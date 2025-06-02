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Зеленський та Рютте на саміті про війну в Україні — трансляція

Зеленський та Рютте на саміті про війну в Україні — трансляція

02 червня 2025 р. 12:26

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Президент України Володимир Зеленський прибув на саміт у Вільнюсі — столиці Литви. Також на зустрічі присутній генсек НАТО Марк Рютте. Подія відбувається напередодні  Гаазького саміту НАТО, що має відбутися в червні.

Про це та не тільки дивіться в прямій трансляції на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Зеленський на саміті  в Литві 2 червня

На зустріч до Вільнюса також прибули лідери Бухарестської дев'ятки — Болгарії, Чехії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії і Словаччини, та країни Північної Європи — Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії, Швеції.

Нагадаємо, що на саміті в Литві представники країн НАТО планують узгодити позиції напередодні зустрічі представників НАТО в червні та обговорити підтримку України.

Також ми повідомляли, що Зеленський вже прибув до Вільнюса на саміт. В нього запланована низка двосторонніх зустрічей із партнерами.

Додамо, що неофіційний акаунт ізраїльської розвідки Моссад оприлюднив допис, в якому заявив про докази, що в українського президента є карти на руках.

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