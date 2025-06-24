Зеленский и премьер Нидерландов делают заявления в Гааге — эфир

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Дик Схооф выступают на пресс-конференции. Она проводится на полях саммита лидеров НАТО в Гааге.

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Пресс-конференция Зеленского и Схоофа

Лидеры делают заявления о поддержке Украины, сотрудничестве в обороне и общих вызовах для безопасности Европы.

Напомним, Новини.LIVE рассказывали расписание событий саммита НАТО. В частности, Зеленский имеет несколько запланированных встреч.

Кроме того, глава государства намерен провести встречу с лидером США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО.