. Зокрема, проаналізуємо телефонний дзвінок Володимира Зеленського до польського лідера Анджея Дуди.

Подивитися ефір можна о 18:08 за посиланням.

Про що ефір

  • Президент Польщі Анджей Дуда провів відверту розмову з Володимиром Зеленським. Дуда наголосив, що міцний мир в Україні можливий лише за підтримки США, і закликав Зеленського до конструктивної співпраці з Дональдом Трампом.
  • Видобуток газу в Україні впав на 40% після російських ракетних ударів, — Reuters.
  • Україна погіршила показники в Індексі сприйняття корупції від Transparency International.
  • 63% українців схвалюють діяльність Зеленського, а 74% вважають його патріотом.
  • РФ пропонує кошти за участь у мітингах та закликає до масових акцій в Україні. Ці дії націлені на розхитування суспільно-політичної ситуації — СБУ.
  • оперативна ситуація на фронті.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • народний депутат України, Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук;
  • доктор економічних наук, засновник і голова групи компаній Advanter Group Андрій Длігач;
  • народний депутат від партії "Відновлення України", Комітет з питань антикорупційної політики Анатолій Бурміч; 
  • міністр економіки України (1997 р.), прем’єр-міністр України (2005-2006 рр.), міністр оборони України (2007-2009 рр.) Юрій Єхануров;
  • військовий аналітик Євген Дикий;
  • засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська;
  • американський політик Борис Пінкус.

Раніше ми писали, що спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог вперше прокоментував зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським. Американець назвав діалог "позитивним".

Нагадаємо, Кіт Келлог та Володимир Зеленський зустрілись у Києві 20 лютого. Президент України зазначив, що розмова була "хорошою", та розповів деталі перемовин.

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18:08 "Забув" задекларувати майно на 2 млн грн — підозра екснардепу

18:00 В Одесі накрили гральні заклади — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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