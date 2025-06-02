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Зеленский и Рютте на саммите о войне в Украине — трансляция

Зеленский и Рютте на саммите о войне в Украине — трансляция

2 июня 2025 г. 12:26

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Зеленский и Рютте на саммите о войне в Украине — трансляция

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит в Вильнюсе — столице Литвы. Также на встрече присутствует генсек НАТО Марк Рютте. Событие происходит накануне Гаагского саммита НАТО, который должен состояться в июне.

Об этом и не только смотрите в прямой трансляции на YouTube-канале Новини.LIVE.

Зеленский на саммите в Литве 2 июня

На встречу в Вильнюс также прибыли лидеры Бухарестской девятки — Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии, и стран Северной Европы — Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции.

Напомним, что на саммите в Литве представители стран НАТО планируют согласовать позиции накануне встречи представителей НАТО в июне и обсудить поддержку Украины.

Также мы сообщали, что Зеленский уже прибыл в Вильнюс на саммит. У него запланирован ряд двусторонних встреч с партнерами.

Добавим, что неофициальный аккаунт израильской разведки Моссад обнародовал сообщение, в котором заявил о доказательствах, что у украинского президента есть карты на руках.

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