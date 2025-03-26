Зеленский и Макрон делают заявление о войне — трансляция

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в Париже, где они обсуждают вопросы поддержки Украины накануне ключевых переговоров с Евросоюзом.

Трансляция Reuters опубликована в среду, 26 марта, на Youtube-канале Новини.LIVE.

Встреча Макрона и Зеленского

Во время встречи партнеры обсуждают поддержку Украины накануне важных переговоров с ЕС. Также президенты затрагивают вопросы безопасности, финансовой помощи и дальнейшего сотрудничества между странами.

Напомним, что мы сообщали о том, что сегодня, 26 марта, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж.

Позже было опубликовано видео прибытия Зеленского в Париж для встречи с Макроном.