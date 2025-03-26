Зеленський та Макрон роблять заяву щодо війни — трансляція

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з французьким колегою Емманюелем Макроном у Парижі, де вони обговорюють питання підтримки України напередодні ключових переговорів із Євросоюзом.

Трансляція Reuters опублікована у середу, 26 березня, на Youtube-каналі Новини.LIVE.

Зустріч Макрона і Зеленського

Під час зустрічі партнери обговорюють підтримку України напередодні важливих перемовин із ЄС. Також президенти торкаються питання безпеки, фінансової допомоги та подальшої співпраці між країнами.

Нагадаємо, що ми повідомляли про те, що сьогодні, 26 березня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа.

Пізніше було опубліковано відео прибуття Зеленського до Парижу для зустрічі з Макроном.