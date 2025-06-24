Зеленський та премʼєр Нідерландів роблять заяви в Гаазі — ефір

Президент України Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Нідерландів Дік Схооф виступають на пресконференції. Вона проводиться на полях саміту лідерів НАТО в Гаазі.
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Пресконференція Зеленського та Схоофа
Лідери роблять заяви про підтримку України, співпрацю в обороні та спільні виклики для безпеки Європи.
Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали розклад подій саміту НАТО. Зокрема, Зеленський має кілька запланованих зустрічей.
Крім того, глава держави має намір провести зустріч з лідером США Дональдом Трампом на полях саміту НАТО.