Зеленський та Рютте на саміті про війну в Україні — трансляція

Президент України Володимир Зеленський прибув на саміт у Вільнюсі — столиці Литви. Також на зустрічі присутній генсек НАТО Марк Рютте. Подія відбувається напередодні Гаазького саміту НАТО, що має відбутися в червні.

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Зеленський на саміті в Литві 2 червня

На зустріч до Вільнюса також прибули лідери Бухарестської дев'ятки — Болгарії, Чехії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії і Словаччини, та країни Північної Європи — Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії, Швеції.

Нагадаємо, що на саміті в Литві представники країн НАТО планують узгодити позиції напередодні зустрічі представників НАТО в червні та обговорити підтримку України.

Також ми повідомляли, що Зеленський вже прибув до Вільнюса на саміт. В нього запланована низка двосторонніх зустрічей із партнерами.

Додамо, що неофіційний акаунт ізраїльської розвідки Моссад оприлюднив допис, в якому заявив про докази, що в українського президента є карти на руках.